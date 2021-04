El discurso de Cristina Pedroche de 2016 que Echenique ha 'resucitado' para hacer campaña

Cristina Pedroche ha hecho campaña por la izquierda madrileña sin pretenderlo. Parte de una entrevista que había concedido hace cinco años a El Mundo ha visto de nuevo la luz gracias a las redes sociales para terminar conformando un alegato a favor de la justicia social y el pago de impuestos para que los servicios públicos sean de calidad, un mensaje que han aplaudido partidos como Más Madrid o Podemos.

Ha sido una tuitera la que ha compartido el fragmento del vídeo en el que Pedroche pregunta a su interlocutor "soy de Vallecas, ¿qué esperan que vote? ¿por quién esperan que luche?", para continuar afirmando que "muchos dicen: 'es que los de izquierdas no podéis tener pisos'. No, perdona, yo quiero ganar el dinero que gano porque creo que lo trabajo; pero el dinero que gano y los impuestos que yo pago quiero que vayan a la danidad pública, educación pública, para que siga habiendo colegios...".

Pedroche añadía que quería que hubiese "cosas públicas de verdad" y que no pagaba impuestos "para que se blanquee dinero y me roben". Por eso, decía la presentadora, "no quiero PP, lo siento, no lo quiero. No me gusta que nos roben a todos y que les sigamos votando. Es como 'venga, en estos cuatro años a ver qué haces'". El fragmento compartido por Josefine terminaba ahí, pero aunque el tuit permanece, la red social ha desactivado su contenido multimedia por una denuncia de los derechos de autor:

Las palabras de Pedroche se publicaron en abril de 2016 en el suplemento PAPEL del diario El Mundo y en su regreso cinco años después han contado con el aplauso del bloque de izquierdas en Twitter. Así, citando el mensaje de la tuitera, desde Más Madrid aplaudían así a la presentadora:

"Soy de Vallecas, ¿Qué esperan que vote? ¿por quien esperan que luche? yo quiero ganar el dinero que gano porque creo que lo trabajo, pero el dinero que gano y los impuestos que yo pago quiero que vayan a sanidad pública, educación pública...



Un aplauso que ha reproducido también el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, asegurando que "esto que explica Cristina Pedroche es muy importante" y destacando que "afortunadamente, hay muchas personas que están bien económicamente y que se preocupan por los demás":

A pesar de los elogios, Pedroche también ha recibido su ración de críticas desde el bloque de la derecha en Twitter, donde le han dedicado mensajes tan bonitos como estos:

La Pedroche ha dejado claro que no quiere al PP porque no le gusta que le roben.



"PP: pendientes de perla"

Y eso que los haters de Pedroche solamente habían visto un fragmento de su entrevista y no el vídeo entero, porque la presentadora se despachaba a gusto contra el Partido Popular. Explicaba una hilarante teoría suya a partir de las siglas de la formación. "PP: pendientes de perla. Eso es así de toda la vida. Cuando era pequeña, me daba tanta rabia la gente que iba con pendientes de perla... Es que son pijas malas", aseguró.

Añadía que en Vallecas "había gente como mi tía que, de repente, se ponía perlas y yo pensaba: 'Algo escondes'. Que, a lo mejor, es una chorrada y ser del PP es más llevar el pelo así o el foulard asá. He visto a Rita Barberá con las perlas y yo, cuando pienso en una señora del PP, pienso en Rita Barberá. No me gustan las perlas y ya está. No pasa nada".