Sánchez quiere un Gobierno "cuanto antes" con Podemos como socio pero reclama a PP y Cs su abstención

Pedro Sánchez redobla la presión sobre Ciudadanos y el Partido Popular para que se abstengan y faciliten su investidura con el fin de que haya Gobierno "cuanto antes". La única alternativa es el "bloqueo" o la "repetición de las elecciones", según ha avisado este jueves en Bruselas a Albert Rivera y a Pablo Casado, que se niegan a dejarle vía libre tras el "pacto de la infamia" en Navarra.

Eso sí, el presidente del Gobierno ha confirmado que espera contar con el apoyo de Podemos como "socio preferente", aunque parece descartar que vaya a haber ministros de la formación morada, tal y como reclama Pablo Iglesias.

"Lo importante es que haya un Gobierno cuanto antes en España", ha resaltado Sánchez a su llegada a la sede del Consejo Europeo, donde actúa como negociador socialista para el reparto de altos cargos de la UE. "Ahora mismo, la única alternativa -porque así lo han querido los españoles y porque el partido socialista dobla en escaños a la segunda formación política- es que ese Gobierno lo lidere el partido socialista", ha insistido.

"Aquellas formaciones políticas que están diciendo que no a la investidura del Partido Socialista, ¿qué es lo que están proponiendo?. ¿El bloqueo o unas nuevas elecciones? Tienen que decirlo claramente, porque no están apoyando ni la estabilidad de España ni la gobernabilidad", sostiene Sánchez.

El papel de Podemos y el Gobierno de cooperación

El presidente del Gobierno exige a Casado y a Rivera que asuman su "responsabilidad". "La nuestra es la de ofrecer un programa de Gobierno y un Gobierno europeísta, progresista, moderado, con capacidad de interlocución con todas las fuerzas políticas dentro de la Constitución. La responsabilidad del Partido Popular y de Ciudadanos como partidos que se dicen de Estado es facilitar la investidura, no bloquear y garantizar una cierta estabilidad al Gobierno de España", reclama Sánchez.

¿Está definitivamente descartada la presencia de ministros de Podemos en el futuro Gobierno socialista? Sánchez no lo aclara pero sugiere que sí. "Con Unidas Podemos lo hemos calificado como un socio prioritario, como un socio preferente. Le hemos trasladado cuál es nuestra posición y cómo definimos nosotros el Gobierno de cooperación y esperamos lógicamente contar con su apoyo", se ha limitado a explicar.

Al mismo tiempo que le pedía su ayuda para la investidura, el presidente del Gobierno ha vuelto a arremeter contra Rivera al que acusa de haber roto el "cordón sanitario" con la ultraderecha, a diferencia de su socio en la UE, el presidente francés Emmanuel Macron. "Está pactando con fuerzas de ultraderecha, que a su vez pactan con el PP acuerdos que no se dan a conocer a la ciudadanía, algo que me parece gravísimo", ha dicho Sánchez.

"Que no sepamos qué es lo que han acordado el PP y la ultraderecha y que haya un acuerdo secreto que no conozca la opinión pública me hace temer lo peor", insiste el presidente del Gobierno.