Almeida cree que a Pedro Sánchez le da "retortijones" reunirse con él o con Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "rencor" a Madrid y que le da "retortijones" reunirse con él y con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pero sí lo hace con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, algo que "responde al rencor y a sus intereses particulares".

"Qué suerte tiene Colau de que Sánchez la reciba sin pedírselo; yo le he enviado dos cartas y no he tenido respuesta; está obsesionado por presidente y le da igual todo", ha criticado el regidor tras asistir a la presentación de Stopover Hola Madrid en La Muñoza.

Almeida considera "inaceptable" que Sánchez "ni siquiera haya respondido al alcalde de Madrid" tras remitirle dos cartas, por lo que entiende que "le debe producir retortijones reunirse con el alcalde de Madrid o con la presidenta de la Comunidad (Díaz Ayuso)", algo que también asocia a los modelos de gestión "absolutamente diferentes", ya que el de Sánchez "es el paro".

"Se humilla"

En este punto ha indicado que Sánchez "se humilla para reunirse con Torra" pero "no tiene hueco en su agenda para reunirse con el alcalde de la capital de España", lo que "responde al rencor y a sus intereses particulares". "No se puede calificar de otra manera lo que tiene hacia un alcalde y presidenta", ha lanzado.

También se ha dirigido a la alcaldesa de Barcelona, a quien le ha pedido que no sea "ingenua", ya que Sánchez "no cumple lo que firma", y por tanto la ha "engañado". "No te hagas ilusiones. No vas a ver un duro; no te va ha hacer cocapital", ha lanzado.