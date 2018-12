Cunillera: "No hace falta que Vox se presente en Cataluña, PP y Cs ya defienden sus argumentos"

Las reacciones a la irrupción de Vox dentro del panorama político español, tras las elecciones del 2-D en Andalucía en las que cosechó 12 escaños, continúan una semana después. Esta vez ha sido la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha avisado a la formación de "ultraderecha" Vox de que "no hace falta que se presente en Cataluña", dado que sus argumentos ya están "representados" por PP y Cs, a los que ha afeado que hayan utilizado el conflicto catalán como "arma arrojadiza".

En una entrevista con Efe, la representante gubernamental ha lamentado la "irresponsabilidad muy grande" cometida por PP y Ciudadanos en las elecciones andaluzas al utilizar el conflicto en Cataluña para conseguir más votos, a costa de hacer "florecer" a Vox, que ha irrumpido en el parlamento de Andalucía con 12 escaños.

Sobre la posibilidad de que la formación liderada por Santiago Abascal pudiera obtener en el futuro también representación parlamentaria en Cataluña, Cunillera ha enviado un mensaje a Vox, PP y Ciudadanos.

"Si la aparición de Vox responde estrictamente al conflicto catalán, cosa que yo creo que es más compleja, si es así no hace falta que se presenten, porque ya está representados aquí en Cataluña. Aquí tenemos a PP y Cs, que han llevado esto a Andalucía y que cada día en Cataluña están utilizando los mismos argumentos. Si es para eso, no hace falta que venga Vox", ha afirmado.

Y es que, para Cunillera, "la voz del conflicto y de ir en contra de todos los ámbitos de convivencia y respeto" ya está representado en el Parlamento catalán por PP y Ciudadanos, por lo que ha insistido en que "si Vox ha de salir porque deba aportar algo, que no se preocupe: el espacio ya está ocupado".

"Les están dando la llave en Andalucía"

La que fuera durante 23 años diputada del PSC en el Congreso, donde fue vicepresidenta primera, ha reprochado a los populares y a la formación naranja que, "desde la derecha, estén otorgando a Vox la capacidad de tener la llave" del próximo gobierno andaluz.

Ha considerado, en cambio, que ambas formaciones deberían ser la "llave" que permita que gobierne "la lista más votada", el PSOE de Susana Díaz; pero también les ha recordado que sobre ellos recae la "responsabilidad" de que haya un gobierno de la Junta en el que no esté presente la "extrema derecha" y cerrarle el paso para que "no vaya a más" en Andalucía ni en otros territorios.

Cunillera, que ha opinado que el PSOE ha "ganado" los comicios y es a quien le toca "ponerse manos a la obra" para administrar el resultado, ha constatado que "no era verdad que España no tenía extrema derecha. La ha tenido siempre, lo que pasa es que no con siglas propias. Lo que ha aflorado es lo que verdaderamente había".

Por ello ha pedido reflexionar sobre la "manipulación" que se ha hecho en la campaña de la cuestión de la inmigración, así como del uso por parte de PP y Ciudadanos del problema en Cataluña como "arma arrojadiza" para obtener "rédito electoral".

"Me parece que hacer eso es una irresponsabilidad muy grande. En Cataluña tenemos un problema, pero lo tiene toda España. Y creo que aquellos que dicen que aspiran a gobernar España deberían abordarlo con serenidad, rigor, datos y capacidad de diálogo y acuerdos. Nosotros lo hemos hecho así", ha aseverado.

"Casado es como Aznar, y acepta a Vox"

Sobre si cree que PP y Cs aceptarán el apoyo de Vox para gobernar en Andalucía, Cunillera ha sugerido que el expresidente del Gobierno José María Aznar "dijo que Vox era más constitucionalista que el PSOE", por lo que "a nadie le puede sorprender que Pablo Casado, un líder hecho a la sombra de Aznar, se sienta próximo a Vox. Es casi pura lógica, no me parece anómalo, porque han compartido partido".

En cambio, a Cs le ha emplazado a que "haga caso de sus socios" en la Eurocámara, la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), que avisó a la formación naranja de que "éste no es el camino" y "tienen la responsabilidad y obligación de poner todos los medios para que Vox no sea determinante en la política española".

Cunillera ha hecho un llamamiento a "hacer frente" a la formación de ultraderecha y "aprender de lo que pasa en Francia, Alemania o en Austria, donde se ve lo que está pasando cuando gobierna la extrema derecha y lo que está haciendo".

"En este tema no podemos cometer errores. Ahora tenemos la oportunidad de verlo de cara y florecido. Aspiro a que eso actúe de vacuna y no de incentivo", ha señalado.

Y ha sentenciado haciéndose una pregunta: "¿Cómo puede alguien escuchar que dice Vox que quiere derogar la ley de violencia de género y que no haya nadie que reaccione, y todavía escuchemos todavía a responsables de PP y Cs diciendo que hay que tenerles en cuenta? ¿Nadie racionaliza lo que puede suponer esto? Yo dudo, y hablo más por Cs que por el PP, que no hagan esta reflexión".