Olona a Montero: "Cuando las mujeres son ancianas, su feminismo no es válido y les ofrecen morfina"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha llevado, literalmente, las manos a la cabeza durante la intervención de la diputada de Vox, Macarena Olona, en la Comisión de la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso para la recuperación de España tras la crisis del coronavirus.

Durante su turno de intervención, la diputada de la formación de extrema derecha le ha pedido disolver "el ministerio de igual da" y ha acusado a Montero de ocultar "información privilegiada" sobre la incidencia del Covid-19 durante el 8 de marzo.

Olona ha criticado con dureza el feminismo que defienda Unidas Podemos y ha acusado a Montero de que "cuando las mujeres son ancianas, su feminismo ya no es válido porque todo lo que les ofrecen es morfina". En este momento, la titular de Igualdad se ha llevado las manos a la cabeza y ha negado con varios gestos esta afirmación.

Olona, a Montero: "Piensa que una mujer es más mujer por no llevar las axilas depiladas"

La diputada de Vox ha afirmado también que Montero no se preocupa de las mujeres cuando "las víctimas son mujeres de guardias civiles". "Ahí, su Gobierno y su partido a quienes aplauden es a los agresores", ha dicho.

Y ha ido a más, al dejar claro que la formación de extrema derecha no cree en el "feminismo de cuota" que, ha afirmado, "dentro del Gobierno para Podemos es la única carretera para transitar". En este punto Macarena Olona ha explica que en Vox "nosotras y nosotros creemos en la cultura del esfuerzo" más allá de las cuotas y que las mujeres de su partido "son libres, empoderadas" y que no tienen "ningún tipo de complejo". "No somos débiles, se lo aseguro. Ni mucho menos sumisas", ha explicado durante su intervención, en la que ha dejado claro que "somos iguales a los hombres",

En este punto, Olona ha pedido a Montero que "si quiere que su ministerio sea útil para España", lo disuelva y destine su presupuesto "a la igualdad real entre españoles". "No echaremos de menos su Ministerio de igual dá", ha apuntado.

Por último, la diputada de Vox ha afirmado que Montero le produce "una profunda lástima" porque es una mujer que "considera que cuidar de nuestras familias es una carga de la que tienen que venir a aliviarnos, metiéndose en nuestro ámbito familiar".