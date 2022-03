La Junta de Andalucía denunció cuatro intentos de fraude en la compra de material sanitario

La Consejería de Salud ha denunciado ante la Fiscalía y la Policía cuatro intentos de fraude con material sanitario y tecnología en esta legislatura. Entre ellos el del intento de cobro de una comisión de cinco millones en la venta de una partida de test del Covid-19 al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha informado en el pleno del Parlamento, en respuesta al PSOE, de estas cuatro denuncias que han partido de la Junta de Andalucía, la cual se ha personado por orden de sus servicios jurídicos.

Aguirre y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, declararán como testigos en las próximas semanas al ser citados en la causa sobre esa presunta mordida. Aguirre lo ve como una muestra de la lucha contra la corrupción y por la transparencia de su Ejecutivo.

El consejero no ha querido dar más datos de esta causa hasta que concluya la investigación, para no perjudicarla. No obstante, se ha comprometido a que cuando termine informará en el Parlamento para explicar todo lo que han hecho "para quitar el grano de la paja".

La Junta incoó actuaciones previas para ver si las circunstancias eran suficientes para iniciar un procedimiento administrativo, pero ese proceso se suspendió en el momento en el que la Consejería de Salud denunció los hechos ante la Fiscalía, ha indicado.

Ha puesto como ejemplo este caso, denunciado en 2020, de que cuando ven algo sospechoso lo llevan a la Fiscalía y ha informado de que se aislaron los ordenadores y se envió todo con la denuncia.

"Máxima contundencia"

"Ante el indicio más leve que veamos actuamos con la máxima contundencia" para cortar de raíz y de inmediato cualquier atisbo de irregularidad y sospecha", ha asegurado Aguirre, quien ha garantizado que no les va a "temblar la mano".

Ha añadido que investigan, destituyen, denuncian y colaboran con la justicia como procedimiento. Por su parte, el diputado socialista Gerardo Sánchez ha recordado a Aguirre que uno de los detenidos es militante del PP de su provincia y "uno de los 140 amigos con los que conformó el equipo directivo".

A su juicio, "cuando uno coloca en puestos de responsabilidad y pasan estas cosas tiene la obligación de dar explicaciones y asumir responsabilidades". Por ello, le ha emplazado a detallar "qué hacen sus amigos en la Consejería" y cuáles han sido los criterios de la Junta para adjudicar "a dedo2 los contratos de emergencia en la pandemia.

Por último, ha cuestionado si se ha hecho alguna auditoría, ya que "este señor y otros amigos pueden haber hecho esto con otros contratos".

Sigue los temas que te interesan