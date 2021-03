Juan Marín: "Doy mi palabra de que nunca me iré al PP. De Ciudadanos me voy a mi casa"

El líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962), forma parte del núcleo duro de su partido desde el lunes. Los días convulsos que vive la formación obligaron a Inés Arrimadas a convocar ese día una reunión de urgencia de la dirección nacional.

Marín perdió el tren de vuelta a Sevilla porque le pidió que se quedara hasta el final. Aunque asegura que ya le habían ofrecido formar parte de la ejecutiva permanente, ahora siente que se ha ganado su sitio y que tiene que ejercer.

Es vicepresidente de la Junta y uno de los cargos institucionales con más poder en su formación. Cogobierna para 8,5 millones de personas y acaba de firmar con Juanma Moreno una extensión del acuerdo de coalición para aislar al gobierno andaluz de cualquier inestabilidad. El objetivo es agotar la legislatura.

Da su palabra de que no se integrará en las filas del PP porque tiene claro que de Ciudadanos se irá a su casa, y se emociona cuando habla de la marcha de su amigo Toni Cantó.

La dirección nacional de su partido, entre ellos usted, dice que el PP es una organización "corrupta" que utiliza su "caja B" para comprar cargos de Ciudadanos. En Andalucía, usted gobierna con el PP. ¿Esto cómo se digiere?

Cuando hablamos del Gobierno andaluz, ese ruido no nos afecta en absoluto. Por eso ese encapsulamiento a la hora de ser capaces de entender cuál es nuestra responsabilidad con respecto a los andaluces ahora se valora más.

El PP y el PSOE tienen casos de corrupción a nivel nacional y en Andalucía, pero no afecta a un gobierno regional en el que no hay ningún caso. Si Ciudadanos está, siempre va a denunciar la corrupción, sea del partido que sea.

Sé que todo esto es muy complicado de entender para mucha gente, pero no para los que estamos gobernando, aunque hacemos un ejercicio importante de abstracción para centrarnos en lo importante. No es fácil aislarte.

¿Cree que existe esa opa hostil del PP a Cs? ¿La impulsa y comparte Juanma Moreno?

Sí existe, además no encubierta sino al descubierto, completa. Lo dijo Teodoro García Egea en rueda de prensa. ¿Tan mal están ustedes que necesitan gente de fuera?

Pero estoy convencido de que Juanma Moreno no lo comparte. Juanma es un hombre muy sensato y respeta la voluntad de Ciudadanos. Otra cosa que no entiendo es cómo la gente puede ser hoy de Ciudadanos y mañana del PSOE o del PP.

Bueno, precisamente su partido presume de ser bisagra...

Sí, porque la aritmética obliga a pactar para gestionar las instituciones. Las mayorías absolutas se acabaron. Isabel Díaz Ayuso no la va a conseguir.

Pedro Sánchez gobierna con trece formaciones políticas y ahí da igual que sean terroristas, de extrema izquierda o de extrema derecha, y a nosotros se nos castiga mucho más porque la gente tiene mucha ilusión en el proyecto de Ciudadanos. Somos más observados y criticados en este sentido.

En política no vale todo y los ciudadanos están agotados. ¿Se nos ha ido la cabeza a todo el mundo? ¿Nadie va a entender lo que pasa en la calle ni el frío que hace en la calle? El otro día, mi propia madre de 91 años me preguntó: "Hijo, ¿qué habéis liado que está todo incendiado?".

En política no vale todo y los ciudadanos están agotados. ¿Se nos ha ido la cabeza a todo el mundo?

¿Usted puede dar su palabra de que no estará en la lista del PP en las próximas elecciones andaluzas?

Por supuesto, doy mi palabra de que no voy a estar en las listas del PP. Después de Ciudadanos me iré para mi casa. La política no es una profesión y creo en la limitación del mandato. Si gobierno en la siguiente legislatura, sería la última, y no me hace falta ninguna ley. ¡Si llevo dos años y me parece una eternidad!

En el acuerdo firmado hace dos días nos hemos comprometido a no aceptar ningún cargo electo ni del PP en Ciudadanos ni de Ciudadanos en el PP. A Andalucía le interesa que Ciudadanos y PP vayan a unas elecciones cada uno con sus siglas demostrando que los gobiernos de coalición funcionan. Eso me dice la gente en la calle, incluso gente que no me vota, pero que quiere que este gobierno de coalición siga cuatro años más.

En Andalucía hay un electorado de centro que no votaría al PP, y uno del PP que no votaría a Ciudadanos. Yendo los dos por separado sumamos más que juntos, pero esta lucha es muy difícil, te pegan hostias por todos lados.

Imagino que leyó la información publicada por este diario que daba cuenta de cómo Fran Hervías ha 'vendido' al PP la estructura territorial que controlaba. ¿Qué opina?

Los hechos identifican al individuo. Por tus acciones te reconocerán. A mí no me sorprende nada. Le reconozco el tiempo que estuvo trabajando para ayudar a este proyecto, pero ha tenido una forma de irse muy sucia.

¿Cómo evalúa la dimisión de Toni Cantó?

Me sorprendió, pero creo que lo tenía pensado y premeditado. Hablé con él el domingo sobre un planteamiento crítico a la Ejecutiva para hacer cambios, pero entró y salió y no se despidió de nadie. Yo respeto su decisión, pero me duelen las formas y me duele en el plano personal. Otros compañeros se han ido con mucha dignidad y marchándose así ha dañado aún más al proyecto.

Seguiré viendo sus películas porque lo considero un amigo, pero hay que decirle las verdades. Me estoy dando cuenta de que no sirvo para esto. Esto es demasiado porque a medida que van pasando los días, cada vez uno piensa más en lo difícil que es todo. ¿Cómo puede decir el domingo lo que me dijo y hace el lunes lo que hizo? Esto de la amistad me lo tomo muy en serio [se emociona].

¿Cree que Albert Rivera está en sintonía con el PP en lo que se refiere a la absorción de Ciudadanos?

Yo creo que él está muy feliz con sus nuevos proyectos y me alegro. Ha encontrado la forma de devolver a los ciudadanos, a través de la formación, parte de su experiencia, por eso lo admiro más. No está en política aunque es un animal político y habría sido el mejor presidente que podría haber tenido este país.

El líder de Cs en Andalucía, Juan Marín.

Se enteró de la moción de Murcia por la prensa. Imagino que le llamó Moreno Bonilla para preguntarle si iba a suceder lo propio en Andalucía. ¿Tuvo dudas de Ciudadanos?

Juanma Moreno no me llamó, sabe perfectamente dónde estamos. Fue por la tarde cuando hablé con el consejero Elías Bendodo y no tenía toda la información. Sinceramente, pensé que se iba a arreglar, pero al final ha explotado.

El candidato de Madrid lo decidirán los afiliados. Si es Aguado, haré lo que haga falta para ayudarle

¿Acertó Ciudadanos impulsando esa moción?

Ciudadanos siempre acierta cuando lucha contra la corrupción, pero también nos equivocamos muchas veces cuando comunicamos lo que estamos haciendo. Si lo pones en una balanza, llego a la conclusión que llegó mi madre. Ahí fallamos.

Arrimadas habló el otro día de "errores muy graves". ¿Cuáles son?

Me llevé todo el fin de semana hablando con ella para buscar soluciones porque no se había explicado bien. Yo ya le dije que teníamos que hacer cambios, pero no de personas, sino de estrategia. Ya lo decía Darwin: no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta a estos cambios.

Nos hemos apartado mucho de los afiliados, de la implantación territorial... y las raíces de un partido están en el municipalismo. Hay que trabajar muy duro y en muy poco tiempo.



Ciudadanos ha cometido "errores graves", pero los estrategas, principalmente Espejo y Cuadrado, continúan en la comisión permanente del partido. ¿Qué le parece?

En un partido no sobra nadie.

¿Cree que el castigo debería haber sido mayor?

Yo no veo lo de cortar cabezas y menos en una situación muy complicada. Carlos Cuadrado ha hecho un trabajo muy bueno en Finanzas. Ha asumido otra responsabilidad y a lo mejor no ha hecho tan buen trabajo.

¿Si esto ocurre en una empresa privada qué hubiera pasado?

En una empresa privada, desde que perdimos de 57 a 10 escaños, no hubiera quedado ni el jefe. Pero ahora no podemos prescindir de determinadas personas que sí pueden hacer un buen trabajo en otros ámbitos. José Espejo en el Parlamento catalán hizo un buen trabajo y en el grupo parlamentario necesitamos su experiencia.

¿Ciudadanos está en peligro de extinción si se queda fuera de la Asamblea de Madrid?

Ciudadanos siempre está en ese peligro, estamos acostumbrados a estar en esta posición y al final sobrevivimos y entramos. En Madrid vamos a ser decisivos para el futuro gobierno y habrá que sentarse y replantearse muchas cuestiones.

¿Le convence Ignacio Aguado como candidato?

Me parece un buen candidato, teniendo en cuenta como es y su experiencia. Es un hombre íntegro que no se ha entendido con Ayuso, pero pondrá por encima de cualquier cuestión los intereses de los madrileños. Si es el candidato y consigue los escaños, actuará en consecuencia, no es una persona vengativa. Por eso soy su amigo.



Se lo pregunto de otra manera: ¿es el mejor candidato posible para encarnar esta última bala?

No tengo otro candidato para Madrid, pero lo decidirán los afiliados. Ya le dije el lunes que si era él que contara conmigo, que me iba para Madrid a repartir folletos y hacer lo que hiciera falta.

Es muy probable que el salto de Iglesias desencadene un adelanto electoral. Es un magnífico estratega

¿Qué le parece el salto de Iglesias a la Comunidad de Madrid? ¿Cree que lo hace para salvar a Podemos, que también podría quedar fuera de la Asamblea madrileña, o para salvarse a sí mismo?

En política todo no tiene explicación y lo de Iglesias puede que sea una de estas cuestiones. Mi olfato me dice que no puede aguantar más dentro del Gobierno de Sánchez y es muy probable que esto desencadene un adelanto electoral. Detrás de esta decisión hay mucho más que un enfado con Sánchez, él es un magnífico estratega.

El líder de Cs en Andalucía, Juan Marín. Cedida

¿Cómo ve su grupo parlamentario en Andalucía? ¿Teme que diputados de su grupo desembarquen próximamente en el PP?

En absoluto. No tengo ninguna duda. En el grupo parlamentario siempre hay debates y hay personas que pueden no compartir una votación, pero cuando se toma una decisión, todos hacemos lo mismo.

Respecto a otros compañeros, temer como tal no tengo nada que temer. En este partido es muy difícil estar. Somos objeto de deseo de muchos, tanto que el PP dice ahora que es de centro-derecha y el PSOE de centro-izquierda. Si todos quieren fichar a gente de Ciudadanos es porque seremos muy buenos.

¿Quieren fichar o mucha gente se quiere ir ante la caída?

Hay de todo, pero la inmensa mayoría no.

¿Cree que usted ha salido fortalecido de todo esto?

¿Tú lo crees? Yo creo que he salido con una enorme responsabilidad. A mí me han invitado a pertenecer a la Ejecutiva permanente en más de una ocasión. Albert Rivera en su etapa e Inés también, pero dije que yo no me podía ir a Madrid.

Lo que no podía hacer ahora es no ponerme a disposición de mi partido para lo que haga falta porque sé que la situación es complicada. Con las limitaciones temporales que tengo, aquí estoy. Cuando Inés me nombra, te confieso que me enorgullece.

¿Qué futuro político le augura a Rocío Ruiz, considerada la más crítica con usted? ¿Seguirá como consejera de Igualdad por mucho tiempo?

Rocío Ruiz es una consejera de este gobierno, con la que trabajo cada semana y creo que está haciendo un buen trabajo. Más allá de lo que se publica, tengo la confianza para poder trabajar sin ningún problema. Se nos presenta un escenario complicado como para ponernos a hablar ahora a dos años vista.

Usted ha demostrado públicamente su mala sintonía con Susana Díaz, pero no con el PSOE, y su afinidad con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. ¿Le gustaría que volviera a presentarse Susana Díaz?

La candidata ideal para mí es Susana Díaz [risas]. Ella va a luchar por seguir siendo la candidata, pero no sé hasta que punto Juan Espadas o María Jesús Montero van a entrar en esa disputa, salvo que haya una designación a dedo. Si fuera Montero ¿volvería a decir desde Andalucía que hace falta un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas?

Si finalmente es Juan Espadas, al cual aprecio y él lo sabe, ¿va a ser capaz de decirle a Montero o a Sánchez que a Andalucía le faltan 4.000 millones de euros al año? ¿o van a hacer lo mismo que Susana Díaz escondiéndose como un avestruz? Con esas cosas no puedo.

Usted ha dejado claro que en Andalucía no se va a implantar el pin parental, una de las peticiones de Vox, pero ¿qué le parece su insistencia en la convocatoria de elecciones?

Yo creo que Vox lleva ya tiempo pensando más en las elecciones que en los andaluces. Cuando he hablado con Alejandro Hernández he visto una actitud sensata de intentar colaborar, pero después también tienen sus directrices nacionales. Si una cuestión ideológica, como es el pin parental, condiciona unos Presupuestos y leyes importantes, lo pagarán en las urnas sin duda.