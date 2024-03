Puigdemont "se presentará al 12-M", acudirá a la investidura "y que pase lo que tenga que pasar"

Carles Puigdemont será el candidato de Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas del 12 de mayo. Así lo confirman, sin duda alguna, tres fuentes distintas de su entorno. "Depende de su voluntad", se limitan a deslizar públicamente los líderes del partido de derecha independentista. Pero "es seguro", apunta uno de los integrantes de la cúpula de Waterloo, "y además la idea es presentarse a la investidura, y que pase lo que tenga que pasar".

Es decir, que si Junts es la formación ganadora de los comicios catalanes, su cabeza de lista viajará a Barcelona para recoger el acta y someterse a la sesión de investidura. ¿Aunque alguna de sus causas pendientes siga sin haberse resuelto? "Vendrá, lo ha dicho él mismo. Vendrá".

Desde la formación de Puigdemont reconocían que no hay seguridad de que su líder no vaya a ser detenido si regresa: "Garantías, como tales, ninguna, pero sería muy difícil justificar que unas leyes las aplico yo y otras no". En ese sentido, Míriam Nogueras añadía que "no aplicar la amnistía será prevaricar".

El propio Puigdemont había advertido, desde Estrasburgo el miércoles, que "los plazos" coinciden prácticamente. Y que le hace "mucha ilusión" estar presente en la investidura "tras mantener el título de president más de seis años en el exilio".

Junts recuerda que la Ley de Amnistía marca un plazo de dos meses a los jueces para resolver todos los casos.

Admiten que cada magistrado podrá consultar tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero subrayan que el texto de la norma también incluye "la anulación de las medidas cautelares", y que las defensas también pueden plantear que el TJUE obligue cautelarmente a España a hacerlo.

En todo caso, uno de los redactores de la ley por parte de Junts eleva la explicación a tono de desafío: "Carles se va a presentar y va a venir a la investidura. Lo que tenga que pasar pasará".

Cambio de tableros

La convocatoria anticipada de elecciones por parte de Pere Aragonès, el pasado miércoles, al decaer sus Presupuestos para 2024, ha supuesto un cambio total en los tableros políticos nacional y catalán.

Pedro Sánchez contaba con que la legislatura pudiera alargarse al menos un año más, forzando el cumplimiento de los acuerdos de investidura con Junts y ERC: ambos contenían un pago, la amnistía, y dos cobros, la investidura y los Presupuestos.

"La cosa tenía lógica", explica un portavoz del partido de Puigdemont. "Nosotros vamos paso a paso y tema a tema, y no sentimos compromiso alguno de darle estabilidad. Pero hace falta un Gobierno en el Estado para negociar con él el reconocimiento nacional de Cataluña".

Oriol Junqueras, presidente de ERC, junto a sus diputados, entrando al patio del Congreso. Efe

Palabra arriba, apalabra abajo, es el mismo argumento que utiliza ERC. Este jueves, a la salida del Congreso, adonde acudió como invitado, Oriol Junqueras lo corroboraba: "No estamos aquí para darle estabilidad a nadie". Algo así como hemos venido a lo que hemos venido.

Pero ahora eso se cae: ya es precampaña en Cataluña, y las encuestas sugieren un escenario difícilmente gobernable en el Parlament, gane quien gane. Eso sugiere un largo periodo para Aragonès como president en funciones, hasta que alguien logre la investidura -"si no hay repetición", anticipa un analista del mundo separatista-, con lo que la parálisis en Madrid se prolongará.

El escenario catalán también ha cambiado. Junts tenía previsto reunir al Consell Nacional del partido el próximo 20 de abril en el sur de Francia para proclamar a Puigdemont su candidato a las europeas.

Desde Estrasburgo, él mismo jugaba al escondite advirtiendo de que se pronunciará "probablemente la semana que viene" acerca de si irá en las listas del 12-M al mismo tiempo que en las del 9-J al Parlamento Europeo.

Carles Puigdemont celebra la aprobación de la amnistía en Estrasburgo

"Ahora no parece que se pueda presentar también a ser eurodiputado", matiza un diputado de la formación, "porque estaremos negociando su investidura, que no será fácil".

Eso, por supuesto, si gana Junts el 12-M, que es el único escenario que contemplan. Y que apoyan en los motivos que ven escondidos detrás del adelanto electoral inesperado por parte del president republicano.

"Miedo a Puigdemont"

En el patio del Congreso, antes y después de la aprobación definitiva de la proposición de Ley de Amnistía, se paseaba una más que feliz, orgullosa, Nogueras. La portavoz de Junts en la Cámara Baja, disfrutaba de "un día histórico", pero tenía tiempo para mofarse de ERC, el partido con cuyas diputadas luego se abrazaba, por tenerle "tanto miedo" a Carles Puigdemont.

Ella misma sonreía a la prensa, y daba por "evidente" que la disolución del Parlament fue coordinada por Esquerra y el PSOE para que a su líder no le dé tiempo a presentarse a las catalanas. Aun así, daba la jugada por "desesperada" y "esperable".

Nosotros "cumplimos lo que firmamos", remarcaban luego fuentes de Junts, recordando que el pacto incluye varios puntos que se trabajan "pieza a pieza".

Es decir, que hasta el miércoles tocaba hablar de los Presupuestos, por un lado, y el supuesto "déficit fiscal catalán" por el otro. Pero en todo caso, siempre camino del "reconocimiento nacional" y el consiguiente referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. "Para nosotros, no cambia nada", concluía un portavoz oficial.

Sólo que se ha dado el primer paso, el de acabar con la "represión" para poder negociar "la resolución del conflicto". El expresident (por ahora) fugado dejará de estarlo en breve, y en ello no influirá lo que "inventen los jueces", sino "su voluntad".