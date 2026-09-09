El CNI identificó mensajes promoviendo la invasión de Ceuta en grupos con hasta "180.000 seguidores" y pidió ayuda a la inteligencia de Rabat

Pantallazo de uno de los grupos donde se llamaba al asalto a la ciudad autónoma. E. E.

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Las claves Generado con IA El CNI detectó mensajes que promovían el asalto a Ceuta en grupos de WhatsApp y Facebook con hasta 180.000 seguidores. Los mensajes instaban a aprovechar la Fiesta del Trono para cruzar la frontera, sugiriendo que las autoridades estarían distraídas. El CNI informó al Gobierno y pidió ayuda a la inteligencia marroquí antes del asalto masivo, que finalmente movilizó a unos 72.000 migrantes desde Marruecos. Los grupos identificados incluían uno de WhatsApp y al menos dos de Facebook, donde se publicaban instrucciones y llamamientos para el cruce.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) identificó mensajes promoviendo el asalto a Ceuta con hasta "180.000 seguidores" y pidió ayuda a la inteligencia marroquí.

Así lo reflejan los documentos desclasificados por el Gobierno consultados por EL ESPAÑOL.

El informe, fechado a 29 de julio, un día antes de que se produjera la avalancha a la ciudad autónoma, sostiene que "en días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas en Ceuta".

Tres grupos

La nota del CNI sostiene que estas "entradas" a la ciudad autónoma se completarían "tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".

Los agentes de inteligencia identificaron un grupo de WhatsApp con el nombre "Asalto a la valla de Ceuta".

"Estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el próximo jueves 30.06.2026", prosigue el documento.

El informe aporta el enlace de entrada al grupo, además de asegurar que el administrador "tiene dos teléfonos, uno español y otro argelino".

Por otro lado, los miembros del CNI detectaron un grupo de Facebook "con el nombre de Ceuta Fnideq con más de ciento sesenta mil miembros".

Inteligencia destacó publicaciones en las que se indicaban: "El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en la fiesta del trono a las 8 las autoridades estarán distraídas con la celebración de desfiles".

Pantallazo de uno de los grupos donde se llamaba al asalto a la ciudad autónoma. E. E.

El CNI identificó un tercer grupo, nuevamente, de Facebook.

"Grupo de Facebook con el nombre de Hraga Ceuta con más de 22.000 miembros", refleja el documento.

En este caso, no se especificó el día exacto, "pero el llamamiento a cruzar a Ceuta sería favorable durante toda la semana".

"Castillejos - Ceuta. Toda la semana está bien para los que quieran pasar esta noche es la oportunidad. Que Dios nos lo facilite".

Pantallazo de uno de los grupos donde se llamaba al asalto a la ciudad autónoma. E. E.

Detección del CNI

Las conversaciones reveladas entre el CNI y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, prueban el aviso de los servicios de inteligencia al Ejecutivo el pasado 29 de julio, un día antes del asalto.

"Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", avisó el CNI.

Entre esos documentos figuran conversaciones de Whatsapp entre el CNI-Ceuta y la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

La primera de esas comunicaciones por Whatsapp desclasificadas está fechada el 27 de julio.

"Reunión urgente con ciudad, cnp y gc para tema nadadores", informa una fuente no identificada de la Delegación del Gobierno al CNI-Ceuta.

"Cuando quieras te informo", añade.

Finalmente, fueron unos 72.000 migrantes procedentes de Marruecos, según las cifras del propio Gobierno, los que alcanzaron la playa de El Tarajal los pasados 30 y 31 de julio, en su mayoría a nado.