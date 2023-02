Podemos acusa al PSOE de "comprar el marco punitivo de la derecha" al reformar el 'sí es sí'

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha rechazado que la posibilidad de que el PSOE eligiera al PP para reformar la Ley 'solo sí es sí' fuera motivo para romper el Gobierno de coalición, aunque supondría algo "inédito".

Por tanto, ha confiado en que imperará la "responsabilidad" y no contemplan ese escenario por parte del socio a las puertas de los comicios de mayo, dado que optar por "entente" con la derecha en esta materia generaría "alarma social" en el feminismo.

En una entrevista al programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, el también dirigente de En Comú Podem ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" pese al choque entre los socios de cara a la reforma, dado que hay voluntad de acuerdo por su parte.

Sin embargo, ha dejado claro que en las negociaciones "todas las partes han de ceder algo" y, en este caso, Unidas Podemos ya ha concedido "mucho", al aceptar que se cambie el texto y avenirse a subir penas pese a que el "punitivismo" es el "marco de la derecha" que el PSOE "ha comprado".

Y es que ha defendido que su espacio político se hace cargo de la preocupación suscitada por la rebaja de condenas desde la entrada en vigor la Ley 'solo sí es sí' y se abre a retoques, siempre y cuando los socialistas asuman que no afecte a la "centralidad" que debe tener el consentimiento.

Preguntado sobre si sería un elemento para romper el Ejecutivo que el PSOE tocara la ley en el Congreso con apoyo del PP, Asens ha respondido que "no sería un motivo" pero sí algo inaudito en el Gobierno, al alterar el principio básico de funcionamiento de que el Ministerio que impulsa una determinada ley lleve la "batuta" de la misma. "Y enmendar la plana desde otro Ministerio (en alusión a Justicia) no es lo habitual", ha disertado.

No obstante, el presidente del grupo confederal ha remarcado que el Gobierno de coalición es "fuerte", debe dar "certeza" y no pueden plantear escenarios de desunión en momentos como el actual. También ha minimizado el impacto de esta discrepancia en la salud de la coalición, dado que ya se han dado tensiones antes y no sería extraño que volvieran a darse en el futuro, pero en ningún caso deben afectar a la gobernabilidad.

Legislar "en caliente"

Asens, su vez, ha lamentado que haya sido el PSOE quien, de forma "unilateral", optara por registrar una proposición de ley para reformar la Ley y ahora se hayan enterado de su petición para buscar su tramitación por la vía de urgencia. Una actitud que, a su juicio, no es "muy coherente" con la voluntad de llegar a un acuerdo, sobre todo cuando una revisión de este calado requiere un "tiempo".

De hecho, Asens ha advertido de que legislar "en caliente" y "con prisas" y "a golpe de titular" suele ser "mala idea" en debates como la reforma de la Ley 'solo sí es sí', que requiere "un tiempo de maduración" para poder prever "consecuencias", "efectos no deseados" y los escenarios de aplicación del principio de retroactividad que rige el Código Penal.

Por tanto, Asens ha confesado que es partidario antes de sentarse de nuevo a negociar "antes de apretar el acelerador" e intentar llegar a un pacto, aunque alerta de que el PSOE "no devuelve la llamada".

Posible cambio de rumbo

Y es que optar por la vía de la tramitación urgente sin el consenso de Unidas Podemos y los aliados de investidura le parece una decisión "precipitada", a no ser que el PSOE haya "descartado" llegar a un acuerdo con la izquierda y tenga claro que va a apostar por el apoyo de PP y Vox.

"El PSOE debe decidir con quién quiere tirar adelante esta ley, seguir de la mano de la mayoría de investidura o bien hacer un cambio de rumbo y hacer esta ley con quien ha recortado fondos de manera salvaje en materia de violencia de genero, recurre la ley del aborto o gobierna con quien niega la violencia machista", ha enfatizado Asens.

Victoria "agridulce" del bienestar animal

También ha reflexionado sobre la aprobación de la Ley de Bienestar Animal que es una "victoria agridulce", dado que la norma promovida por Unidas Podemos es un avance en materia de protección pero el PSOE, con apoyo de PP y Vox, disminuyó vía enmienda el alcance del texto.

Aunque esta circunstancia "no quita valor a la normativa", Asens sí ha reprochado a los socialistas que con esa modificación generan "animales de primera y de segunda". "No hemos estado a la altura de las expectativas", ha reconocido para precisar que su espacio político no renuncia a convencer más tarde al PSOE de reformar la ley o cuando haya una correlación de fuerzas más favorable para ello.

