El PP desmiente a Sánchez en que hubiera pacto para renovar el CGPJ y critica "filtraciones manipuladas"

Pablo Casado (c), junto a Martínez Almeida (i) y Díaz Ayuso (3d), entre otros, en la inauguración del año judicial. EFE

El PP ha desmentido que haya alcanzado con el Gobierno un acuerdo "al 99%" para renovar el Consejo General del Poder Judicial, como ha asegurado Pedro Sánchez.

La formación de Pablo Casado ha hecho público un comunicado para negar la veracidad de las afirmaciones del presidente del Gobierno en una entrevista en 'La hora de la 1', de Televisión Española, y para explicar paso a paso cuál ha sido su actuación en relación con la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en prórroga de mandato desde diciembre de 2018.

No es el mayor retraso que se ha producido en la renovación de las instituciones: el récord lo tiene el Tribunal Constitucional de María Emilia Casas, que estuvo en la presidencia tres años más de lo que debía ser su mandato y a la que el PSOE incluso blindó en el cargo con una reforma legal 'ad hoc'.

El presidente del Gobierno ha asegurado esta mañana que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se comprometió "prácticamente al 99%" con la renovación de las instituciones el pasado mes de agosto para después romper "inexplicablemente" con su palabra.

Según Sánchez, los contactos con el jefe de la oposición "fructificaron en acuerdos" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, pactos que los propios 'populares' rompieron unilateralmente.

Inicio de conversaciones

El PP explica las cosas de otro modo. El comunicado de réplica a Sánchez señala que el 6 de julio, en el 40 aniversario del Tribunal Constitucional, la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Justicia solicitaron al presidente del Partido Popular iniciar conversaciones para la renovación de los órganos institucionales.



Pablo Casado encomendó las conversaciones al secretario de Justicia del PP, Enrique López, que durante el mes de julio avanzó en la elaboración de una 'Ley para el reforzamiento de la independencia de la Justicia' "como paso previo a las negociaciones, después de que el PSOE rechazara el 20 de diciembre de 2018 la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el PP y aprobada por el Senado previamente". Esa reforma pretendía una mayor intervención de los jueces en la elección de los 12 vocales del CGPJ que deben tener origen judicial.

El 'whatsapp' de Sánchez

El PP añade que el 22 de julio Pedro Sánchez propuso por 'whatsapp' a Pablo Casado los interlocutores para avanzar en las conversaciones de renovación de los órganos institucionales, "que fueron aceptados con una escueta respuesta, sin entrar a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión".

La existencia de ese mensaje de 'whatsapp' ha sido filtrada este lunes simultáneamente a El país y El mundo con la tesis de que Casado aceptó un pacto que ya estaría ultimado para renovar el CGPJ y se echó para atrás cuando la anterior portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, declaró el 17 de agosto que su destitución facilitaba el acuerdo entre populares y socialistas para el reparto del CGPJ.



Siguiendo el orden cronológico, el comunicado del PP agrega que el 28 de julio el Consejo General del Poder Judicial informó de las conversaciones entre las dos fuerzas mayoritarias, "que fueron confirmadas por el Partido Popular y el Partido Socialista".



El 3 de agosto, la Casa Real anunció la salida de España del rey Don Juan Carlos, "lo que motiva un intolerable ataque del vicepresidente segundo del Gobierno al Rey Don Felipe". "El líder de la oposición no fue en ningún momento informado por el presidente del Gobierno, y transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado", explica el PP.



El 11 de agosto, Podemos fue imputado por financiación irregular "mientras intensificaba sus críticas al Poder Judicial, a la Monarquía y pedía un gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con Esquerra a cambio de retomar la mesa de autodeterminación de Cataluña".



"Por todo ello", explica el PP, el 14 de agosto -tres días antes de cesar a Álvarez de Toledo- Pablo Casado "transmitió al Gobierno, a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella".



El 2 de septiembre se lo comunicó personalmente a Sánchez en la entrevista que ambos líderes mantuvieron en La Moncloa.



"La transparencia y la responsabilidad institucional han regido todo este proceso por parte del principal partido de la oposición, a pesar de las insólitas filtraciones manipuladas en los medios de comunicación", concluye.