El PP pide a Sánchez que intervenga a los Mossos acogiéndose a la Ley de Seguridad Nacional

El Partido Popular ha registrado este lunes en el Senado una moción en la que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome el control de los Mossos d’Esquadra para restablecer la “convivencia y la paz social en Cataluña”, según el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó. Esta moción, que se debatirá en el siguiente Pleno, se apoya en el artículo 24 de la ley de Seguridad Nacional.

La medida sería aprobada por el Gobierno en un Real Decreto, por lo que no necesitaría tramitación parlamentaria y sería de carácter inmediato. La competencia sobre la policía autonómica catalana se desplazaría y los Mossos sólo habrían de responder ante una “autoridad funcional” designada por el Consejo de Ministros. Así, no sería necesario esperar a una aprobación del artículo 155 de la Constitución, lo que requeriría una tramitación más larga.

“Creemos que se han traspasado todas las líneas. Sobre todo cuando el Gobierno de la Generalitat y el consejero de Interior dan instrucciones claras de que no intervengan los Mossos”, mantenía Cosidó, en referencia a los altercados de los CDR en la autopista AP-7 de este finde semana. “Y cuando la Policía actúa en el cumplimiento de su deber, les amenazan con represalias o depuraciones, dejándola totalmente desamparada y a sus funcionarios a pie de calle a los pies de los caballos”, explicaba el popular.

Sin necesidad de aplicar el artículo 155

El propio Consejo de Ministros sería quien decidiría la duración de esta "autoridad funcional" y decidirían sus competencias, así como el ámbito geográfico afectado y los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar esta situación de "interés para la Seguridad Nacional", según recoge el texto legal.

A efectos prácticos, el Gobierno de España -y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, concretamente- apartaría de manera inmediata al conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch, y al director general de los Mossos, Andreu Martínez.

"La ley solo establece el sometimiento. Estamos nuevamente ante una figura que no se ha aplicado nunca. Y sólo le pedimos al Gobierno que lo haga", indicaba Ignacio Cosidó. "A mí lo que me preocupa son escenas como las que hemos vivido este fin de semana. Están poniendo en riesgo no solo la convivencia, sino la seguridad. No es un hecho puntual: estamos observando un deterioro muy grave de la situación de seguridad en Cataluña".