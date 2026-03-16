Resultados elecciones de Castilla y León, en directo | Última hora de los escaños conseguidos por PP, PSOE y VOX
La jornada electoral cerró en la noche de ayer con una victoria para el PP de Mañueco, con dos escaños más que en 2022 (33 en total). Con 30 escaños, el PSOE también incrementa en dos su representación. VOX, 14 escaños, uno más que en los anteriores comicios.
Este es el recuento final de escaños de las elecciones de Castilla y León:
- PP: 33
- PSOE: 30
- VOX: 14
- UPL: 3
- XAV: 1
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Resultados elecciones de Castilla y León, en directo | El PP frena a Vox, quien no supera el 20% de los votos
El Partido Popular frena el crecimiento de Vox en Castilla y León. Aunque el partido de Santiago Abascal suma un escaño más y pasa de 13 a 14, el aumento es mucho menor de lo que preveían las encuestas, que le daban hasta 17 procuradores.
Vox no logra superar el 20 % de los votos y se queda en el 18,9 %, solo un poco por encima del resultado que obtuvo hace cuatro años.
Mientras tanto, parece que el PSOE mejora ligeramente sus resultados y recupera algo de apoyo respecto a las elecciones anteriores, aunque sigue por detrás del PP, quien vuelve a ser la fuerza más votada pese a tener el candidato con más años de Gobierno a sus espaldas.
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Elecciones Castilla y León |Mañueco: "El PP iniciará un diálogo con todas las fuerzas, pero va a haber un gobierno presidido por el PP"
Alfonso Fernández Mañueco, el líder del Partido Popular, ha ganado las elecciones aunque necesita a Vox para gobernar. En este sentido, ha incidido en "el diálogo con todas las fuerzas políticas". Aunque, eso sí, asegura que habrá "un gobierno presidido por el PP", pero con la mirada puesta en "gobernar para todos".
"Nuestra estrategia, nuestro mensaje, nuestro balance de gestión y nuestro balance de futuro ha tenido el máximo respaldo en las urnas", esta es la lectura del resultado de los comicios en Castilla y León.
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Elecciones Castilla y León | La alternativa al PSOE se queda fuera
La Unión del Pueblo Leonés mantiene sus 3 escaños. Soria Ya pierde dos y se queda con 1, igual que Por Ávila, que sigue con su único representante.
Ala izquierda del PSOE, ni En Común ni Podemos-Alianza Verde consiguen entrar en las Cortes.
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Resultados elecciones Castilla y León | El Partido Popular amplía su ventaja frente al PSOE
Alfonso Fernández Mañueco gana las elecciones en Castilla y León con 33 escaños, dos más que en 2022. El PSOE también mejora sus resultados y llega a los 30 escaños, sumando dos más que en las elecciones anteriores, mientras que Vox, por su parte, consigue solo un escaño más y alcanza los 14.
En cuanto a los votos, el PP sube más de cuatro puntos y llega al 35,7 %. En cambio, el PSOE obtiene el 30,7 %, una subida mucho más pequeña, de solo 0,76 puntos.