Lluvia de zascas a Daniel Guzmán tras dirigir el último corto para la campaña de Podemos

En los tiempos que corren, con una sociedad tremendamente polarizada como es el caso de la española, los personajes públicos procuran ponerse de canto y no posicionarse ideológicamente para no acabar en la lista de tendencias de Twitter. Es fácil cometer un desliz y posicionarse sin quererlo, que esa frase llegue a ser un titular y que uno de los dos bandos proclame tu cancelación en las redes sociales.

Ahora no se estila tanto eso de que los famosos respalden públicamente a tal o cual partido, como sí ocurría con relativa asiduidad en el pasado, y por eso ha sorprendido tanto el anuncio que ha hecho este lunes Podemos en el marco de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, para la que van a contar con una serie de spots realizados por un grupo de cineastas que han querido colaborar con la candidatura de Pablo Iglesias.

Daniel Guzmán, Carlos Bardem, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Juan Vicente Córdoba, Lola Salvador, César Martínez y Elena Molina participan en esta iniciativa que ha agitado el avispero electoral en las redes durante toda la jornada. A un lado del ring los afines a Podemos que aplauden el anuncio y, al otro, sus haters que no han tardado en sacar a colación las "subvenciones" del cine español para justificar la colaboración.

"Gracias por abrirme los ojos"

El primero de estos vídeos se ha estrenado este lunes y está firmado por Daniel Guzmán, ganador de dos premios Goya, uno en 2003 al Mejor cortometraje de ficción por Sueños, y otro en 2015 a la Mejor dirección novel por A cambio de nada. Actor también en series tan conocidas como Aquí no hay quien viva, el madrileño ha firmado una pieza que se titula Tú decides.

Muestra a un par de chicos de barrio charlando entre ellos el día de las elecciones madrileñas. Mientras uno de ellos no ha ido a votar, el otro le anima a hacerlo para que no gane "el coletas" y España no acabe siendo "como Venezuela". El chaval que parece tener las cosas tan claras repite a su colega todos los tópicos que suelen aparecer en los discursos de la derecha hasta que logra convencerlo para que acuda a las urnas:

El fondo y la forma del vídeo de Guzmán han suscitado un aluvión de aplausos en las redes sociales, sobre todo porque reproduce una escena común entre los jóvenes, poniendo de relieve dos de los roles existentes: el del indeciso y aparentemente manipulable, y el del líder que parece saberlo todo sin ser capaz de explicar sus argumentos porque únicamente se limita a repetirlos.

Sin embargo, el director no se ha librado de las críticas por mostrar públicamente su apoyo a Podemos y su nombre ha sido trending topic buena parte del día. Desde insultos como "bobo", "mamarracho" o "subvencionado" a llamadas al veto, pasando por comparaciones entre Daniel Guzmán y el mismísimo Miguel Bosé cuando respaldó a Zapatero:

Polarizar: el único discurso de Podemos.



Gracias por abrirme los ojos, yo también iré a votar a un partido no extremista. — El Demogorgon (@GamusinoComun) April 19, 2021

Daniel Guzmán, el novio bobo de la pija en “Aquí no hay quien viva” haciéndole la campaña a Podemos con su productora.



Actores subvencionados con tus impuestos, ¿que queréis? pic.twitter.com/Y8NLLymZ1x — Alejandro (@Gol_de_Iniesta) April 19, 2021

Por lo que veo Daniel Guzmán es otro actor al que tengo a vetar y nada más que lo vea en tv cambiar de canal, al final me quedo con los actores norteamericanos. — Manu 1978 (@Manu19786) April 19, 2021

Carlos Bardem, Daniel Guzmán, Alberto San Juan y otros artistas hacen un vídeo de apoyo a Podemos, los mismos que llevan en sus listas al Portavoz del Sindicato de los Manteros que venden ilegalmente películas pirateadas. Recuérdalo cuando te digan q piratear pelis mata al cine. pic.twitter.com/eCEmKwJOtt — Ramón Ramiro (@Quiso_Decir) April 19, 2021

A por las subvenciones — migueliix (@migueliix_rp) April 19, 2021

Un corto para cortos. Pero de eso se trata, en vez de desarrollar su mensaje propositivo, se limita a contraargumentar con topicazos y falacias y así tener el mensaje “yo no soy” en vez “yo soy”. Cuando no hay “yo soy”, hay que preocuparse. — Erick Yap (@yaperick) April 19, 2021

Dinero público, queremos dinero público pic.twitter.com/aBT4LrJtOO — Agecé 🦗 (@grch_a) April 19, 2021

Daniel Guzmán el que lo lea — despuesdelasocho🍀 (@ArielGo85449465) April 19, 2021

Los mamarrachos buscando su subvención para vivir.



La ultima peli de esta banda se han llevado +700.000 Euros de dinero de TODOSs y ha tenido 1500 espectadores. — Jaime M. Doll 🇪🇸 (@JMurilloDoll) April 19, 2021

Ya sabemos que tipo de personajes suelen apoyar estas cosas pic.twitter.com/Dq4nRAJl2w — Manu_lillo (@Manu_lillo) April 19, 2021

La respuesta de Guzmán

El director no se ha privado de ofrecer una contestación a sus haters y lo ha hecho tirando de ironía al decir que había cobrado "ingentes cantidades de dinero procedente de Venezuela e Irán":

El otro día estuve con unos chavales en una plaza de mi barrio hablando de política. Por supuesto,he cobrado ingentes cantidades de dinero procedente de Venezuela e Irán y lo he hecho para recibir subvenciones. Si cualquier otro partido quiere que le haga una pieza,le hago precio pic.twitter.com/EdsOjD49ra — Daniel Guzmán (@danielguzman) April 19, 2021

E Iglesias se ha sumado:

A ver quién es el próximo en ponerse en la diana.