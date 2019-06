PP y Cs no se abstendrán en la investidura de Sánchez por el "pacto de la infamia" en Navarra

Si la abstención del Partido Popular o de Ciudadanos o de ambos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez era ya una hipótesis improbable, el pacto del PSN con los nacionalistas en Navarra, que ha permitido a Bildu entrar en la mesa del Parlamento, han convertido este escenario en definitivamente imposible. Tanto el líder del PP, Pablo Casado, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, han aprovechado su visita este jueves a Bruselas para enviar un aviso a Sánchez: que no cuente con ellos.

"Quiero mandar un mensaje muy claro a Pedro Sánchez: no se puede estar con Bildu, los proetarras, y al mismo tiempo pedir que se abstenga el PP. Porque somos completamente incompatibles y porque siempre censuraremos que aquellos que aún no han pedido perdón a las víctimas del terrorismo pretendan ser blanqueados en las instituciones democráticas", ha dicho Casado a su llegada a la reunión de los populares europeos previa a la cumbre en la que se decidirá el reparto de altos cargos de la UE.

"Pedro Sánchez está ya dejando muy claro con quién quiere ser investido. Y no será porque nosotros no hemos sido generosos. Yo anuncié que, como integrante de Navarra suma, el PP no pondría ningún inconveniente en que los diputados de UPN pudieran apoyar o abstenerse en la investidura de Sánchez. Dije lo mismo en relación con Coalición Canaria si al final alcanzamos un acuerdo de Gobierno en las islas Canarias", se ha justificado el líder del PP.

"Y ahora mismo parece que Pedro Sánchez ha abandonado esa línea de pactar con regionalistas para volver a llegar a acuerdos con Esquerra Republicana o Bildu a través de su abstención para ser investido presidente del Gobierno", ha denunciado Casado.

También Rivera, que asistía a la reunión de los liberales europeos, ha arremetido contra el presidente del Gobierno por lo que considera un "pacto de la vergüenza y de la infamia" en Navarra. "Es intolerable que un presidente del Gobierno prefiera aliarse con Batasuna y con los que han estado legitimando a los terroristas", ha dicho.

Rivera y Casado se disputan el liderazgo de la oposición

"Navarra ha votado cambio, Navarra ha echado al nacionalismo del Gobierno de Navarra, pero Sánchez prefiere en este caso apoyarse en Batasuna y el PNV con ese acuerdo de la vergüenza, ese acuerdo de la infamia que desde luego no representa a la mayoría de navarros ni a la mayoría de constitucionalistas", sostiene Rivera.

El acuerdo en Navarra impide cualquier tipo de pacto entre Ciudadanos y el PSOE de Sánchez, incluida la abstención en la investidura, asegura el político catalán. "Nosotros con este sanchismo, con este PSOE, no podemos ir de la mano a ningún sitio porque está quebrando todas las líneas de los últimos 40 años de constitucionalismo", ha alegado.

Rivera da por sentado que Sánchez pactará con Podemos y los nacionalistas e independentistas y asegura que la función de Ciudadanos será la de "liderar la oposición". "Somos el partido que más ha crecido en la oposición frente al hundimiento del PP. Y nosotros lo que vamos a hacer es trabajar para vigilar a Sánchez y que no tenga las manos libres precisamente, que es lo que pretende", ha señalado.