El PSOE, dispuesto a apoyar una moción de censura contra la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse

Noelia Posse podría tener las horas en contadas al frente de la Alcaldía de Móstoles. Tras negarse a dimitir al nombrar cargos públicos a ocho familiares y amigos, el PSOE-M se abre a la posibilidad de apoyar una moción de censura contra ella, ya que es la única manera para desalojarla del Ayuntamiento de Móstoles. Si no lo hacen, será Ciudadanos el que la impulse.

Esta es la opción que baraja ya el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, que espera que sea Posse la que dimita después de negarse de manera reiterada. Por ahora, la todavía alcaldesa ha solicitado a la Ejecutiva Nacional del PSOE que la suspendan temporalmente de militancia para no perjudicar al partido, lo que le permitirá ejercer "sus funciones".

En rueda de prensa, Franco ha recordado que "no puede obligar" a los concejales del PSOE de Móstoles "a votar en determinada dirección" -en este caso a favor de la moción contra Posse- pero "sí podemos aconsejar" qué votar, por lo que espera que el resto de concejales socialistas respeten con la disciplina de voto. Eso sí, ha dejado claro que quien la sustituya debe de ser del PSOE y no con un candidato alternativo de otro apartido porque los números no dan. "Cualquier solución que signifique un cambio en la Alcaldía de Móstoles tiene que ser de una manera indubitada con un alcalde o alcaldesa socialista", ha dicho sin descartar que una moción sea la solución.

Franco ha matizado que esto es solo una idea ya que tiene "alguna esperanza" de que Posse dimita, algo que él le ha pedido personalmente. "Tiene que dar un paso al lado. Otro compañero tendrá que asumir la Alcaldía de Móstoles, es lo más razonable".

Cs anuncia ronda de contactos

El PSOE llegó a la Alcaldía con 10 concejales y necesitó de dos de Podemos y otros dos de Más Madrid para la configuración de un Gobierno con mayoría. Sin embargo, ahora está en minoría ya que los dos concejales de la formación de Errejón han presentado su dimisión.

Pero si los socialistas no toman una decisión rápida, será Ciudadanos quien impulse esa moción de censura. "Tiene que ocurrir ya, visto que el PSOE no es capaz de dar una solución", ha dicho el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, en rueda de prensa.

Zafra ha confirmado que este martes pondrá en marcha una ronda de contactos con el resto de partidos ante una situación que cree "inaceptable". "Posee ha convertido a Móstoles en la capital del enchufe y en un circo mediático".

Se prevé que Cs presente un candidato de su partido, pero los apoyos aún están en el aire ya que la Alcaldía podría cambiar de signo político. Ciudadanos tienen cinco concejales, uno más el PP y Vox dos.