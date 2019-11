Si la única mayoría fuera PSOE-PP Casado exigiría la marcha de Sánchez para aceptar una gran coalición

Más de seis meses después, las cuentas no parecen salir de otro modo. En la noche del 28-A Pedro Sánchez tenía varias opciones para elegir con quién formar mayorías a su izquierda y a su derecha. Pero los últimos trackings de las elecciones generales del 10-N coinciden en que al presidente en funciones sólo le van a quedar las dos posibilidades que más se ha preocupado en descartar durante la campaña electoral: una reedición aumentada de la mayoría frankenstein que formó tras la moción de censura que lo aupó a la Moncloa o un giro no ya al centro, sino a la derecha, en busca de la complicidad del PP de Pablo Casado.

Pero el líder popular ha insistido cada vez con más vehemencia según pasaban los días en que esto es imposible. De hecho, Casado cerró la campaña en Madrid, en la Plaza de Toros, prometiendo explícitamente que "el PP no va a facilitar en ningún caso una investidura de Sánchez", ya que es "su alternativa". Y que si tiene un solo escaño más que los socialistas se presentará para ser presidente y desbloquear la situación política en España.

En todo caso, hay un detalle que, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes populares, podría clarificar esta situación. El candidato del PP sopesa que si la única opción para formar Gobierno en España es la gran coalición, su condición sería la de reclamar un presidente en Moncloa distinto de Sánchez.

Casado: "El PP no facilitará la investidura de Pedro Sánchez"

Mirando con cuidado sus frases de campaña, queda claro que a lo que se compromete públicamente Casado es a no ponerle una alfombra roja al candidato del PSOE, pero nada dice del partido en sí. El presidente del PP ha llegado a pedir incluso el "voto prestado" no sólo a los electores de Vox y Cs -"esa España Suma la representa el PP, prestadnos el voto, ya pactaremos después"-, sino también a los socialistas desencantados con su candidato.

Los últimos sondeos

Según los últimos sondeos que maneja este periódico y a los que tienen acceso los partidos, aún hay una remota posibilidad de que el PP -sumándose los apoyos que recaben Vox y Cs- pueda alzarse con la victoria, ese "un escaño más" del que tanto habla Casado para deshacer el "empate técnico" que él atribuye a los resultados de las encuestas. La fuerte subida de los de Casado y el anticipo de una duplicación de apoyos para los de Abascal compensarían el descalabro de los de Rivera.

Este mismo sábado, día de reflexión, El periòdic d'Andorra ha publicado un tracking actualizado que coincide esencialmente con los últimos elaborados por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Y todos ellos coinciden en que la más que probable victoria de Pedro Sánchez se sustancie en una sensible caída respecto al 28-A, de entre 10 y cinco diputados.

De este modo, es más que probable que a un candidato del PSOE no le baste una "abstención técnica" del PP en segunda votación -que sólo precisa más síes que noes-, y sólo pueda para salir elegido presidente con un voto afirmativo de de los populares. Y es que cualquier viraje de este tipo sería rechazado por Pablo Iglesias y por Íñigo Errejón, los diputados de Vox ya se sabe que votarán no al PSOE, tan como ha anunciado hasta la saciedad Santiago Abascal. Por descontado se daría la negativa de ERC, JxCat, la CUP... y esta suma de noes ya habría superado los 120 escaños: más votos negativos que positivos.

El PSOE contiene la respiración y exprime al máximo el miedo a Vox para no bajar de los 123

Así, a los socialistas sólo les quedaría sentarse a negociar con el PP un pacto para el voto afirmativo, lo que le daría a Casado la ventaja negociadora. Y es ahí donde las fuentes populares confirman a este periódico que el líder conservador plantearía su exigencia: presidente socialista, de acuerdo, pero no Sánchez.

Un 'frankenstein' con más piezas

Para evitarlo y salvarse, el líder del PSOE debería volver a la búsqueda de un acuerdo como el que no quiso cerrar en la legislatura fracasada con Unidas Podemos -que a lo más que aspira es a mantenerse con un horquilla baja que le da una caída de hasta cuatro diputados-. Pero eso precisaría de muchas más sumas que entonces: sólo Más País, PRC, PNV y ERC no bastarían.

Pero aunque el socialista lograra que Esquerra aceptara tal acuerdo -muy difícil después de sus promesas en el debate: recuperar el delito de referéndum ilegal e intervenir TV3-, aún le faltarían entre cinco y ocho apoyos. Y éstos los debería buscar en el JxCat de Carles Puigdemont -cuyo traslado a España "para que responda ante la Justicia" también comprometió Sánchez aquel día- para sumar la mayoría absoluta del Congreso que le permitiera no sólo salir investido, sino poder gobernar.

Preocupado por ese caladero de votos, Sánchez es el primer presidente en ejercicio que cierra su campaña electoral en Cataluña. Y este sábado, mientras Casado visitaba a la dirección del PP en Barcelona, él presidía el "comité de situación" sobre Cataluña en la Moncloa.

Pero una cosa es segura. Si todo esto es así, nadie estará menos satisfecho que Pablo Iglesias de acertar aquel vaticinio que le hizo, crispado y casi a gritos, a Pedro Sánchez en el Congreso al finalizar el debate de la primera votación de investidura el 22 de julio: "No nos pisará ni humillará nadie... y si no llegamos a un acuerdo es muy posible que usted no sea presidente nunca".