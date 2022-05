Podemos e IU barajan intercalar a sus miembros en Por Andalucía si la JEA no acepta el recurso

Habrá confluencia Por Andalucía a pesar de todo, pero quizás no como se había planeado en un principio. IU y Podemos están estudiando diferentes vías oficiales para conseguir inscribirla con el resto de integrantes -Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz- y concurrir juntos a las elecciones del próximo 19 de junio.

Pero también estudian una vía oficiosa. Barajan la posibilidad de intercalar a los miembros morados como independientes en las listas electorales que se diseñen, si Podemos finalmente no puede formar parte legalmente de la misma al adherirse fuera de plazo.

Todo ello si no prospera el escrito de subsanación que han acordado elevar a la Junta Electoral de Andalucía las seis formaciones tras no aceptar este organismo la candidatura completa por llegar 14 minutos tarde. Consideran que a la hora del registro se produjo "un error material" que es subsanable.

El objetivo es poder incluir a la formación morada y a Alianza Verde en una primera coalición que sí fue registrada a tiempo por los otros cuatro partidos, viendo que Podemos no remitía la documentación necesaria y que el plazo se acababa.

Días antes, IU y Más País tenían las negociaciones cerradas y ese mismo día se aceleraron los contactos a partir de las 23,00 horas. El plazo culminaba a las 23,59. También tenían pactada a su candidata, que será Inmaculada Nieto, portavoz de IU en el Parlamento andaluz.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, finalmente no recurrirán a la Junta Electoral Central el rechazo del organismo autonómico a la incorporación de Podemos a esta nueva marca por estar fuera de plazo. De ello culparon los morados el sábado a IU, pero han desechado la idea al tener asumido que el recurso no prosperará.

Ambas formaciones mantienen que la voluntad política está y estará por encima de los trámites administrativos, pero primero tienen que salvar los escollos de esta índole. Lo harán finalmente solo ante el organismo autonómico.

Los hándicaps

Si esta vía oficial no prosperara, sería cuando ambas formaciones estudiarían intercalar a los miembros morados como independientes en las listas electorales que confeccionen.

Esta circunstancia conllevarían algunos hándicaps para la formación liderada por Ione Belarra, ya que no formaría parte legalmente de la misma.

Por ejemplo, su logo no estaría impreso en la papeleta de la votación y no podría acceder a la financiación del grupo parlamentario, entre otros. La última opción que barajaría este partido sería concurrir por su cuenta con Juan Antonio Delgado, ganador de las primarias, como candidato, pero eso ahora mismo no se contempla.

Hay optimismo. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, se mostró ayer convencido de que finalmente los morados serán incluidos porque el trabajo que se está realizando dará sus frutos de una forma u otra.

"Corrigiendo las deficiencias que ha habido, o establecimiento un mecanismo que salvaguarde el amplio acuerdo", aseguró en un acto en la localidad madrileña de Rivas.

También insistió en que lo importante es que se ha cerrado ese acuerdo político para que la izquierda tenga una "opción ganadora" en las próximas elecciones andaluzas.

El frente de Yolanda Díaz

Desde Madrid miran con lupa lo que pueda ocurrir en Andalucía con este incipiente frente amplio. Está considerado como la avanzadilla del proyecto político que quiere emprender a nivel nacional la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, uniendo a Podemos y a Más País.

Su equipo también ha intervenido en las negociaciones, pero de momento, el futuro y el camino que les queda por recorrer es incierto.

Después de la tensión vivida estos días podía atisbarse una mayor división entre Podemos e IU en una izquierda andaluza que ya de por sí se presentará ante el electorado en cuatro papeletas. Incluso que todo saltaría por los aires, tras culparse ambas formaciones del retraso de los morados a la hora de registrar su firma.

Sin embargo, desde ambas partes remarcan que el acuerdo existe y que agotarán todas las vías posibles para hacerlo efectivo, las oficiales y las oficiosas. Todo ello con el fin de captar el voto más progresista de Andalucía.

