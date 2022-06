Feijóo dice que Andalucía ha rechazado al PSOE del "dóberman" y a Vox, que pretendía un "chantaje"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este martes ante la dirección de su partido la política de concordia basada en los valores de la Transición, frente a "la vieja política que es ahora el populismo, los políticos que confrontan. Son los que pierden las elecciones, los que están en declive y decadencia".

La Junta Directiva Nacional del PP presidida por Feijóo en Madrid ha servido para felicitar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por el resultado de las elecciones del 19-J, en las que ha obtenido una histórica mayoría absoluta de 58 escaños.

Feijóo ha señalado que en estas elecciones los andaluces no han escuchado ni a "los que no tenían más proyecto que resucitar el dóberman, que no les funcionó" (ha dicho en alusión al PSOE), ni a los que pretendían "imponer el chantaje de una minoría de políticos a una mayoría de ciudadanos" (ha añadido en alusión a las pretensiones de Vox de condicionar el nuevo gobierno regional).

Tanto Núñez Feijóo como Juanma Moreno han hecho una lectura de estos comicios en clave nacional, y han asumido que el resultado de Andalucía acerca al PP al Gobierno de la nación.

El resultado del 19-J, ha dicho el presidente nacional del PP, ha sido "el triunfo de la moderación, que no es lo mismo que la equidistancia", el triunfo de la "política útil, que carece de hipotecas y condicionantes, que se preocupa por lo mismo que los ciudadanos y desoye polémicas estériles".

A su juicio, España está "pasando la página de la frivolidad, la división, el radicalismo y las minorías", valores que ha identificado con la vieja política del populismo.

Los españoles apuestan ahora, ha añadido, por la política de "dialogar, no enfrentar, no dividir, la política de los consensos que piensa en las personas mucho más que en las ideologías". Un modelo de política que ha identificado con el PP y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Feijóo ha lanzado otro mensaje dirigido al presidente Pedro Sánchez: "Con una constelación de minorías se puede llegar al Gobierno y resistir un tiempo, pero no se puede gobernar un país como España".

El presidente nacional del PP ha calificado de "gesta democrática" el resultado obtenido por Juanma Moreno en la noche del 19-J: la primera mayoría absoluta del PP en Andalucía en 44 años de democracia, ha destacado.

"El andaluz o español moderado que se sentía aislado o en minoría ya no lo está, ha dejado de sentirse solo", ha indicado Feijóo, porque ahora puede identificarse con un gran proyecto de mayorías como el del PP. "Mucha gente se ha cansado de la política que va de sobresalto en sobresalto, y sabe que no existen soluciones mágicas" para sus problemas, ha agregado.

El encargado de abrir las intervenciones ante la Junta Directiva Nacional del PP ha sido Juanma Moreno, quien ha reconocido que su victoria del domingo parecía "irrealizable": el PP ha ganado en las ocho provincias andaluzas (también en Sevilla, Jaén y Huelva, donde nunca lo había conseguido hasta ahora) y se ha convertido en la primera fuerza en municipios como Dos Hermanas en los que el PSOE había gobernado durante casi 40 años.

El PP ha conseguido en los comicios del 19-J uno de sus objetivos: aunque la lista de Vox encabezada por Macarena Olona ha crecido hasta los 14 escaños, Moreno no precisa su apoyo para gobernar.

A su llegada a la sede de la calle Génova, Juanma Moreno ha sido recibido con aplausos por un grupo de jóvenes de las Nuevas Generaciones del PP, al ritmo de Glory days de Bruce Springsteen. Los populares ya saborean sus "días de gloria" en Andalucía.

