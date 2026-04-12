Andrea, novia de Ábalos, dice que el piso pagado por el constructor Ruz era el "picadero de Koldo", pero admite que el exministro vivió allí 6 semanas

Whatsapps revelan que la vivienda era utilizada por la trama para citas, fiestas y reuniones, y que Ábalos y Koldo asignaban nombres clave a sus amantes para referirse a ellas.

El piso, situado en la calle Rafael Calvo de Madrid, fue pagado por la constructora LIC, propiedad de José Ruz, investigado por pagos irregulares a cambio de contratos públicos.

Andrea admite que José Luis Ábalos vivió en el piso durante seis semanas, aunque no fueron seguidas, y que ella también utilizó la vivienda en verano de 2021.

Andrea de la Torre, novia de Ábalos, afirma que el piso pagado por el constructor Ruz era usado principalmente por Koldo García y lo llama su "picadero".

La novia de José Luis Ábalos, Andrea de la Torre, dice que el piso pagado por el constructor José Ruz, situado en la calle Rafael Calvo de Madrid, era "el picadero de Koldo" y admite que el exministro vivió en él durante "seis semanas".

La actual pareja de Ábalos confirmó a EL ESPAÑOL la información publicada por este periódico el pasado 25 de marzo de 2026, según la cual el dueño de la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) había pagado una vivienda al exministro y Koldo García durante los años 2021 y 2022.

Sin embargo, Andrea de la Torre se puso en contacto con EL ESPAÑOL, a través de Instagram, el 26 de marzo de 2026 para matizar que fue Koldo García el que había disfrutado de la vivienda regularmente, y no Ábalos.

La novia del exministro acusó a Koldo García de haber utilizado el piso del Barrio de Chamberí pagado por el constructor Ruz como "picadero". Según aseguró, las prostitutas citadas en esta vivienda fueron contratadas por él, y no por Ábalos.

"En serio.. el picadero de Koldo. Los demás no teníamos donde meter 3 animales hasta poder firmar un contrato de alquiler", escribió Andrea de la Torre antes de acusar al exasesor de filtrar la información publicada por este periódico.

"Que sepas que canta el no querer señalar a Koldo", aseguró. "Sabe la gente que Koldo estuvo viviendo allí y son sus historias".

José Luis Ábalos y Andrea de la Torre, en un bar en La Habana. EL ESPAÑOL

La intención de Andrea de la Torre era desvincular a José Luis Ábalos del piso alquilado por Ruz, constructor investigado en la Audiencia Nacional por haber pagado mordidas a la trama.

Sin embargo, la actual pareja de Ábalos acabó reconociendo que el exministro también disfrutó de esta vivienda del constructor que recibió 125 millones de euros en contratos del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021.

"José Luis no llegó a estar ahí ni seis semanas y tampoco fueron seguidas", escribió Andrea de la Torre a EL ESPAÑOL.

De esta forma, la novia de Ábalos confirmó lo que puede ser un nuevo delito de cohecho cometido por José Luis Ábalos y Koldo García en la trama de obras públicas que se investiga en la Audiencia Nacional, y que no es la que se está juzgando actualmente en el Tribunal Supremo.

De la Torre intentó posteriormente borrar la conversación desactivando su cuenta de Instagram, pero los mensajes no pudieron ser eliminados.

"Piso de emergencia"

La pareja de Ábalos intentó desvincular al exministro y a sí misma de este piso en Chamberí acusando a Koldo García, ya que ella también vivió en esa vivienda y la utilizó para pasar noches en el verano de 2021.

Así lo revelan los whatsapps secretos de Koldo García en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.

El día 19 de julio de 2021, Koldo se pone en contacto con Ábalos para hablar del "piso de emergencia", tal y como denominaban a la vivienda pagada por el constructor Ruz.

Ábalos había sido cesado como ministro por Pedro Sánchez nueve días antes de esta conversación y había tenido que abandonar la residencia oficial del Ministerio situada en el Barrio de El Viso.

"Puedes hablar. Tema casa [sic]", escribió Koldo a Ábalos. El exministro respondió afirmativamente y su mano derecha le preguntó si iba a ir Andrea de la Torre a la vivienda de Rafael Calvo: "Málaga viene hoy la meto en el piso de emergencia ok??? [sic]".

Imagen del interior del piso de Rafael Calvo, en Madrid, alquilado por José Ruz para Koldo García y José Luis Ábalos. EL ESPAÑOL

Andrea de la Torre era apodada con el nombre clave de "Málaga" por la trama, ya que la joven es natural de esta ciudad.

Ábalos y Koldo ponían nombres clave a las prostitutas y amantes del exministro para referirse a ellas en Whatsapp. De esta forma, Jésica Rodríguez era "España" por la ubicación del apartamento pagado por Aldama y a Andrea de la Torre la llamaban "Málaga".

"Sí, claro", contestó el exministro a Koldo cuando este le preguntó por "meter" a Andrea de la Torre en el piso pagado por el constructor Ruz.

Posteriormente, Koldo le envía a Ábalos una foto de la vivienda. "Está muy bien. Las plantas son mías", responde el exministro.

"Sí, pero para hablar con alguien también está bien. Tú que opinas [sic]", repreguntó Koldo a Ábalos sobre la función que tendría el piso en un futuro.

"Perfecto. Falta TV", contestó Ábalos. "Sí, sí. Lo sé. Lo soluciono en breve", concluyó Koldo.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, la casa situada en la calle Rafael Calvo de Madrid era utilizada por la trama para citas, fiestas y reuniones con empresarios y altos cargos del Gobierno.

Allí citó Ábalos, por ejemplo, a Isabel Pardo de Vera el 3 de septiembre de 2021 para una reunión discreta.

La vivienda de 108 metros cuadrados cuenta, según consta en la nota del Registro de la Propiedad, con un recibidor, comedor, pasillo, dos dormitorios, dos cuartos de baño, terraza, cocina y tendedero.

El piso es propiedad de El Soto de Retamar SL, cuya administradora era María José Sánchez Segura en 2021 y 2022. La empresa de Ruz, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), pagó a la sociedad dueña de la vivienda 12.025 euros en 2021 y 11.700 euros en 2022.

Tras la confesión de Andrea de la Torre sobre el uso que Ábalos y Koldo hicieron del piso pagado por Ruz, será ahora el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional el que decida si es una prueba más de las mordidas que cobraron el exministro y su exasesor a cambio de contratos de obra pública.