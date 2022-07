Juanma Moreno tomará posesión el sábado 23 de julio en Sevilla ante Díaz Ayuso y Feijóo

La agenda del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estará completa durante la próxima semana. Los próximos 20 y 21 de julio el Parlamento acogerá el pleno de su investidura y el sábado 23 de julio tomará posesión de su nuevo cargo en un acto en Sevilla capital.

Está previsto que asistan el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A su vez, se espera contar con la presencia de otros presidentes autonómicos y del partido.

Estos días también ocupa gran tiempo de su agenda pulir la estructura del nuevo Gobierno andaluz, que tomará posesión el próximo lunes 25 de julio. El objetivo es celebrar el primer consejo de gobierno al día siguiente.

A su llegada al homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia celebrado en el Palacio Real, Moreno ha confirmado que incorporará a nuevos consejeros a su Ejecutivo con la idea de "refrescar" el actual gabinete, pero también que algunos repetirán. "Hay que conjugar la experiencia con la frescura".

En cualquier caso, no podrá contar con tres pesos pesados de la pasada legislatura. Los consejeros en funciones de Presidencia y de Hacienda, Elías Bendodo y Juan Bravo, se marchan a Génova para trabajar a las órdenes de Feijóo.

Seguirán como diputados andaluces, pero serán propuestos a ocupar uno de los escaños en el Senado por designación autonómica. Y el que ha sido consejero de Salud, Jesús Aguirre, será el nuevo presidente del Parlamento.

En declaraciones a los periodistas en Madrid, Moreno ha trasladado su voluntad de conformar "un gobierno eficaz, acorde con las necesidades que tiene Andalucía". El objetivo es asumir los retos futuros, que son complejos, como la inflación económica.

La cesión a Vox

Juanma Moreno también se ha referido a la cesión a Vox de la vicepresidencia tercera de la Mesa del Parlamento. Sin esperar "ningún acto de generosidad", asegura que sí quiso demostrar con ese gesto que alcanzar la mayoría absoluta "no significa que no puedan ceder y acordar en el futuro".

"A partir de ahí, no espero nada porque soy consciente de que la política es como es", ha señalado Moreno, quien se ha mostrado decepcionado por el hecho de que el PSOE no renunciara a una de las dos plazas que le correspondían en la Mesa y no tuviera ese mismo gesto con Por Andalucía. Este grupo tendrá una vocalía, con voz pero sin voto.

Sí espera el presidente que el resto de grupos parlamentarios entiendan que los andaluces quieren que lleguen a acuerdos y que realicen "una oposición inteligente, pensando en los ciudadanos". "Si no, creo que será un error por parte de ellos", ha advertido el presidente andaluz.

