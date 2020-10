Bildu critica 'Patria' porque "es el relato de los torturadores" y Aramburu vive "en Alemania"

El eurodiputado de EH Bildu, Pernando Barrena, ha criticado Patria, la obra de Fernando Aramburu que acaba de estrenar adaptación televisiva en HBO, por reproducir -a su juicio- "el relato de los torturadores" y estar escrita por un autor que "vivía en Alemania".

"Patria no es el relato, es el relato de una de las partes: la del constitucionalismo español, gran patronal, los parapoliciales, los tribunales de excepción, los torturadores...", ha asegurado el europarlamentario abertzale en su cuenta de Twitter.

Tienen derecho a contar su verdad, pero no es la verdad. https://t.co/XZhd7TVrwj — Pernando Barrena MEP🔻 @EHBilduEP (@pernandobarrena) October 6, 2020

La crítica que Barrena ha hecho a la obra de Fernando Aramburu, un éxito en crítica y ventas, ha sido suscitada por un mensaje previo de Joseba Permach -exdirigente de la ilegalizada Herri Batasuna condenado por colaboración con banda armada-.

Permach había dicho previamente que "algunos quieren imponer su relato", en el sentido de que "quieren ocultar que detuvieron y torturaron a miles y que mataron a centenares de personas", en una implícita referencia a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pernando Barrena

Pernando Barrena Arza (Berriozar, Navarra, 1965) es un histórico dirigente abertzale, con una trayectoria política de más de 20 años y un historial marcado por su vinculación a la banda terrorista ETA.

Traductor de profesión, Barrena comenzó en política como concejal en Berriozar. Posteriormente, fue miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna -brazo político de ETA- entre 1998 y 2001. Además, integró la dirección de la formación junto a Arnaldo Otegi tras la detención de la anterior cúpula.

Entre su trayectoria destaca haber sido parlamentario navarro en las filas de Euskal Herritarok (formación ilegalizada) y portavoz de Sortu entre 2013 y 2016. Desde el 3 de julio de 2019, ocupa un escaño en el Parlamento Europeo en representación de EH Bildu.

Desde la Cámara europea, se ha referido al etarra Patxi Ruiz -condenado por el asesinato en 1998 del portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Tomás Caballero- como un "preso político". Unas palabras que son sólo la última muestra de un profuso historial de filoterrorismo.

En 1985, Barrena fue detenido por supuesta pertenencia a un grupo de información de ETA. El 4 de febrero de 2008, Barrena fue arrestado por segunda vez por orden del juez Garzón, que le acusó de integración en organización terrorista por reiteración delictiva al seguir actuando en nombre de Batasuna pese a su ilegalización.

Barrena llegó a un acuerdo con la Fiscalía, junto con otros 34 miembros de Batasuna, y aceptó dos años de cárcel tras reconocer su integración en la organización terrorista.

'Patria' y la 'izquierda abertzale'

Desde que se publicara en 2016, Patria ha cosechado numerosos éxitos de crítica y ventas, pero nunca ha gustado en el entorno de la izquierda abertzale, que la ha censurado públicamente por narrar sólo "una parte del relato".

En una entrevista concedida a El País en 2017, el entonces senador de Bildu Jon Iñarritu calificaba la novela de Aramburu como llena de "estereotipos". "Es el relato de una de las historias ocurridas en Euskadi. Está lejos de ser el relato de lo ocurrido", sostenía Iñarritu, que reivindicaba a autores como Ramón Saizarbitoria o Julio Medem.

Las críticas de la izquierda abertzale no casan con la opinión que la mayoría de la opinión pública tiene sobre la monumental novela de más de 600 páginas y que se preocupa por reflejar el dolor de los familiares de las víctimas, pero también de los verdugos.

No en vano, Aramburu ha resaltado en numerosas ocasiones que los nueve protagonistas de Patria no están al servicio de ninguna idea o tesis política: "No quiero hacer daño a nadie, ni siquiera a los de ETA".