El ex jefe de redes de Podemos pide un 'carné por puntos' para sancionar a periodistas que mientan

El ex jefe de redes sociales de Podemos, Julián Macías Tovar, ha propuesto este jueves en el Congreso de los Diputados establecer un sistema de carné por puntos para sancionar a los periodistas, similar al que Tráfico aplica a los conductores.

Su idea es que los profesionales de la información vayan perdiendo puntos cada vez que "mientan", y finalmente se les impida ejercer la profesión si pierden la totalidad de ellos.

"A un conductor le quitan puntos por cometer infracciones", ha argumentado Macías, "¿por qué los transportistas tienen que respetar unas normas y les van quitando los puntos y en otras profesiones, como el periodismo, uno miente y no tiene ningún tipo de sanción?", ha señalado equiparado el ejercicio del derecho a la información, preservado por el artículo 20 de la Constitución Española, con el trabajo de un repartidor de pizzas.

Tovar acudía al Congreso invitado por Podemos como experto en seguridad nacional, fake news y desinformación. Se hizo famoso por una entrevista en la TV oficial cubana en la que desacreditó a los manifestantes contra la dictadura, 129 de los cuales acaban de ser condenados a penas de entre 6 y 30 años de cárcel. Entre los condenados hay muchachos de 16 y 17 años.

"Muchas veces parece que tienes que tener un ranking de mentiras para aparecer en los programas de más audiencia, no sólo la mentira queda impune sino que a veces es premiada", ha dicho Macías ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y el Senado.

El presidente de la Comisión, Carlos Aragonés (que fue jefe de gabinete del presidente José María Aznar), ha reprendido varias veces a los portavoces del PP, Juan Antonio Callejas, y de Vox, Víctor Sánchez del Real, por recordar que Julián Macías ha sido hasta hace pocas semanas responsable de redes sociales de Podemos. "¡No se porte usted como un escolar, por los clavos de Cristo!", ha exclamado Aragonés dirigiéndose a Sánchez del Real.

Ambos portavoces también han recordado la entrevista de Macías a la televisión oficial del régimen cubano. En aquella entrevista aseguró que las manifestaciones no respondían al sentir del pueblo cubano, sino que habían sido orquestadas desde el exterior para justificar una intervención militar de EEUU en la isla.

La TV cubana entrevista al jefe de redes de Podemos

Macías señaló con nombres y apellidos a un joven argentino de 20 años, coordinador de la Fundación Libertad, como uno de los instigadores de esta "campaña de desinformación" contra el régimen. Varios medios oficiales de la dictadura castrista, como el diario Granma, difundieron las declaraciones del entonces jefe de redes sociales de Podemos.

El "tecnofascismo"

Durante su intervención ante la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso y el Senado, Julián Macías ha aludido a los problemas de "la desinformación, la polarización y los mensajes de odio", agudizados por la escasa eficacia de los sistemas de verificación de las redes sociales y "el sesgo ideológico que todas las personas tenemos".

Y ha hecho su polémica alusión al carné por puntos para periodistas, aunque ya exista un sistema de sanciones previsto en el Código Penal para quienes excedan los límites del derecho a la información o la libertad de expresión.

Macías ha denunciado que Facebook "ha elegido como principal partner para luchar contra las injerencias y la desinformación en las elecciones a Atlantic Council, un think thank bastante vinculado con la OTAN que tiene a Aznar como presidente para Europa y América Latina".

"Creo que Facebook no ha elegido con atino", ha dicho el ex jefe de redes sociales de Podemos, "Aznar no es una persona conocida por decir siempre la verdad, como ocurrió en la guerra de Irak con las armas de destrucción masiva y toda la campaña de desinformación en la que el Gobierno de Aznar sostuvo que los atentados del 11-M fueron cometidos por ETA".

También se ha referido al "tecnofascismo" que utiliza la mentira y el insulto para desestabilizar a la sociedad, "basándose en los principios de Goebbels". A su juicio, a menudo los medios de comunicación vinculan las noticias sobre delincuencia con los okupas y la inmigración para "generar miedo, que moviliza o polariza a la gente, a pesar de que España es uno de los países más seguros del mundo".

Contra Susanna Griso

Como ejemplo de desinformación, ha mencionado que el programa de Susanna Griso en Antena 3 emitió imágenes de un videojuego, creyendo que correspondían a la primera jornada de bombardeos rusos sobre Ucrania.

"El periodismo a nivel general en España está bastante bien, pero los medios de comunicación a nivel general tienen bastante que desear [sic]", ha dicho de un modo confuso.

Y ha aludido a un caso a su juicio aún más grave: según ha asegurado, el presidente Joe Biden ha nombrado como su principal asesor para América Latina a Mark Celeste, después de que este fuera "pillado" creando miles de cuentas falsas para apoyar el golpe de Estado de Bolivia y para desestabilizar a los gobiernos de Venezuela y México.

