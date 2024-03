La trama de Koldo envió "bultos" al presidente de Puertos del Estado: "Para (Francisco) Toledo son 2"

"Para Koldo eran dos bultos y el que hay que entregar hoy de Francisco, que es un bulto... A ver, ahora cuando me contesten te digo algo".

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil transcribe varios audios que se envían varios de los investigados en el llamado caso Koldo. El anterior es uno de ellos. Lo rebota, el 23 de diciembre de 2020, Ignacio Díaz Tapia, uno de los socios del comisionista Víctor de Aldama y en él se oye una voz de mujer, llamada Raquel.

En la nota de voz se menciona a un tal Francisco, del que no se aportan más datos. Pero el siguiente audio, enviado por Díaz Tapia a Raquel como contestación, aporta un detalle muy relevante: vuelven a referirse a él por su apellido.

"Raquel, es al revés: el de Toledo son dos bultos y el de Koldo es un solo bulto", responde.

Hablan, por tanto, de Francisco Toledo. Y ése es el nombre del expresidente de Puertos del Estado, empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes (MITMA). Desempeñó este cargo hasta noviembre de 2021.

El Koldo al que se refieren los audios es Koldo García, asesor y escolta de José Luis Ábalos mientras éste estaba al frente del MITMA. De hecho, Koldo llegó a formar parte del Consejo Rector de Puertos del Estado. Y ésa fue, precisamente, la entidad pública que adjudicó, a dedo, un contrato de compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL. Ábalos, a su vez, había nombrado a Toledo al frente de Puertos. Y Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, se habría llevado una cuantiosa comisión por esta operación.

Koldo García es el principal detenido en la Operación Delorme, la investigación de la UCO sobre la trama dedicada al cobro de comisiones ilegales a través de contratos sanitarios adjudicados durante la Covid-19. La empresa en torno a la que gira esta red es, en efecto, Soluciones de Gestión SL. En el año 2020, recibió más de 54 millones de euros por recibir encargos directos de Puertos del Estado (20 millones de euros), Adif (12,5 millones), el Ministerio del Interior (3,5 millones) y los Gobiernos de Canarias y Baleares. Al igual que el gestor portuario, Adif también depende de Transportes.

Fragmentos del informe de la UCO que recogen la transcripción de los audios. EL ESPAÑOL

Tanto Koldo como Toledo abandonan sus cargos en el MITMA una vez Ábalos deja de ser ministro, a mitad de 2021. El audio enviado por Díaz Tapia en el que se le menciona está fechado el 23 de diciembre de 2020, un día antes de Nochebuena.

El sumario del caso Koldo, que obra en poder de EL ESPAÑOL, constata que Díaz Tapia formaba parte de un chat con Víctor de Aldama y otros dos socios de éste. En ese chat grupal se enviaban mensajes como el ya mencionado.

Fruto del análisis de estas conversaciones, la UCO detectó "pagos regulares" de estos empresarios a Koldo García. Se referían a ellos como "los 10.000 de K", en referencia a los 10.000 euros con los que se habrían remunerado los servicios del exasesor de Ábalos, al que mencionaban por la inicial de su nombre.

De hecho, los agentes de la Guardia Civil encontraron 24.000 euros en efectivo al registrar la casa de García y localizaron una libreta con anotaciones manuscritas, en la que puede leerse: "23/01 - Metálico - 10.000" y "08/03 - Metálico - 10.000".

Contabilidad manuscrita hallada en casa de Koldo García. EL ESPAÑOL

El ya mencionado audio también le menciona. "A ver... eh... El de Koldo García... no hay ningún problema. Me han dicho que lo recogen hoy... Y no sé, bueno, ya lo entregarán. El envío, normal. Y el del otro, como es urgente y sólo es urgente para Madrid, me han dicho que lo mandará por correo y lo acabo de enviar. Y me han dicho que ya me contestaban. A ver qué me dicen. Me han confirmado César y Javi que para Koldo eran dos bultos y el que hay que entregar hoy de Francisco, que es un bulto. A ver, ahora cuando me contesten, te digo algo", expuso la tal Raquel.

Fue entonces cuando Díaz Tapia le responde en ese segundo audio, en el que se menciona a Francisco por su apellido, Toledo. El César mencionado es César Moreno y Javi, Javier Serrano. Todos ellos formaban parte del chat grupal con Aldama, denominado Los cuatro mosqueteros.

En dichos audios no se menciona qué son, concretamente, esos bultos. No obstante, el sumario del caso Koldo incluye varias imágenes, enviadas en este grupo de WhatsApp, con varios fajos de billetes, anudados con una goma. Al lado, la cantidad que sumaba cada uno de ellos.

Contradicciones

La UCO interrogó a Francisco Toledo. Y detectó "contradicciones" entre su testimonio y el de otro alto cargo de Puertos del Estado: Álvaro Sánchez Manzanares, el entonces secretario general del gestor portuario.

Sánchez manifestó que eligieron a Soluciones de Gestión SL como suministrador de mascarillas tras ser "informados" de que la compañía tenía "un stock disponible de ocho millones de mascarillas".

"Álvaro Sánchez indica que tuvo conocimiento de la que refiere como único proveedor de mascarillas disponible a Soluciones de Gestión, y que dicha información le llegó por parte del Ministerio, indicando entre sus interlocutores al subsecretario de Transporte, el cual niega conocer la sociedad y haber influido en su adjudicación", recogió la Guardia Civil en su informe.

Por su parte, Francisco Toledo aseguró que Sánchez Manzanares era, expresamente, la persona que le comunicó que se iba a producir la publicación del decreto de la compra de mascarillas, adjudicada finalmente a Soluciones.

"Esta comunicación se produjo un par de días antes de la publicación del decreto. Ante este hecho, el manifestante Toledo] preguntó al citado Álvaro Sánchez el motivo de la compra de dichas mascarillas a través del ente público de Puertos del Estado, a lo que Álvaro Sánchez le informó que el Ministerio [de Transportes] era quien lo había elegido", relata el informe de la UCO, que señala que el secretario general de Puertos —recientemente cesado— fue quien "gestionó realmente la adjudicación" y la "interlocución directa" con el MITMA.