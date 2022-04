Los 5 pros y contras que tiene para Juanma Moreno adelantar a junio las elecciones andaluzas

Al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le quedan días para tomar una decisión respecto a la convocatoria de las elecciones autonómicas. Es el único que puede hacerlo. Entre Semana Santa y la Feria de Abril los andaluces sabrán cuándo podrán acudir a las urnas, tanto si es antes del verano o después.

"Tiene dudas", aseguran desde su entorno más cercano. Existen varios pros y contras para apretar el botón electoral y se están analizando al milímetro. También hay dos corrientes en el seno de la Junta: la económica, que quiere junio, y la política, que prefiere octubre. Ambas están lideradas, en este orden, por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y por el de Presidencia, Elías Bendodo, nuevos hombres fuertes del equipo de Alberto Núñez Feijóo.

El socio de Moreno, Juan Marín, opina igual que Bendodo por cuanto ahora mismo vislumbra una caída en picado de su partido, Ciudadanos. Y eso que el pasado jueves un consejero de la parte naranja, aunque independiente, Rogelio Velasco, apoyaba a la tesis previa al verano. Lo dijo como economista, pero lo dijo.

Gobierno, en verano

El argumento oficial para adelantar los comicios cinco meses es el económico ante la subida de la inflación a casi dos dígitos y las pocas perspectivas de que baje. Para amortiguar su impacto unos nuevos Presupuestos para 2023 se antojan imprescindibles.

Este pasado viernes Juanma Moreno volvió a dejar claro que para que la comunidad disponga de estas cuentas desde el mes de enero de 2023 el Gobierno tiene que quedar constituido este verano.

En cualquier caso, si son en junio ya hay un domingo marcado de rojo en el calendario, el día 12, como ha adelantado este medio. Pero para ello tiene que tener tomada la decisión antes del martes 19 de abril. A partir de ese día empieza a contar el reloj durante 54 jornadas naturales hasta el día de las elecciones.

Moreno se está reuniendo con expertos económicos y representantes del Banco de España para tomar "la mejor decisión" para los andaluces, pero también pensando en los pros y contras que guardan cada fecha. Podrían resumirse en diez.

Los pros:

1. Tendría Presupuestos. Si el presidente andaluz convoca en junio, si vuelve a gobernar, podría tener sus cuentas andaluzas aprobadas en el último trimestre de 2022. Esto, a no ser que los diputados de Santiago Abascal pongan palos en la rueda a su investidura.

2. No daría tiempo a Vox para crecer más. El económico es el argumento oficial, pero también hay uno oficioso. Por un lado, las encuestas le vaticinan que casi duplicarían sus escaños, hasta los 22, y los populares temen que puedan ir a más por el malestar social, que podría subir la intensidad hasta verano.

En este río de indignación, donde abunda mucho abstencionista, es donde más pescan. Tampoco tienen candidato, aunque desde el PP son conscientes que "están de moda" y que eso ahora es indiferente.

Por otro lado, si convoca antes del verano evitaría verse bloqueado en el Parlamento. Desde que el pasado mes de noviembre tumbó los Presupuestos, Vox no ha dejado de pedir el adelanto electoral ni de torpedear a la Cámara andaluza. Lo último será oponerse a la Ley de Economía Circular. Ayer votaron en contra del dictamen del proyecto de ley. Consideran que está marcada por la Agenda 2030.

3. El PSOE está en un momento complicado. Desde el PP andaluz creen que hay "90.000 votantes socialistas desencantados" que pueden coger la papeleta de Juanma Moreno. "Su mensaje es refractario", insisten estas fuentes. "Ya nadie se cree el miedo que intentan vender con el que viene la derecha a privatizarlo todo".

"Cuando el presidente visitar los hospitales, le dicen que las cosas se pueden mejorar, pero siempre señalan a continuación pues anda que con los otros...", aseguran desde el partido.

Juan Espadas en un acto con Pedro Sánchez. EuropaPress

También el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) deja entrever que al líder del PSOE, Juan Espadas, solo le conocen el 50% de los andaluces y tendría un peor resultado que Susana Díaz. No obstante, el propio Espadas anunció ayer que ya se han puesto en marcha para elaborar las listas autonómicas, convencido de que dicha cita con las urnas va a ser antes del verano.

4. Moreno suma más que la izquierda junta. Esta misma encuesta, publicada el miércoles aunque realizada antes del nombramiento de Feijóo, otorga una victoria a Moreno con un 34% de los votos, lo que le supondría entre 43 y 44 escaños.

Por tanto, en su máxima horquilla, aunque de manera muy ajustada, sumaría más que las fuerzas de la izquierda. Necesitaría el apoyo o la abstención de Vox en su investidura, pero partiría de una posición más fuerte para empezar a negociar.

5. La izquierda a la izquierda del PSOE está muy fragmentada, algo que también le favorece a Moreno. Querían formar un frente amplio, pero Teresa Rodríguez se desmarcó y se desploma en las encuestas. Además, Unidas Podemos aún no tiene ni el candidato formal. Han convocado las primarias de manera urgente para el 18 de abril, aunque como también adelanto este periódico será el guardia civil y diputado en el Congreso Juan Antonio Delgado.

Los contras

1. Si aprieta el botón electoral después de Semana Santa, no podría cortar las cintas inaugurales de varios proyectos iniciados en esta misma legislatura. Tales como la ampliación del Hospital Militar de Sevilla, del metro hasta el centro de Málaga, el tranvía de la Bahía de Cádiz o la colocación de la primera piedra del tercer hospital de Málaga, entre otros.

2. El Tribunal Supremo empieza a principios de mayo a revisar la sentencia del caso ERE de la Audiencia de Sevilla que condenó a 19 ex altos cargos socialistas, entre ellos a los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Si se convoca en junio, no está previsto que el fallo esté resuelto antes, lo que podría empeorar la situación del PSOE andaluz. Además, hay una norma no escrita de no publicar sentencias en campaña electoral.

Los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. EFE

Tampoco daría tiempo de aprobar en el Parlamento el dictamen de la comisión de investigación sobre el fraude de la extinta fundación Faffe, que también señala como responsables políticos a Susana Díaz, además de a Chaves y a Griñán.

3. Tiempo a Feijóo. El nuevo presidente del PP se enfrentaría a sus primeras elecciones como líder nacional apenas dos meses después de su nombramiento. Tendría poco tiempo para engrasar la maquinaria y no podría comprobar su posible efecto. Unos malos resultados podrían dejarle tocado.

4. Dar tiempo de gestión a Vox. Otra idea de los populares de agotar la legislatura era dar tiempo al nuevo gobierno de Castilla y León y esperar que fueran ellos mismos los que pinchasen su globo ante su poca estructura y experiencia en la gestión.

5. Aunque fuentes populares argumentan que el presidente quiere agotar la legislatura porque piensa que su imagen de estabilidad se vería reforzada, con la incertidumbre actual tampoco saben en qué circunstancias pueden estar en octubre. Todo ello, con una inflación desbocada y con una guerra en las puertas de Europa.

En definitiva, sean antes del verano o en otoño, el objetivo de Moreno será apelar al voto útil y convencer a ese ciudadano de centroizquierda de que podrían darse dos escenarios: o un gobierno del PP o un gobierno del PP con Vox. En cualquier caso, el siguiente pleno del Parlamento andaluz será el 27 de abril... o no, si se disuelve el Parlamento la semana antes.

"Por si acaso, ha sido un placer representarlos", dijo el jueves su presidenta, Marta Bosquet (Cs). Mientras tanto, los diputados de Cs se despedían entre sentidos abrazos en una semana complicada para ellos tras la muerte de Javier Imbroda. También porque las encuestas vaticinan que de los 21 solo se quedarían dos. Acaso una contra más para Moreno, pero sobre todo para su socio Juan Marín.

