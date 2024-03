Un espía chavista, dueño de la clínica dominicana que "repatriaba el dinero" de la red de Koldo García

La trama de Koldo García Izaguirre, quien fue asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, repatrió grandes cantidades de dinero en efectivo desde República Dominicana y Miami (EEUU), según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 22 de febrero.

La persona que se encargó tanto de traer a Madrid fardos de dólares como de repartir miles de euros en efectivo en República Dominicana fue Aránzazu Granell Barbadillo, empleada de la clínica y de los laboratorios Pronalab en Santo Domingo.

Según ha podido conocer en exclusiva EL ESPAÑOL, la persona que se oculta tras Pronalab es Jorge Brizuela Guevara, un empresario, exmilitar y agente secreto de Venezuela vinculado también a la mafia rumana de Quintana Roo (México), según consta en diversos archivos de inteligencia de la CIA y de la Secretaría de Defensa Nacional de México.

Brizuela Guevara, conocido como El Venezolano por las autoridades policiales, se asoció a través de sus clínicas con Víctor de Aldama, uno de los líderes de la trama de las mascarillas, e Ignacio Díaz Tapia, socio del anterior, con el que compartía el chat de WhatsApp denominado Los cuatro mosqueteros, que fue intervenido por la Guardia Civil en el marco de la Operación Delorme.

El Venezolano fue un asiduo a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) al menos hasta 2022. Las clínicas Pronalab tuvieron su propio stand dentro del espacio dedicado al Caribe mexicano, invitado por el exgobernador de Quintana Roo y actual embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González.

Ignacio Díaz Tapia, detenido en al 'Operación Delorme', junto a Vanessa Lizeth Vargas Flores y Jorge Brizuela Guevara 'El Venezolano', en Fitur 2022

En dicha feria, se reunió en 2020, sólo unas semanas antes de que estallara la pandemia, con el por aquel entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, al que Brizuela se refirió como un "amigo". El Venezolano acompañó en dicha visita al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el cual, tal y como publicó EL ESPAÑOL, se reunió con Ábalos, Koldo y De Aldama en febrero de 2019.

El empresario venezolano, que también tiene nacionalidad mexicana, logró contratos millonarios a través de Pronalab en el estado de Quintana Roo. Su clínica, vinculada con la llamada trama Koldo en España, recibió en exclusiva al menos un contrato de 30 millones de euros por la instalación de las carpas para tratar a los enfermos de Covid-19.

Víctor de Aldama, el sultán de Darfur, Carlos Peralta (presidente de la Organización Mundial por la Paz) y Jorge Brizuela Guevara ('El Venezolano', espía chavista y dueño de Pronalab)

Tras esa adjudicación, fue acusado de estafar a varios empresarios y fue víctima de un intento de asesinato. Brizuela Guevara fue tiroteado dentro de su coche en lo que fue calificado por las autoridades policiales como un "ajuste de cuentas".

El Venezolano también fue investigado en 2022 por el asesinato de otro empresario argentino en Riviera Maya, Federico Mazzoni, que fue ejecutado por sicarios profesionales.

El nexo: Víctor de Aldama

El nexo entre Brizuela Guevara y la red de Koldo García es Víctor de Aldama. El exmilitar venezolano se reunió en múltiples ocasiones con este comisionista en México, Madrid y Zamora, según ha tenido constancia EL ESPAÑOL. De hecho, el agente secreto chavista compartió múltiples imágenes con De Aldama en sus redes sociales y lo calificó como "embajador del Gobierno de España para las Américas".

Una nota de prensa de Pronalab en 2021 señalaba que Brizuela Guevara se asociaría con Víctor de Aldama y otros empresarios latinoamericanos para expandir sus clínicas y laboratorios a otros países del continente americano. En 2022, El Venezolano y su exmujer, Vanessa Lizeth Vargas Flores, posaron en Fitur junto a Ignacio Díaz Tapia, amigo íntimo de Víctor de Aldama, al que presentaron a los medios como "socio de la empresa que tiene presencia en México, República Dominicana y España".

Pronalab afirmaba en sus comunicados ser el único laboratorio certificado por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) para realizar test de Covid-19 en los complejos hoteleros de Cancún y Riviera Maya. El Venezolano asistió a varias reuniones de la UNWTO acompañado por Víctor de Aldama. También existen documentos que prueban que el comisionista, que también es presidente del Zamora CF, estuvo en el Comité Ejecutivo celebrado en Georgia en 2021 representando a Globalia.

El informe de la UCO revela que Ignacio Díaz Tapia, conocido como Nacho Flashback en el grupo de Whatsapp intervenido, estuvo en República Dominicana el 29 de junio de 2021 y mandó una nota de voz con un mensaje en el que hablaba de guardar "todos los euros para repatriarlos a España". Además, aseguraba que "no se ha pagado a nadie de los españoles en el mes de junio". Estas palabras evidencian que la red operó en varios países y que la trama contaba con miembros de otras nacionalidades.

Pagar a "los españoles"

"Bueno, os explico. A ver, me acabo de enterar que no se ha pagado a nadie de los españoles en el mes de junio, en la primera quincena, con lo cual, aquí hay como quince mil pavos en efectivo entre María y Eva. Bueno, mañana sacará la cifra exacta. Yo había pensado una cosa, a ver qué os parece: ir guardando todos los euros para repatriarlos a España y para lo que haya que pagar ya sabéis qué. Entonces, bueno, luego... Mañana lo hablamos tranquilamente, pero quiero ingresar para pagar, no podemos ir retrasados con la gente de España para pagar las nóminas, entonces, aparte de eso, mañana hablamos como organizar el resto de... de efectivo", expone la nota de voz.

En otra conversación, del 25 de octubre de 2021, Víctor de Aldama cuenta a Ignacio Díaz Tapia que "el domingo va el hermano de K [nombre en clave de Koldo] y no quiere líos". El presidente del Zamora CF da la orden a Nacho, César Moreno García y Javier Serrano Costumero de "mirar los tickets" que tienen "en República Dominicana". La UCO cree que, con ese término, se refieren a billetes.

Ignacio Díaz Tapia responde: "Hablo con ellos para que lo dejen preparado". De Aldama pide posteriormente el contacto de quien vaya a recibir al hermano de Koldo. Es entonces cuando otro mosquetero, Javier Serrano, envía el teléfono y el nombre de "Arancha Pronalab" (Aránzazu Granell Barbadillo, empleada de Pronalab).

Serrano, el 15 de diciembre de 2021, manda un mensaje en el que dice: "Ayer quedó Arancha con el hermano para la documentación y le dice que quiere volver la semana que viene". En efecto, uno de los hermanos de Koldo, Joseba García, también empleado del Ministerio de Transportes, fue detenido por la Guardia Civil en esta operación.

Reunión entre Ábalos y Koldo en La Chalana el 10 de enero de este año, captada por la UCO. EL ESPAÑOL

En ese mismo grupo de Whatsapp, Los cuatro mosqueteros, se compartió una imagen en 2022 que recoge los "gastos fijos" de la red. K (letra usada para identificar a Koldo García Izaguirre) recibe, según dicha nota, 10.000 euros todos los meses. Javier Serrano afirma: "Pagaron a K ayer".

Arancha, empleada de Pronalab, también fue la encargada de traer a España fardos de euros y dólares desde República Dominicana que repartía con los miembros de la trama y socios de Víctor de Aldama.

Blanqueo de capitales

Ignacio Díaz Tapia, socio de El Venezolano en Pronalab, al igual que lo es De Aldama, fundó años atrás una agencia de comunicación y publicidad llamada Grupo Flashback junto a Javier Serrano Costumero. De ahí el alias de Nacho Flashback. El otro miembro de este grupo que fue detenido es César Moreno, empresario muy vinculado al sector de la sanidad a través de diferentes sociedades.

Estas tres personas fueron detenidas el mismo día que el resto de la trama y se les imputa un delito de blanqueo de capitales. Según la UCO, ayudaron a De Aldama a "ocultar sus bienes a través de empresas en España y en territorio extranjero". Los agentes señan también que existe "un entramado empresarial en el extranjero para titular bienes o inmuebles en España".

El 18 de enero de 2022, Arancha le envía una foto de paquetes de dólares a César Moreno, empresario sanitario. La mujer afirma tener "una barbaridad" y queda con él para que le dé el dinero en efectivo.

César Moreno envía después un audio a Arancha: "A ver... Ahora te cuento: los euros sí que no los vamos a llevar y dólares... Es que tenemos que verlo, nos vamos a Miami y no puedo llevar más; en total 10.000 dólares cada uno, no podemos llevarnos más... Entonces, la idea era llevarnos sólo billetes de cien, para que no ocupe tanto y sumar, porque Javi tiene algo de dinero también y sumar... Entonces, ahora te digo a ver cómo lo hacemos, el resto no nos lo podemos llevar y nos vamos ahora a las cinco de la tarde en el vuelo, ¿vale? Ahora te ... ahora te cuento".

Documento sobre Jorge Brizuela Guevara, firmado por los servicios de Inteligencia mexicanos, filtrado en el marco de los Guacamaya Leaks.

Miami es, precisamente, otra de las ciudades en las que cuenta con negocios Jorge Brizuela Guevara. Sus presuntas actividades ilícitas salieron a la luz en 2023 después de que se publicaran los documentos del Guacamaya Leaks, filtración realizada por hackers que operan en Latinoamérica y que ya han conseguido sabotear archivos de los gobiernos de México, El Salvador, Colombia, Chile y Perú.

Según un documento de la Secretaría de Defensa Nacional de México filtrado, El Venezolano es "agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Gobierno de Venezuela". También se destaca su papel como "enlace entre los miembros de la mafia rumana en la ciudad de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún) y el Sebin".

A su vez, El Venezolano ejercía la misma función entre estos grupos criminales "y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González". Se pone de relieve también, que Brizuela Guevara logró el pasaporte mexicano en el Consulado de Miami.

Las recomendaciones que se hacen este informe de los servcios de Inteligencia mexicanos son que se investigue un "edificio situado en el centró histórico de Benito Juárez" y solicitar información detallada sobre Brizuela Guevara "al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores".

La investigación del FBI y de la CIA concluyó también que Brizuela Guevara "facilitaba la llegada de venezolanos vinculados al presidente Nicolás Maduro para vacaciones, estancias cortas o largas, lo mismo que recursos para ser blanqueados".

Según publicaron diversos medios mexicanos en marzo de 2023, las agencias de Inteligencia estadounidenses confirmaron que este socio de Víctor de Aldama se dedicaba a "blanquear dinero" en Puerto Rico procedente de empresarios afines a Nicolás Maduro y a miembros del Gobierno de Venezuela.

También salieron a la luz mensajes y llamadas de Brizuela Guevara amenazando a empresarios o políticos. En una de esas conversaciones grabadas, amenaza a la mujer del presidente municipal de Tulum (México) y afirma tener vídeos sexuales de la misma en su casa con varios hombres.

Precisamente, Puerto Rico es uno de los páises en los que Brizuela Guevara anunció en 2022 que abriría nuevas clínicas y laboratorios de Pronalab junto a Víctor de Aldama y Nacho Díaz Tapia. La empresa de El Venezolano vinculada a la trama de Koldo García inauguró, tras publicar aquella nota de prensa, una nueva sucursal en Medellín (Colombia).

Por otro lado, República Dominacana es el primer país al que viajaron Ábalos y su escolta, asesor y hombre para todo, después de que el político fuese cesado como titular de Transportes. La destitución se produjo en julio de 2021, misma fecha en la que abandona la Secretaría de Organización del PSOE. La tournée incluyó también Guinea Ecuatorial.

En su visita a Santo Domingo, José Luis Ábalos y Koldo García estuvieron acompañados por el doctor Ignacio Palomo, dueño de una empresa que recibió casi 600.000 euros mediante un contrato sanitario adjudicado por el Ministerio del Interior al inicio de la pandemia. Concretamente, para proveer test antiCovid. Palomo, considerado el ginecólogo de la jet set, encabeza una clínica de fertilidad en Guinea.