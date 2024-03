Los siete viajes del espía chavista a España en avión privado cuando la red de Koldo "repatriaba dinero"

Jorge Luis Brizuela Guevara, alias El Venezolano, espía del gobierno de Nicolás Maduro y socio de la trama investigada en el caso Koldo, realizó al menos siete viajes a España en avión privado mientras la red corrupta trataba de repatriar decenas de miles de euros en efectivo desde el Caribe. Los pagos se realizaron durante meses desde República Dominicana, México y Miami, todos ellos lugares conocidos y frecuentados por este agente del servicio secreto.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, algunos de los viajes que realizó El Venezolano no los hizo solo. En varios de ellos, tal y como acreditan las imágenes obtenidas por este periódico, cruzó el Atlántico junto a su socio Ignacio Díaz Tapia y Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y comisionista de la Operación Delorme.

Estos dos últimos fueron arrestados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su implicación en este caso, en el que se investigan adjudicaciones millonarias durante la pandemia a empresas amigas del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. En el centro de todo se sitúa Koldo García Izaguirre, exasesor del ministro y enlace político de los empresarios.

Tal y como consta en el sumario al que ha tenido acceso este periódico, la trama repatrió grandes cantidades de dinero en efectivo desde República Dominicana y Miami (EEUU), presuntamente para lavar las comisiones y gastarlas en España. La persona que se encargó tanto de traer a Madrid fardos de dólares como de repartir miles de euros en efectivo en República Dominicana era una empleada de la clínica y de los laboratorios Pronalab, Aránzazu Granell Barbadillo.

Pero, en realidad, detrás de todo estaba Brizuela Guevara, el citado agente secreto dueño de los laboratorios donde se blanqueaba el dinero. Además de encargarse de las repatriaciones de la trama delictiva, El Venezolano está también vinculado a la mafia rumana de Quintana Roo (México) y a diferentes redes de terrorismo y narcotráfico por toda Latinoamérica, según consta en los archivos de inteligencia de la CIA y de la Secretaría de Defensa Nacional de México.

De Aldama junto a su esposa, Patricia Ramos, el presidente y fundador de la Organización Mundial por la Paz, Carlos Peralta, y el asesor del gobernador de Quintana Roo, en una recepción celebrada en Turquía en la casa del sultán de Darfur. A la derecha de todo, 'El Venezolano'. El Español

Los vuelos

El primero de los vuelos que El Venezolano realizó a España esos años (de los que se tiene constancia) se produjo en septiembre de 2020, meses después de las adjudicaciones de los contratos. Brizuela Guevara acudía a Fitur. Al año siguiente, en mayo de 2021, el espía viajaría con Aldama a una cumbre de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que se celebraba en Punta Cana (República Dominicana).

Ese vuelo lo hicieron juntos en un exclusivo y lujoso avión privado que compartían con Ignacio Díaz Tapia, otro de los empresarios detenidos en la trama y miembro del grupo conocido como Los 4 Mosqueteros, al que también pertenece Koldo. De las imágenes se desprende el compadreo y la buena relación que existe entre todos ellos ya en ese momento.

Por aquel entonces, el espía presentaba públicamente a Aldama, presidente del Zamora CF, como si fuera un alto cargo diplomático español. "Muchas gracias, Víctor de Aldama miembro de la OMT, y embajador del gobierno de España para las Américas, por tan magna invitación", reseñaba.

Este y otros viajes posteriores coinciden con las fechas en las que la trama echaba mano de una de las empleadas de El Venezolano para hacer llegar el dinero a los integrantes de esta organización desarticulada por la Guardia Civil.

Brizuela Guevara regresaría a España otras dos veces en mayo de 2021, una de ellas en Madrid. En otra realizó con Aldama una visita al sultán de Darfur. Después, a las puertas del verano, en junio, se dejaría ver en exclusivos eventos de la capital con todo tipo de famosos y personas de la alta sociedad.

Al año siguiente, en 2022, el espía volaría a Fitur en enero, y luego en julio a Ibiza y a Madrid, a donde regresaría también en agosto. En esa ocasión permaneció también unos días en Barcelona, coincidiendo con las fechas en que la organización delictiva reclamaba sus comisiones.

Días más tarde, el agente de Maduro colgó en sus redes sociales una foto con Aldama, posando los dos con la camiseta del equipo de fútbol (el Zamora) presidido por su socio; en otras también lucía una pulsera del club. En septiembre de ese año colgaría una nueva imagen, en Madrid, esta vez en un acto con el embajador de México en España.

Brizuela Guevara, conocido como El Venezolano por las autoridades policiales, se asoció a través de sus clínicas con Víctor de Aldama, uno de los líderes de la trama de las mascarillas, e Ignacio Díaz Tapia, socio del anterior.

Armas requisadas en la casa de Koldo García durante el registro de la Guardia Civil. EL ESPAÑOL

Uno de los informes de la UCO revelaba que Ignacio Díaz Tapia, conocido como Nacho Flashback, estuvo en República Dominicana el 29 de junio de 2021 y mandó una nota de voz con un mensaje en el que hablaba de guardar "todos los euros para repatriarlos a España".

Además, aseguraba que "no se ha pagado a nadie de los españoles en el mes de junio". Estas palabras evidencian que la red operaba en varios países y que la trama contaba con miembros de otras nacionalidades.

Blanqueo de capitales

En otra conversación, del 25 de octubre de 2021, Víctor de Aldama contaba a Ignacio Díaz Tapia que "el domingo va el hermano de K [Koldo] y no quiere líos"; el presidente del Zamora CF daba la orden a sus compañeros de "mirar los tickets" (billetes) que tenían "en República Dominicana". Todos ellos figuran como investigados en esta operación.

Estas tres personas fueron detenidas el mismo día que el resto de la trama y se les imputa un delito de blanqueo de capitales; según la UCO, ayudaron a Aldama a "ocultar sus bienes a través de empresas en España y en territorio extranjero". Los agentes señalan también que existe "un entramado empresarial en el extranjero para titular bienes o inmuebles en España".

Contabilidad manuscrita hallada en casa de Koldo García. EL ESPAÑOL

El 18 de enero de 2022, por las mismas fechas en que se celebraba Fitur, donde se encontraba El Venezolano, su empleada en Pronalab (Aránzazu) le envía una foto de paquetes de dólares a César Moreno, uno de Los 4 Mosqueteros. La mujer afirma tener "una barbaridad" y queda con él para proporcionarle el dinero en efectivo.

Moreno le responde con otro audio: "A ver... Ahora te cuento: los euros sí que no los vamos a llevar y dólares... Es que tenemos que verlo, nos vamos a Miami y no puedo llevar más; en total 10.000 dólares cada uno, no podemos llevarnos más... Entonces, la idea era llevarnos sólo billetes de cien".

Fruto del análisis de estas conversaciones, la UCO detectó "pagos regulares" de los empresarios entre sí. Se referían a ellos como "los 10.000 de K", en referencia a los 10.000 euros con los que se habría remunerado a Koldo, en una fórmula que se repetía entre distintos miembros de la trama.

De hecho, los agentes de la Guardia Civil encontraron 24.000 euros en efectivo al registrar la casa de García y localizaron una libreta con anotaciones manuscritas, en la que puede leerse: "23/01 - Metálico - 10.000" y "08/03 - Metálico - 10.000".