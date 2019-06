Rivera logra el apoyo de los liberales europeos pese al 'caso Valls' y a Vox

Tras el incendio provocado por las críticas del Gobierno francés y del ex primer ministro francés, Manuel Valls, por su acercamiento a Vox, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha logrado este jueves el aval de los liberales europeos a su política de pactos en España. El nuevo grupo 'Renovar Europa', cuya principal fuerza es La República en Marcha de Emmanuel Macron, tiene "confianza" en la estrategia de la formación naranja, según ha dicho su presidente, el ex primer ministro rumano Dacian Ciolos.

"Luis Garicano nos ha explicado que no hay auténticos acuerdos políticos (con Vox). Y de todas formas tenemos confianza en nuestros colegas de Ciudadanos, que respetan y sostienen los valores que compartimos en nuestro grupo", ha dicho Ciolos a su llegada a la reunión que los liberales europeos celebran en Bruselas justo antes de la cumbre en que se debatirá el reparto de altos cargos de la UE.

Al encuentro ha asistido el propio Rivera, que ha hecho valer el nombramiento de Garicano como vicepresidente económico de Renovar Europa y ha negado también cualquier crisis con Macron. "Macron y el Gobierno francés, y hablamos con el Elíseo directamente, han dicho justo lo contrario. Apoyan nuestros pactos. Nos han felicitado incluso, tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo", ha asegurado el político catalán.

"Más allá de los dimes y diretes la realidad es esa: que hoy los liberales estamos más unidos, que los liberales somos más fuertes y que hoy un partido liberal en el sur de Europa va a Gobernar varias comunidades autónomas, la capital de España, varios ayuntamientos. Eso es una gran noticia para los liberales. Lo que recibimos son apoyos, felicitaciones, ánimos y sobre todo voluntad de seguir creciendo", ha insistido Rivera

¿Por qué en Alemania y Francia se unen todos, incluidos los liberales, para aislar a la extrema derecha y en cambio la capital de España va a ser gobernada con ayuda de la extrema derecha?, le han preguntado al líder de la formación naranja. La respuesta de Rivera es que Ciudadanos no tiene ningún tipo de pacto con Vox.

"Léanse ustedes los acuerdos. Una cosa es lo que ustedes digan y otra son los acuerdos. El acuerdo en la capital de España es Ciudadanos y PP, como lo es el de Andalucía, como lo va a ser el de Castilla y León si llegamos a un acuerdo, el de la región de Murcia y Aragón. Eso lo hemos explicado aquí, eso lo saben y nos han aplaudido y felicitado todos los compañeros liberales europeos", insiste Rivera.

Contra el "pacto de la infamia" en Navarra

El líder de Ciudadanos ha eludido entrar en el cuerpo a cuerpo contra Valls pese a las duras críticas que le ha dirigido el ex primer ministro francés. Pese a que le han preguntado dos veces por él, ni siquiera ha querido nombrarle.

"Yo estoy muy tranquilo de no haber apoyado a la señora Colau. Me parece una vergüenza que la señora Colau vuelva a colgar un lazo amarillo ilegal para reírse en la cara de todos los catalanes que no son independentistas. ¿Alguien se imagina a Cs legitimando a una alcaldesa que cuelga lazos amarillos?", se ha limitado a responder.

Rivera ha arremetido además contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber autorizado el acuerdo que ha permitido entrar a Bildu en la mesa del Parlamento de Navarra, lo que a su juicio es un "pacto de la vergüenza y de la infamia". "Es intolerable que un presidente del Gobierno prefiera aliarse con Batasuna y con los que han estado legitimando a los terroristas", ha dicho.

El acuerdo en Navarra impide cualquier tipo de pacto entre Ciudadanos y el PSOE de Sánchez, incluida la abstención en la investidura, asegura Rivera. "Nosotros con este sanchismo, con este PSOE, no podemos ir de la mano a ningún sitio porque está quebrando todas las líneas de los últimos 40 años de constitucionalismo", ha alegado.