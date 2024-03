"Buscan joder a José Luis (Ábalos)": Koldo supo que seguían a la trama tras una cita con agentes de la UCO

El 17 de octubre de 2023, Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos, se reunió en el restaurante La Chalana con un empresario y le confió que ambos estaban siendo vigilados, información que él mismo había recibido de miembros de la Guardia Civil. En dicha cita también estaba presente Joseba García Izaguirre, hermano del primero.

Todo ello consta en la documentación incluida en el sumario del llamado caso Koldo, en poder de EL ESPAÑOL. En esta causa judicial se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de los contratos adjudicados por varios ministerios al inicio de la pandemia de la Covid-19.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indican en uno de sus informes que Koldo y su hermano Joseba "serían conocedores de la existencia de una investigación sobre su persona realizada por la UCO".

Koldo García y el empresario Juan Carlos Cueto, en la marisquería La Chalana de Madrid.

Ese habría sido el motivo por el que ambos se reunieron en La Chalana con el empresario Juan Carlos Cueto, también detenido en esta operación. Durante la conversación, el exasesor del Ministerio de Trabajo confiesa que la Guardia Civil está intentando "joder a José Luis [Ábalos]".

Cueto, según destacó la Fiscalía Anticorrupción en la querella que dio origen a esta causa, era el "verdadero dueño" de Soluciones de Gestión SL, la compañía adjudicataria de varios de estos contratos, por los que recibió más de 50 millones de euros, pese a su inexperiencia en el ámbito sanitario.

Según reseña la Guardia Civil en una de las conversaciones intervenidas, Koldo afirma: "Ahora viene la Guardia Civil a verme y vienen también de la UCO para explicarme que no me pusieron el seguimiento a mí, porque si era en el seguimiento de Izaskun y era al padre... Detrás de joder a José Luis, detrás del secretario de Estado, detrás del... Hay, me parece, que son 27 personas, las cuales están siguiendo".

"Lo que más me interesa es mantener la distancia, somos dos y que no se te vea a ti [Cueto]. Lo que tenemos que hacer es el tema de ir al notario para rectificar lo de la niña… Y a partir de ahí, hacer lo que hay que hacer. Bueno, o sea que el uso de transferencias, préstamo, subrogación... Hablaremos con el abogado y demás, y pasaremos a la voluntad de Paty [la mujer de Koldo, Patricia Úriz] y a la voluntad de...", refleja.

Koldo no especifica quién es ese José Luis al que menciona justo antes de aludir a un secretario de Estado, que es el número dos de un ministro en el organigrama.

De hecho, según recoge la Guardia Civil, ese mismo día, Koldo se reúne en La Chalana con Rubén Villalba Carnerero, el miembro del Instituto Armado detenido por, supuestamente, colaborar con la trama. Pasados unos minutos, acuden a la cita otras dos personas más, no identificadas. Finalmente, acabando siendo seis los sentados alrededor de la mesa. "A las 16:04, Rubén abandonada el lugar portando una carpeta con papeles".

¿Quiénes son R y K?

Rubén, según los investigadores, aparece reseñado bajo el alias de R en varios documentos intervenidos a los detenidos. Al lado de su inicial aparece la cifra de 2.000, que sería el número de euros que la trama le pagaba mensualmente en efectivo. Del mismo modo, sucede lo mismo con la anotación "K 10.000", que aludiría a Koldo García.

Sobre estos pagos hablaron largo y tendido Los cuatro mosqueteros. Así se llamaba el grupo de WhatsApp que el supuesto comisionista de los contratos, Víctor de Aldama, compartía con sus tres socios: César Moreno, Javier Serrano e Ignacio Díaz Tapia.

Es en ese chat en el que, por ejemplo, Aldama le pide a César: "No te olvides de sacar los 3,6, que los necesito para piedad y R". De hecho, dos días después de ese mensaje, Rubén Villalba acude al despacho de Víctor de Aldama, que también es el dueño y presidente del Zamora CF.

El 18 de febrero de 2022, este último vuelve a hacer un encargo a César: "Lo de R para la semana que viene". Unos días más tarde, Moreno pide a Javier "lo de R de todos los meses". En otra ocasión, los miembros del chat grupal se avisan de que "pagaron a K ayer".