Baltasar Garzón: "Me preocupa que Lesmes siga como presidente del CGPJ"

El exjuez Baltasar Garzón se ha pronunciado este domingo, horas después de que EL ESPAÑOL confirmara su relación con la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, sobre una de las mayores polémicas que salpican el ámbito judicial: la renovación de los órganos constitucionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Me preocupa que [Carlos] Lesmes siga como presidente del CGPJ y que no se haya renovado; se pueden hacer nombramientos en funciones porque no deberían estar allí", ha afirmado en una entrevista en La Sexta.

El exmagistrado ha dado también su opinión sobre la ausencia del Rey Felipe VI en la entrega de despachos en Barcelona a la nueva promoción de jueves. Para Garzón, no es "imprescindible" la asistencia del Monarca, aunque sí ha reclamado "transparencia" para conocer los motivos de que no estuviera.

Sobre las palabras de Lesmes, que reconoció sentir "un enorme pesar" por estos hechos, Garzón ha dicho que no son "apropiadas" ni "institucionales". "Lo único que hace es calentar más el ambiente; es una salida de tono", ha opinado.

Sobre las palabras de Alberto Garzón apuntando al Rey por orquestar una maniobra contra el Gobierno, el exjuez ha opinado que "nadie ha puesto en duda la solvencia ni la credibilidad" de Felipe VI.

Sí a reformar el delito de sedición

Baltasar Garzón se ha pronunciado también sobre la posible reforma del delito de sedición: "Estoy a favor. Son conductas delitivas del siglo XIX, la realidad social no es la misma". El exjuez ha señalado que en la actualidad "hay nuevas formas constitucionales de quebarantar la legalidad", por lo que es necesario "diseñar un nuevo tipo delictivo" para "acomodar las penas de manera más proporcional". "No todo es un alzamiento militar".

Sobre los posibles indultos a los presos de procés, ha dicho que "ahora" es el momento de plantearlo ya que hay una sentencia firme. "El Ministerio de Justicia es un mero conductor, está perfectamente reglado y no puede guardar en un cajón las peticiones", ha argumentado.

En relación a la polémica denuncia del fiscal Luis Navajas de presiones de otros fiscales "contaminados políticamente" como Consuelo Madrigal, ha dicho que algunos representantes del Ministerio Público "no saben apartar la ideología".

Garzón ha apoyado públicamente a Navajas, del que ha dicho que "es un excelente fiscal y ha actuado en consciencia", en contra de Madrigal, a la que ha acusado de haber publicado un un texto "contra el Gobierno". "Tengo mis dudas que se pueda hacer desde un puesto institucional en ejercicio", ha apostillado.