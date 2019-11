Las 8 propuestas de Sánchez: Traer a Puigdemont, Calviño, vicepresidenta y meter mano en TV3

Pedro Sánchez tuvo que echar mano de sus papeles durante el debate, pero quizás así no se dejó ninguna propuesta fuera. El candidato del PSOE hizo varias propuestas durante la cita decisiva en televisión, a menos de una semana de la cita con las urnas.

"Traer a Puigdemont"

"A ustedes se les fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a ahora a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia".

La frase resultó muy llamativa, porque no fue incluida sino al final, en el último bloque, el de política internacional. La propuesta no llevó aparejada concreción, aunque asesores de Sánchez aseguran que se refería a la euroorden, un mecanismo en realidad de cooperación judicial entre Estados y que ha reactivado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en principio sin que el Gobierno central pueda jugar un papel determinante.

Que gobierne la lista más votada

Nada más comenzar el debate, Sánchez ha pedido que si los líderes políticos no logran un acuerdo sobre una investidura tras el 10 de noviembre, se permita gobernar a la lista más votada.

La propuesta podría beneficiarle a él, ya que no hay encuesta que diga que no va a ser primera fuerza. Y podría beneficiarle doblemente, si los demás aceptan y él decide después no negociar su propia investidura.

Una nueva asignatura constitucional

Sobre Cataluña, Sánchez ha propuesto crear una nueva asignatura en los colegios y para toda España que se llamará "Educación en valores civiles, constitucionales y éticos", según ha anunciado.

Suena a la Educación para la Ciudadanía impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, aunque en el enunciado de esta nueva materia se incluye la palabra "constitucional", con lo que eso puede suponer en comunidades con fuerte presencia del nacionalismo.

Acabar con la manipulación de TV3

El presidente del Gobierno ha propuesto que los consejos de administración de las televisiones autonómicas tengan que ser elegidos por dos tercios de los Parlamentos regionales. Con esa medida, dirigida específicamente a TV3, Sánchez aspira a garantizar la pluralidad en los medios públicos catalanes, acusados permanentemente de manipulación por PSOE, PP, Ciudadanos o Vox.

Sin embargo, el PSOE apostó durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017 por dejar fuera el control de TV3

Prohibir los referéndums ilegales

El candidato del PSOE propone volver a tipificar la prohibición de los referéndums ilegales con consecuencias penales. La medida ya existía, pero la eliminó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

En febrero, el PSOE votó en contra de lo que ahora propone Sánchez.

Calviño, vicepresidenta

El candidato socialista ha anunciado que quiere elevar el "rango" de la política económica en el próximo Gobierno. Y para ello ha anunciado que creará una "vicepresidencia económica", como han tenido otros Ejecutivos en el pasado.

"Nadia Calviño será la próxima vicepresidenta", ha dicho Sánchez, gracias a su prestigio dentro de España y en el contexto internacional. Calviño era antes de entrar en el Gobierno era directora general de Presupuestos de la Comisión Europea y una de las españolas con más poder en Bruselas.

Ministerio contra la despoblación

Sánchez ha anunciado un "ministerio específico para la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico", una idea que ya había sido rumoreado hace tiempo.

El Gobierno ya tiene una Alta Comisionada para el Reto Demográfico, Isaura Leal, por lo que la medida supondría elevar el rango de ese departamento en conexión con las prioridades de la España vaciada.

Penalizar la apología del franquismo

Sánchez ha propuesto reformar el Código Penal para castigar la apología del "franquismo, fascimos y los totalitarismos".

Además, hará "cambios legales" para ilegalizar la Fundación Francisco Franco.