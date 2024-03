Ayuso contraataca ligando a Begoña Gómez con los vuelos del Falcon sin justificar a Dominicana

Isabel Díaz Ayuso nunca huye del cuerpo a cuerpo, mucho menos cuando se la enfrenta en sede parlamentaria, y acostumbra a interpretar que en política la mejor defensa suele ser un buen ataque. Así lo ha demostrado este jueves, cercada por las investigaciones que se ciernen sobre su pareja, en el que ha decidido arrojar al PSOE las irregularidades que rodean al partido en República Dominicana, sus viajes en Falcon y la mujer del presidente, Begoña Gómez.

"No sé si ha tenido la oportunidad de viajar a República Dominicana, a la que tanto va con el Falcon el presidente... Si no lo ha hecho, yo recomiendo que se lo pida, es un país muy bonito y ahora tiene una flor últimamente favorita: la begonia", ha remarcado durante el Pleno de la Asamblea de Madrid. La cita resalta un dato particular: los 39 vuelos sin identificar de Falcon y Airbus allí sólo en los últimos tres años; de todos los que se han hecho, Moncloa sólo reconoce seis.

El quid de la cuestión no está sólo en este tipo de aeronaves militares, sino de que uno de sus destinos más concurridos sea precisamente República Dominicana, uno de los lugares centrales de la investigación del caso Koldo. Las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que los implicados viajaban al país caribeño para lavar dinero negro de la trama.

Volviendo a los viajes oficiales (ninguna línea de investigación sospecha que tengan que ver con la trama), el traslado de autoridades VIP es una misión asignada al 45 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, reservado para los altos cargos del Gobierno. Para todos los viajes se usa el mismo grupo de aviones: cinco Dassault Falcon 900 (T.18), dos Airbus A310 (T.22) y dos Airbus A330 (T.24) añadidos recientemente.

Desde 2019, estos modelos han realizado cerca de 40 desplazamientos a República Dominicana, el último de ellos el pasado 29 de febrero, pero el Gobierno se niega a dar información sobre ellos. De hecho, según las fuentes oficiales, "los desplazamientos [...] han sido un número total de seis" y no comunican el nombre de sus ocupantes.

El Gobierno se basa en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para defender la seguridad nacional en los vuelos militares, y recuerda que las agendas de sus miembros (presidente y ministros) son públicas y accesibles desde la web de Moncloa. No así las de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, aunque tampoco hay indicios que apunten a ninguna relación entre ella, el caso Koldo y los vuelos desconocidos.

Ábalos en Dominicana

El exministro de Transportes José Luis Ábalos viajó con el doctor Ignacio Palomo a Guinea Ecuatorial y República Dominicana para que este reputado ginecólogo hiciese negocios en ambos países. El viaje ocurrió el 5 de agosto de 2021, duró dos semanas y les ocupó varias citas, entre ellas una con el entonces ministro de Salud Pública dominicano, Daniel Rivera, que ostentó este cargo hasta 2024.

Ábalos hizo de acompañante de Palomo en estos viajes una vez fue cesado en el ministerio, lo que ocurrió en julio de 2021; por entonces, ya había abandonado también la secretaría de Organización del PSOE. No obstante, el valenciano seguía siendo —como lo sigue siendo a día de hoy— diputado en el Congreso.

No consta que Ábalos cobrase contraprestación alguna por ejercer de cicerone. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, lo relevante de estos viajes radica en que el Ministerio del Interior, por mediación de Transportes, contrató a finales de marzo de 2020 a una empresa de Palomo para proveer de test contra la Covid-19. Dichas pruebas no contaban con la homologación requerida y no llegaron en el plazo previsto.

Posteriormente, el 7 de abril de 2020, Adif, empresa adscrita al MITMA, pagó 15.000 euros a otra empresa del doctor Palomo para proveer gel antiséptico. Unos meses más tarde, el 24 de agosto, la sociedad pública volvió a hacerle el mismo encargo, por valor de 14.998,40 euros.