Juanma Moreno, más cerca de una victoria 'a lo Ayuso' que 'a lo Mañueco', busca unos nuevos Presupuestos

Calma muy tensa en el Parlamento andaluz. En unas horas se conjuraron en la jornada de este miércoles todos los ingredientes para que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, apriete el botón electoral y convoque elecciones para este mes de junio.

Aunque a él, personalmente, como ha reconocido muchas veces, le gustaría más abrir las urnas en otoño, ante una inflación galopante con unos presupuestos prorrogados desde el año pasado, ahora habría más razones de peso para convocar con cinco meses de antelación. Ello seguiría considerándose un adelanto técnico.

Los comicios tocan a finales de noviembre, pero si Moreno convoca en junio y gobierna de nuevo, tendría tiempo para aprobar unas nuevas cuentas para 2023. Ha sido el propio consejero de Hacienda y vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, el que le ha lanzado esta advertencia.

Además, para más inri, la encuesta de este miércoles del barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, que dirige Elías Bendodo, le presagió a Moreno, por primera vez, que estaría más cerca de conseguir los resultados de Isabel Díaz Ayuso en Madrid que los de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. La primera gobierna en solitario; el segundo ha tenido que pactar con Vox.

Aunque con un resultado ajustado, el sondeo andaluz le presagia una mayoría suficiente al obtener 44 escaños en su mayor horquilla. Él solo conseguiría más que toda la izquierda junta, que se alzaría con 43. La mayoría absoluta está en 55.

De este modo, podría cumplirse su objetivo de los últimos meses: no estar maniatado por ninguna otra fuerza política. Ésta podría ser la primera razón para abrir las urnas el 19 o el 26 de junio, como ya sopesan algunas fuentes populares, consultadas por EL ESPAÑOL. Sin embargo, sí necesitaría que Vox se abstuviera en su investidura o que lo apoyase como hizo con Ayuso, aunque partiría de una buena posición para negociar.

Cs se desploma

Otra opción viable para Juanma Moreno sería podría repetir el pacto con Juan Marín (Cs), con quien, finalmente, está a punto de finalizar la legislatura, a pesar del poco futuro que le vaticinaban otras fuerzas. Sin embargo, ambos no alcanzarían la mayoría absoluta. Según el sondeo, PP y la formación naranja sumarían 46 escaños como máximo porque Cs solo tendría dos -19 menos que en 2018-, y seguirían necesitando a Vox, al menos, en la investidura. Tal y como ocurrió hace tres años y medio.

La segunda razón —aunque, realmente, Moreno asegura que para él es la primera— es la situación económica. El presidente andaluz admitió este miércoles lo "difícil" que lo tiene para seguir adelante con la legislatura al afrontar una inflación desbocada, en medio de una guerra en las puertas de Europa, con un presupuesto prorrogado.

El pasado mes de noviembre, Vox y la izquierda tumbaron las cuentas andaluzas tras contar con el apoyo de los de Santiago Abascal en los tres proyectos anteriores. En aquel momento se descartó convocar por la pandemia de la Covid y se decidió seguir adelante con estos presupuestos prorrogados.

En este caso, habría que recordar que los del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, aprobados en 2018, siguieron prorrogados hasta final de 2020, después de una moción de censura, dos elecciones, una investidura fallida y unos presupuestos desechados. Sin embargo, la situación económica, a pesar de que ya España llevaba meses sumida en una pandemia, no son como las actuales.

La izquierda fragmentada

Una tercera razón es la situación del PSOE andaluz. El nuevo líder, Juan Espadas, no tiene foco y, según el Centra, es poco conocido y poco valorado entre los andaluces encuestados. De ahí que ocupe el quinto lugar, detrás del portavoz de Vox, Manuel Gavira.

El Centra le proporciona al PSOE de Espadas entre 30 y 31 escaños, dos menos que a Susana Díaz, con quien mantuvo un duro proceso de primarias. A ello se une también el desgaste de los 37 años gobernando en la Junta y los episodios de corrupción del caso ERE que aún siguen coleando en el Tribunal Supremo. A su vez, la marca de la gestión de Pedro Sánchez desde el PP andaluz aseguran que les resta.

También la fragmentación de la izquierda a la izquierda de los socialistas favorece a Moreno. Tras la implosión de Adelante Andalucía, que se saldó con la expulsión de la coalición de Teresa Rodríguez y de ocho diputados más, Unidas Podemos se quedaría con diez diputados. Serían siete menos que en 2018, a pesar de que se uniría con Más País, el partido de Íñigo Errejón, y otras organizaciones andalucistas.

A su vez, la propia Rodríguez se desploma. La encuesta le da entre cero y un escaño, los mismos votos que conseguiría el Partido Animalista (Pacma), que nunca ha tenido representación en la Cámara andaluza.

La gaditana ha decidido presentarse de nuevo a las elecciones refundando su proyecto para tener una voz netamente andaluza, pero en la valoración de líderes cae en último lugar, a pesar de haber sido la cara visible de la izquierda andaluza en estos últimos años.

Vox se dispara

Otra clave es la subida de Vox hasta los 22 escaños, casi el doble que en 2018. Desde el PP andaluz reconocen que es su principal rival y, para alcanzar la mayoría absoluta, Moreno sí tendría que pactar con ellos, como ha hecho Mañueco en Castilla y León.

No obstante, los populares esperan que, sin estructura ni experiencia, sean ellos mismos los que pinchen su globo cuando tengan que gestionar en la citada comunidad. De ahí que Juanma Moreno prefiriera convocar en octubre para darle tiempo y también a que Feijóo engrase la maquinaria.

Además, el Centra, sin que Macarena Olona haya anunciado formalmente que será la candidata, la eleva como una de los dirigentes más valoradas, detrás de Juanma Moreno y Juan Marín.

El propio Marín mantiene la esperanza es que los andaluces sepan valorar a Cs por el trabajo realizado. "Si al puzzle le quitamos la pieza de Ciudadanos se nos va a derrumbar", aseguró este miércoles en un desayuno informativo en Sevilla. No obstante, reconoció que quizás lo que le ha fallado a su partido es dar a conocer su trabajo porque "lo que no se conoce no se valora".

En cualquier caso, fuentes del Gobierno andaluz admiten que a Moreno le gusta jugar al despiste con la fecha de las elecciones para poner nerviosos a los adversarios. Sin embargo, las razones económicas para adelantar en junio ya parecen pesar cada día más.

