Tezanos rechaza preguntar por la Monarquía en el CIS: "Sólo le preocupa al 0,3% de los españoles"

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) considera que no es necesario preguntar por la Monarquía en el CIS porque no está dentro de las preocupaciones más importantes para los españoles. "El CIS siempre hace la pregunta sobre los problemas que más preocupan a los ciudadanos y entre las más importantes no se encuentra la monarquía. El porcentaje del los que colocan la Monarquía entre sus tres principales preocupaciones es de un 0,3%".

Además, Tezanos recordó que "un partido hizo una proposición no de ley para que se preguntara por la Monarquía en el CIS y un 80% de los diputados del Congreso votaron que no se hiciera".

En entrevista a La Hora de La 1 de RTVE, el presidente del CIS considera que "a veces en el debate político se creen problemas que no tienen relación con la realidad". "¿Qué nos preocupa a día de hoy? La salud, la economía y el trabajo. Los ciudadanos tienen un orden de prioridades distintas".

El CIS publicará en las próximas semanas en análisis de los efectos de la Covid en la población y Tezanos desvela que se ha encontrado con "un estado de ánimo malo" de los españoles. "Hay mucho sufrimiento, pena, aislamiento... mucha sensación de impotencia".

El estudio señala también que "empieza a crecer el número de personas dispuestas a vacunarse". "Después de un decrecimiento que llegó al 32,5% hace dos semanas, ahora ese número está creciendo de nuevo", destaca. Tezanos considera que se debe al "efecto demostración, provocado por el inicio de la vacunación en otros países".

Entre los más dispuestos a vacunarse están "los hombres" y, a nivel político, "los votantes de izquierdas son lo más favorables a la vacunación".

La pandemia, recuerda, tendrá efectos a largo plazo difíciles de medir, sobre todo a nivel de la salud mental. "No salimos con los amigos no vemos a los familiares... tenemos una nueva vivencia de lo social y ahora mismo no sabemos cómo va a influir a medio plazo en la gente joven. Los adolescentes son los que más sufren de esta carencia de interacciones que son fundamentales para su desarrollo", explica.