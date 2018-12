Susana Díaz admite el zarpazo de Rivera: "La mitad de lo perdido se ha ido a Cs"

El PSOE ha ganado las elecciones. Si se descuenta a Vox, la izquierda tiene más escaños que la derecha. La corrupción ha afectado, pero en los últimos cinco años la Junta en la que ha participado ella no ha tenido "una mancha". Otros partidos han perdido porcentualmente más votos que el PSOE. La abstención ha funcionado casi como un fenómeno meteorológico que ha arrasado con las expectativas del PSOE, pero que no ha sido provocado por él. El debate nacional y Cataluña han afectado, pero el PSOE hizo una campaña centrada en los temas propios de la campaña como partido autónomo y con centro de decisión en Andalucía.

Susana Díaz compareció este lunes para rendir cuentas ante el Comité Director del PSOE de Andalucía, un órgano similar al Comité Federal del PSOE, el máximo órgano entre congresos. La líder socialista y presidenta en funciones de la Junta no asumió concretamente ningún error, aunque sí reveló que cree que de los 14 escaños que ha perdido el PSOE, la mitad se han ido a Ciudadanos.

"La mitad de los escaños que hemos perdido han ido a Ciudadanos", ha dicho en su discurso inicial, tras el que se preveían otras intervenciones de dirigentes del partido.

"La abstención nos ha hecho mucho daño", ha dicho, pero "casi 100.000 se fueron a otras fuerzas de centro-derecha cuyo único discurso era la cuestión territorial y Cataluña", según ella. "No se fueron mayoritariamente a ningún partido de izquierdas, que perdió más voto que nosotros", continuó.

Díaz apenas ha variado su discurso desde el 2 de diciembre, cuando se celebraron las elecciones, y rechaza cualquier otro escenario que repetir como presidenta, algo para lo que apela directamente a Ciudadanos. Albert "Rivera tendrá que decidir si quiere ser Macron o quiere ser Salvini", ha dicho.

"Voy a intentar formar Gobierno tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas constitucionales que respeten el Estatuto de Autonomía", ha anunciado.

Una semana después, no hay ninguna reunión en la agenda y tanto PP, como PSOE como Vox descartan cualquier opción que implique apoyar la reelección de Díaz. Sólo Ciudadanos hace referencia a Díaz, pero para pedirle apoyo o abstención a la candidatura de Juan Marín como presidente. "Al PSOE en Andalucía nadie nos va a poner de rodillas", ha advertido.

Díaz ha tratado de poner a PP y Ciudadanos ante un espejo poco menos que inevitable. "No se puede gobernar Andalucía con 47 escaños sin el apoyo de Vox", ha dicho. "Si ellos solos quieren aprobar un Presupuesto, es evidente que no" podrán, en referencia a PP y Ciudadanos. Por ese motivo, Vox "no sería un colaborador pasivo, tiene que ser un colaborador activo", ha dicho.