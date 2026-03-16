Resultados elecciones de Castilla y León, en directo | Última hora de los escaños conseguidos por PP, PSOE y VOX

El Partido Popular frena el crecimiento de Vox en Castilla y León. Aunque el partido de Santiago Abascal suma un escaño más y pasa de 13 a 14, el aumento es mucho menor de lo que preveían las encuestas, que le daban hasta 17 procuradores.

Vox no logra superar el 20 % de los votos y se queda en el 18,9 %, solo un poco por encima del resultado que obtuvo hace cuatro años.

Mientras tanto, parece que el PSOE mejora ligeramente sus resultados y recupera algo de apoyo respecto a las elecciones anteriores, aunque sigue por detrás del PP, quien vuelve a ser la fuerza más votada pese a tener el candidato con más años de Gobierno a sus espaldas.