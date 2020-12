Zapatero pide reflexionar sobre el "experimento" Guaidó y a Biden devolver a Venezuela 30.000 M

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido a la comunidad internacional que haga una "reflexión muy seria" sobre el reconocimiento del "experimento" de Juan Guaidó, a quien la Unión Europea reconoció el pasado enero como presidente legítimo presidente de la Asamblea Nacional Venezuela.

Cree que los países, la UE incluida, debe hacer una "serena autocrítica" sobre su postura con Venezuela y un "cambio de posición". Además, ha rechazado "las sanciones unilaterales de Estados Unidos" al Gobierno de Nicolás Maduro.

Así, confía en que el Joe Biden, que tomará posesión como presidente de EEUU el próximo 20 de enero, "reconsidere algunas cosas", como la devolución de fondos por valor de 30.000 millones de euros debido al bloqueo económico de la Administración Trump. "No puede tener retenidos esos fondos", ha afirmado en una entrevista en Antena 3. Considera que ese dinero es necesario para que Venezuela compre vacunas contra la Covid-19 y para alimentar "a su pueblo".

Zapatero ha defendido una vez más que "el diálogo es el único camino" para abordar la situación de Venezuela y ha cifrado en 39 sus viajes a este país desde que dejó de ser presidente del Gobierno. Varios de ellos, ha dicho, para "procurar que muchas personas que estaban en la cárcel hayan salido".

En este punto, ha explicado que él fue quien logró que el líder opositor venezolano Leopoldo López quedara el libertad. "Estuve muchas horas allí para hacerlo. He hecho varios viajes exprofeso para liberarles", ha dicho. Sin embargo, ha desvelado que a su llegada a Madrid, Leopoldo López no le ha llamado y hacer tiempo que no habla con su mujer, Lilian Tintori.

