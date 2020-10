Podemos dice que detener a etarras es una "inercia del pasado" y busca sumar a Bildu al Presupuesto

Unidas Podemos continúa buscando a las formaciones de izquierda radical -e independentista- para negociar los Presupuestos. Ante el inicio de la tramitación de las cuentas públicas, la formación morada intensificó este martes su campaña para atraer a Bildu criticando el arresto de dos etarras por parte de la Guardia Civil.

La dirigente de Podemos Euskadi Miren Gorrotxategi se unió públicamente a las tesis de los abertzales a cuenta de las detenciones de dos expresos de ETA acusados de un posible delito de tenencia de explosivos por considerarlas "fuera de tiempo".

El juez ve indicios para vincular a los etarras Kepa Arkauz y Ekhiñe Eizagirre -ambos con penas cumplidas por su pertenencia a la organización terrorista- con un zulo localizado en 2019 en la provincia de Álava. Sin embargo, Gorrotxategi considera que sus arrestos "no aportan algo positivo" y pertenecen a "inercias del pasado".

Unas palabras que llaman la atención por dos motivos. En primer lugar, porque esa crítica a las "inercias del pasado" proviene de la formación que, junto al PSOE, ha impulsado desde el Gobierno de España la Ley de Memoria Democrática, que ha desencadenado lo más parecido a una guerra civil del callejero.

En segundo lugar, por estar en perfecta connivencia con las reclamaciones de Bildu, que esta semana denunciaba que las detenciones de etarras por parte del "Estado profundo" pretenden "condicionar el debate político" y evitar "avances en la construcción de la convivencia".

Denunciamos que mediante las detenciones de hoy el Estado profundo quiere condicionar el debate político y evitar que se produzcan avances en la construcción de la convivencia.



❗ ES MOMENTO DE VACIAR LAS CÁRCELES Y NO DE LLENARLAS.#AtxilotuakAskatu pic.twitter.com/qZxARkNMFV — EH Bildu (@ehbildu) October 5, 2020

Al ser cuestionada por Radio Euskadi sobre la negociación presupuestaria con los herederos de Batasuna -brazo político de ETA-, Gorrotxategi defendía que la coalición abertzale es "legal" y, por ende, una interlocutora válida "para hacer política".

Por último, la portavoz de Podemos en el País Vasco se acordaba también de ERC, a quienes regalaba los oídos defendiendo la concesión de indultos a los presos del procés: "No fueron sentencias justas, fueron desproporcionadas".

Los etarras

Los etarras defendidos por Unidas Podemos y EH Bildu son Kepa Arkauz y Ekhiñe Eizagirre, expresos de ETA que se encontraban en libertad tras haber cumplido casi cinco años en prisión. Habían sido condenados por pertenecer al comando Ezpala, activo durante 2008 y 2010 e integrado dentro del Complejo Donosti de la banda terrorista.

El llamado 'Complejo Donosti' fue uno de los comandos más numerosos y sanguinarios de ETA. A él pertenecieron Josu Zabarte, el carnicero de Mondragón, y Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote.

Ahora, a Eizagirre y Arkauz se les imputa un posible delito de tenencia de explosivos tras el hallazgo de un zulo en la provincia vasca de Álava. Al tercer detenido en el marco de esta operación, Imanol Jaio, se le acusa además de pertenencia a banda armada.

"Mayoría de la investidura"

Más allá de su sintonía izquierdista, es el ambiente político el que hace que Unidas Podemos muestre abiertamente su desacuerdo con esta operación contra ETA. Para justificar sus constantes acercamientos a las formaciones separatistas como Bildu o Esquerra Republicana (ERC), los morados se remiten a la necesidad de sacar los Presupuestos de la mano de una "mayoría de la investidura" que, sin embargo, sólo existe en su imaginario.

La realidad es que Bildu no formó parte real de esa "mayoría de la investidura". Un alto dirigente de la formación heredera de Batasuna recuerda, en conversación con este periódico, que ellos nunca votaron a favor de Sánchez: "La izquierda abertzale se abstuvo, porque las perspectivas no eran malas, pero no nos fiábamos". Y ahora, en plena semana del lanzamiento de los Presupuestos -este martes, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto-, la situación es muy similar.

Bildu tiene "toda la disposición" a negociar. Pero esta fuente recuerda que siguen "a la espera de ver los números". Lo cierto es que los últimos cantos de sirena de Pedro Sánchez y Nadia Calviño a los empresarios les incomodan. Y no digamos la posible presencia de Ciudadanos en la foto del acuerdo presupuestario. "Con Cs no hay nada que hacer", apunta esta fuente, "y no es urticaria ni línea roja ideológica, es puro pragmatismo, con la derecha no se pueden hacer los Presupuestos que necesita este Estado".

A pesar de que la Comunidad Autónoma Vasca tiene un régimen fiscal propio, la coalición independentista vasca exige "una reforma fiscal profunda" presente en las cuentas públicas. Y no se olvida de que Sánchez la pospuso públicamente en su última rueda de prensa antes de irse de veraneo. "La crisis que viene no tiene precedentes, y hay que proteger a las clases trabajadoras", explica esta fuente parlamentaria.

Y es que el discurso social que abanderan los abertzales desde que decidieron intentar homologarse con los partidos democráticos es prácticamente calcado al de Unidas Podemos. Fuentes de los morados lo admiten: "Somos muy distintos en la concepción territorial", explica un portavoz de los de Pablo Iglesias, "pero en política social coincidimos plenamente con Esquerra y con Bildu".

La explicación no es del todo cierta, porque la confluencia morada también hace guiños a la autodeterminación. Siempre ha jugado apoyar "el derecho a decidir de los pueblos que conforman el estado", al punto de pedir que se puedan celebrar referendos independentistas.

Pero sí es pragmática: Iglesias y sus líderes territoriales buscan siempre hacer de pegamento con el independentismo de izquierdas, tanto el catalán como el vasco: porque sin ellos no hay mayoría posible en el Congreso... salvo mirando a Ciudadanos. Es decir, sin Bildu o ERC no hay posibilidad de unos Presupuestos con más "impuestos a los ricos", más "protección a los vulnerables" y, consecuentemente, más rédito político para Unidas Podemos, que no deja de desangrarse en las encuestas.

Calviño, con Cs y PNV

La voluntad de la formación liderada por Pablo Iglesias choca con la de la ministra de Economía, Nadia Calviño, partidaria de que el pacto presupuestario salga adelante con los apoyos de Ciudadanos y PNV, partidos alejados de los maximalismos económicos y que no impondrían unas exigencias que no casan con el planteamiento europeo a cambio de su voto favorable.

Las amistades políticas de Podemos son conscientes de las preferencias políticas del PSOE. En este sentido, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, confesaba este martes en Onda Vasca que Pedro Sánchez puede tener "más dudas" sobre el pacto con los abertzales.

Unas dudas que jamás ha visto en Iglesias, quien prometió a Bildu y ERC acometer la "transición más importante en 40 años" para "redefinir el Estado".