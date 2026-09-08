Cae 'Burger King', la mano derecha del mayor capo español de la coca, 'El Tigre': incautados 1.800 kg de droga

La investigación contó con el apoyo de Europol y fuerzas policiales internacionales, logrando rastrear criptoactivos utilizados para el pago del cargamento incautado.

La organización criminal utilizaba la llamada 'Banca de Dubái' para transferir grandes sumas de dinero internacionalmente y facilitar operaciones de narcotráfico.

La operación incluyó la incautación de 1.835 kilos de cocaína en el buque Nehir cerca de la costa española y desmanteló una de las principales redes de financiación del narcotráfico.

La Policía Nacional ha detenido a Carlos Humberto A. C., alias 'Burger King', mano derecha de 'El Tigre', el mayor capo español de la cocaína, junto a otras 20 personas.

La Policía Nacional ha detenido a Carlos Humberto A. C., alias Burger King, la mano derecha de Alejandro Salgado Vega, apodado El Tigre, el mayor capo español de la coca y en busca y captura, en una operación antidroga.

Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han desmantelado una de las principales bancas destinadas a la transferencia de dinero por todo el mundo relacionada con la financiación del narcotráfico.

Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, se ha detenido a 21 personas, entre las que figuran Burger King, Jonas S. F. , alias El Pablo Escobar sueco, y Perikles D. D., alias Spartan.

Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan a febrero de 2021, cuando agentes de la Policía Nacional abordaron en aguas próximas a la costa española, el buque Nehir, sospechoso de transportar un importante cargamento de cocaína.

El buque Nehir, el barco sospechoso de portar un cargamento de hasta 1.800 kilos de cocaína. Europa Press

Durante la intervención fueron localizados 1.835 kilos procediéndose a la detención de los nueve tripulantes de la embarcación.

Hundimiento del barco

Una vez trasladados a tierra los tripulantes y la droga intervenida, la embarcación fue remolcada hasta el puerto de Gijón, donde finalmente terminó hundiéndose por la fuga de agua ocasionada por el propio capitán.

Más tarde los investigadores descubrieron que el buque transportaba otra partida de droga escondida de 1.650 kilos, la cual fue posteriormente recuperada por los delincuentes en el mismo puerto tras arriesgarse a introducirse en el barco hundido con el peligro y riesgo que ello suponía.

Las dos cargas de droga se realizaron en Sudamérica a finales de enero de 2021 y el buque inició posteriormente su navegación hacia España.

El plan previsto contemplaba el trasbordo de la droga en alta mar a embarcaciones rápidas que posteriormente la introducirían en territorio español, para lo cual contaban con lancheros gallegos encargados de la recuperación y alijo de la misma.

'Narcobanco'

Contaron con la participación de integrantes de la denominada “Banca de Dubái”, una estructura clandestina de transferencia de dinero utilizado para facilitar la financiación de operaciones de narcotráfico que permitía poner a disposición de las organizaciones criminales importantes cantidades de dinero en diferentes países y en periodos muy reducidos de tiempo.

Se trata de la primera vez que en España se consigue detener a uno de los integrantes de este narcobanco conocido como “Banca de Dubái”.

En el momento del arresto fueron incautados aproximadamente 8.000 euros, 1.400 dólares estadounidenses, 1.200 dírhams, teléfonos móviles y relojes de marcas de gran prestigio.

🚩Golpe policial a los “ases” del #narcotráfico y el #blanqueo



➡️Desmantelada la estructura financiera de una red dedicada al tráfico internacional de #cocaína



👮♂️21 personas detenidas y otras 12 imputadas



👉1 registro en #Madrid

👉 Identificados activos por valor de… pic.twitter.com/TdFb4RvbS5 — Policía Nacional (@policia) September 8, 2026

Criptoactivos

La Policía Nacional impulsó una nueva actuación estratégica especializada en el rastreo y análisis de los criptoactivos utilizados por los principales investigados, organizando unas jornadas internacionales de trabajo en las que participaron especialistas de Europol y de cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, en el marco de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol. Los trabajos permitieron identificar el pago del cargamento que transportaba el Nehir.