Toni Cantó: "Quienes me veis en otros partidos me sobrestimáis, descarto entrar en política"

"Descarto entrar en política, me siento muy desilusionado". Así de contundente se mostró este martes Toni Cantó ante los medios de comunicación. "Quienes me veis en otros partidos me sobrestimáis, donde me voy es al paro", insistió el hasta ahora líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana.

El dirigente desmiente los rumores que le vinculan con el PP tras abandonar este lunes de un portazo la formación naranja. "Me llamó el PP justo tras las mociones de censura de Murcia, pero solo para preguntarme si corrían peligro los gobiernos conjuntos de Alicante", aseguró.

Cantó aseguró además que ya tiene sobre la mesa "dos ofertas de productoras", y agregó que se plantea "aceptarlas".

