La Policía alertó que los agentes marroquíes no controlarían la frontera dos días antes del asalto y localizó los neoprenos que usarían los migrantes

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional alertó días antes del salto masivo en Ceuta sobre la falta de control fronterizo por parte de agentes marroquíes durante la festividad del Día del Trono. Los avisos policiales, enviados al Ministerio del Interior, advertían de un posible patrón geopolítico que aprovechaba una relajación temporal del control fronterizo como presión política. La Policía detectó la compra y difusión en redes sociales de neoprenos, que luego usarían los migrantes para cruzar a nado la frontera. El CNI también avisó a los servicios de inteligencia marroquíes sobre posibles intentos de entrada masiva, identificando grupos que alentaban el asalto en redes sociales.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional alertó tres días antes del salto masivo que se iba a producir en la frontera de Ceuta y de la permisividad de las fuerzas de Marruecos en la misma, coincidiendo con la festividad del día del Trono.

Los avisos de la Policía fueron dirigidos al Ministerio del Interior y se produjeron tanto el día 27 como el día 28, así como el día 29. Lo que aparece en los documentos publicados por Moncloa contrasta con lo defendido hasta ahora por el ministro, Fernando Grande-Marlaska, quien ha asegurado por activa y por pasiva que no habían recibido avisos de lo masivo que iba a ser el episodio de asalto de la frontera.

Las alertas de la Policía señalaban que el episodio que se sobrevenía se enmarca en un posible "patrón geopolítico" entre el aumento "del riesgo de saltos masivos" durante los últimos días de julio y especialmente el Día del Trono, el 30 de julio.

Según la Policía, ese patrón se fundamentaría en tres factores, entre ellos "una posible relajación temporal del control fronterizo marroquí, en los días previos a estas festividades, utilizada como mecanismo de presión política".

Ese patrón se refuerza también en "la voluntad de reforzar, coincidiendo con el principal discurso anual de Mohamed VI, la percepción de dependencia de España y de la UE respecto al control migratorio ejercido por Marruecos".

El tercer factor, según la Policía, que condicionaría ese aumento de saltos masivos, es el conocimiento que tenían los inmigrantes de la permisividad temporal que iban a tener los gendarmes marroquíes en la frontera.

Tanto control tenía la Policía sobre lo que iba a suceder que incluso localizaron en distintos grupos de Facebook los trajes de neopreno que después observarían por las cámaras de la frontera que llevaban los inmigrantes para cruzar a nado.

Neoprenos

Así, los agentes observaron un incremento de compras de este y otros productos así como de difusión en cuentas de TikTok centradas en la inmigración masiva hacia Ceuta.

El mayor riesgo, señala la Policía, es que las entradas a nado constituían la modalidad de "mayor riesgo".

Pese al conocimiento que existía de lo que podía ocurrir, y de los múltiples avisos recibidos por distintas instancias del Gobierno, el Ministerio del Interior no decidió incrementar el operativo en la valla ceutí. Así las cosas, la noche del 30 de julio tan solo había 3 agentes de la Guardia Civil en la valla.

El mismo 29 de julio, el CNI también envió una "alerta temprana" a los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED en el que advertía de "posibles intentos de entrada en Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono [...] tanto a nado como a través de la valla".

El servicio secreto de inteligencia especificaba haber encontrado dos grupos diferentes en redes sociales. El primero en WhatsApp bajo el nombre "Asalto a la valla de Ceuta", que alentaba "un intento de entrada el próximo jueves 30". Afirma que el administrador del grupo (su nombre aparece tachado en el documento revelado) posee dos teléfonos, uno español y otro argelino". Identifica igualmente un grupo de Facebook "con el nombre de Ceuta Fnideq con más de ciento sesenta mil miembros".

Además, informa de un segundo grupo de Facebook bajo el nombre de "Hraga Ceuta, con más de 22.000 miembros".