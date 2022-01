Joe Biden insulta a un periodista de Fox News: "Estúpido hijo de puta"

Al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha jugado una mala pasada el micrófono con el que comparecía ante los medios, o más bien ha pecado de incauto al proferir un insulto hacia un periodista sin asegurarse de que ya no se le escuchaba. La víctima, el reportero de Fox News Peter Doocy.

Al término de la rueda de prensa, del lado de los informadores seguían escuchándose preguntas que habían quedado sin respuesta o sin poder formularse. Una de ellas era la de Doocy, que quería saber si la inflación puede suponer un "lastre político" para el Partido Demócrata en las elecciones legislativas que se celebran en noviembre.

Y Biden respondió pensando que el micrófono estaba apagado, o eso se supone. Los informadores abandonaban la sala cuando, sarcástico, dijo "es un gran recurso, más inflación", para terminar con el insulto: "Estúpido hijo de puta".

El incidente se convirtió de inmediato en el tema más destacado de la tarde en varias cadenas de televisión, por supuesto en Fox News, que entrevistó al propio Doocy.

Biden se disculpa

El reportero ha desvelado más tarde, en una aparición en el programa de máxima audiencia de Sean Hannity en la cadena, que Biden le llamó para disculparse: "Alrededor de una hora después de lo ocurrido, me llamó y me dijo 'no ha sido nada personal, amigo'. Y hablamos del tema y de seguir adelante'".

Doocy le explicó a Biden, según su testimonio, que él siempre va a intentar "preguntarle algo diferente que los demás", a que el presidente ha contestado "tienes que hacerlo".

Doocy ha protagonizado varios intercambios tensos con la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, debido a que algunas de sus parten en ocasiones de premisas basadas en fake news. No ha sido el caso.

Lo ocurrido ha generado críticas y solidaridad de otros corresponsales ante la Casa Blanca, como Jeremy Diamond de CNN, que ha tuiteado: "No estaba bien cuando Donald Trump insultaba a la prensa y tampoco está bien que Biden lo haga".

