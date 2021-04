El acoso y derribo a Susanna Griso tras 'desmontar' los ataques de Vox a los 'menas'

Simpatizantes de Vox han cargado con dureza este miércoles contra la periodista Susanna Griso por las declaraciones que ha hecho en su programa Espejo Público sobre el polémico cartel electoral de la formación de Santiago Abascal y Rocío Monasterio donde señalan a los menores extranjeros no acompañados. "Un mena cuesta 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes", reza la propaganda racista del partido que está ya en manos de la Fiscalía.

El espacio de Antena 3 abordaba este miércoles el tema y Griso ponía sobre la mesa que en Madrid la cifra de menores no acompañados era de 218, un dato que le he servido para cuestionar que "Vox se está montando la campaña electoral con esa cifra". Aclaraba también la periodista que estos niños y jóvenes no cobran esos 4.700 euros mensuales, sino que "es lo que percibiría alguna entidad para gestionar su cuidado, que es la misma cantidad que se destinaría a los menores españoles tampoco no acompañados".

El resto de tertulianos también se han mostrado críticos con la estrategia del partido y, mientras que Jesús Rivasés decía estar preocupado porque "haya una clientela que compre ese discurso", Toni Bolaño afirmaba que "en el fondo es el discurso de los españoles primero" y Ana Martín lo calificaba como "un cartel tramposo y mentiroso hecho a propósito": "Son menores. Vox ha intentado deshumanizarlos, no tienen la tutela de sus padres. Puestos a comparar, comparemos, por ejemplo, a un preso, a un parado de larga duración o a un enfermo de cáncer. Eso es el estado del bienestar", zanjaba.

El coste de la UCI

En este contexto de comparación, Susanna Griso añadía que también el coste de un día en la UCI era elevado, entre 4.000 y 5.000 euros. "Por esa regla de tres, que digan que como esta persona tiene 90 años e igual la perspectiva vital es muy corta, que no entre en la UCI y retiremos las UCIs a determinadas personas", ha apuntado:

Teniendo en cuenta que Vox con Susanna Griso ya mantenía la espada en alto desde que la periodista puso contra las cuerdas a Monasterio durante la entrevista que le hizo la pasada semana, hablando precisamente de los menores no acompañados, no es de extrañar que desde la propia cuenta oficial del partido en Twitter hayan querido poner al programa en la diana:

🔴 Esto es muy grave....



Tertulianos defendiendo que es lo mismo mantener a un mena que contribuir al cuidado de un compatriota enfermo o mayor.



Con tal de criticar a VOX son capaces de cualquier cosa. pic.twitter.com/rrzqA18O3S — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 21, 2021

Y, por supuesto, los simpatizantes de Vox continuaron con la tergiversación de las palabras de Griso. Las críticas y los insultos a la periodista, a la que han tildado de "miserable", han provocado que su nombre permaneciese en la lista de tendencias de la red social:

Susanna Griso (por el tema de los MENAS): "Un día de un anciano en la UCI nos cuesta entre 4000 y 5000 € al día y tiene la esperanza de vida muy corta...".



Sí, miserable. Y me quedo corto. pic.twitter.com/tIuJDtXOax — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) April 21, 2021

Susana Griso prefiere mantener a los MENAS antes que a nuestros ancianos.



Lo que viene siendo una zurda hijadeputa. — 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻 (@Virabhadra_1) April 21, 2021

Susana Griso prefiere mantener a menas delincuentes que atender en la UCI a personas mayores.



Asco es poco. pic.twitter.com/xKKm2pqjud — Raúl Marín (@ElCriterio_) April 21, 2021

Pues según Susanna Griso (por el tema del gasto en MENAS) un día de un anciano en la UCI también nos cuesta entre 4000 y 5000 € al día y tiene la esperanza de vida muy corta...¿se puede ser más miserable?. — Paula 🇪🇦 (@pauIa_ESP) April 21, 2021

La diferencia entre MENAS y nuestros mayores es que los segundos han levantado este país y han trabajado toda la vida por él, mientras q los primeros no deberían estar en España.



El desprecio de Susana Griso y los progres a nuestros mayores , sí q debería ser delito de odio. — José Manuel Puente (@JosManuelPuent5) April 21, 2021

¿Cuánto nos cuesta Susana Griso? — ⚫️Rimbaud⚖️ (@rimbaudarth) April 21, 2021

VOX ha destapado a los progres. Prefieren mantener al MENA a tu abuela:

"Un día UCI cuesta entre 4.000€ y 5.000€ para una persona de 90 años con perspectiva vital muy corta"

Pues, mira, prefiero que salven a mi abuela, Susana Griso. Llámame facha.pic.twitter.com/YaDEgNHSF5 — Tabarnia_BCN (@TabarniaB) April 21, 2021

Susana Griso dice que es mejor pagar a un Mena que la pensión a los abuelos porque la vida que le queda a estos es más corta.



Ya ni disimulan. Que vergüenza — Alejandro (@Gol_de_Iniesta) April 21, 2021

Susana Griso compara a nuestros mayores, que han levantado España y cotizado toda su vida, con los menas.

Está claro que a los progres no les gustan los ancianos, les dejaron morir en residencias y aprueban la Ley de eutanasia. — Loco2021 (@loco2021_) April 21, 2021

Lo que se le olvida a la hdlgpt de Susana Griso es que una persona mayor ha pagado la seguridad social toda su vida para que le atiendan cuando están enfermos QUE COJONES HA PAGADO UN MENA INMIGRANTE ILEGAL eh Susana hdlgpt???? — Paco Murcia (@PacoMurcia4) April 21, 2021

Por si no lo sabias a Sunana Griso le importa una mierd. la vida de los ancianos. Son un gasto innecesario. — Valkiria (@valkiria642) April 21, 2021

El acoso y derribo llegaba hasta tal punto que la propia Susanna Griso ha querido salir al paso para defenderse con este tuit:

Por si algunos pretenden retorcer y manipular mis palabras, esta mañana he cifrado el coste diario de las UCIS y he dicho que ese coste jamás debería abrir un debate sobre su utilización. Sería miserable. Aplico ese mismo debate a la inversión en los niños tutelados o #menas. — Susanna Griso (@susannagriso) April 21, 2021

Poco después compartía también este otro de la Fundación Raíces sobre el tema:

En él, además de pedir amparo para los menores, anunciaban que más de 200 organizaciones están estudiando "la adopción de medidas legales en defensa del honor de estos niños y niñas, que está siendo pisoteado con discursos de odio".