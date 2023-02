La Ley del Bienestar animal cambia por completo en 2023: estas son las novedades

El pasado jueves 9 de febrero se aprobó el proyecto de la ley del bienestar animal en el Congreso de los Diputados. Esta nueva normativa todavía no tiene fecha para entrar en vigor, pero incluye una serie de medidas que han resultado polémicas desde que se pusieron sobre la mesa.

Entre las novedades más llamativas se encuentra la obligatoriedad de realizar un curso para tener perro, así como la lista de mascotas que ya no se pueden tener en casa, y sobre todo, la excepción de los perros de caza. Te contamos estas y otras claves de la Ley de Protección Animal.

Aprobada en el Congreso la Ley de Bienestar Animal, norma pionera en la protección de los derechos de los animales frente al maltrato y el abandono.



Gracias @ionebelarra, @juralde y todas las organizaciones que lo hicisteis posible. Queda mucho por hacer, pero es un gran paso. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 9, 2023

Animales prohibidos

Esta nueva normativa habla de un "listado positivo" de animales de compañía, de tal manera que a través de este listado se pretende recoger a aquellas especies que podrán ser objeto de tenencia como mascotas y aquellas que no.

Para que un animal sea incluido en la lista tiene que cumplir una serie de criterios, entre ellos: "Deberán poder mantenerse adecuadamente en cautividad", no deberán tener "carácter invasor" o suponer un riesgo grave "en caso de escape y ausencia de control" ni tampoco pertenecer a "especies silvestres protegidas".

[Las mascotas que no puedes tener en casa, según la ley del Bienestar Animal]

Peleas de gallos

Las peleas de gallos aún estaban permitidas en dos comunidades autónomas, Canarias y Andalucía. Sin embargo, ahora pasarán a estar penadas en todo el territorio español.

Cabe destacar que en las islas actualmente están vetadas únicamente las peleas de gallos en todas las localidades donde no "se hayan venido celebrando" por tradición. Esto supone que todavía exista un margen legal para su celebración hasta que la ley entre en vigor.

Cría controlada

De la misma forma se busca controlar el número de camadas de perros y de gatos que puedan nacer. En este sentido, se prohibirá a los particulares que ejerzan esta actividad, que únicamente podrán poner realizar las "personas debidamente inscritas" ante la Administración, es decir, aquellos considerados como profesionales que cumplan todas las garantías de bienestar animal.

Perros en escaparates

Cabe destacar que cuando entre en vigor la ley estará prohibido expresamente la "comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales".

De hecho, según las enmiendas pactadas del pasado octubre de 2022: "Las tiendas donde se comercialicen perros, gatos y hurones dispondrán de un plazo de 12 meses tras la entrada en vigor de esta ley para finalizar su actividad de venta de estas especies, período durante el cual no se aplicará lo recogido en el apartado primero del artículo 63 y el apartado primero del artículo 64".

[¿Qué pasará con las tiendas de mascotas con la Ley del Bienestar Animal?]

Curso y seguro obligatorio

Cabe destacar que a partir de ahora existirá la obligatoriedad de todos los propietarios de tener un curso que les acredite, con el objetivo de preservar la integridad de los animales, así como la convivencia responsable y la regulación de su tenencia.

Lo que se sabe hasta el momento es que probablemente este sea curso sea completamente gratuito, así como online por lo que no resultará muy complejo conseguirlo. Hasta el momento no se conoce cómo será realmente este curso de obtención de la acreditación, ni su temática.

Además, también los perros deberán hace pasar su propio examen de comportamiento. Se trata de un test de sociabilidad compuesto dos pruebas. Una en la que se evalúa el comportamiento del perro en un circuito cerrado y otra en un entorno urbano.

En caso de que tu can no supere la prueba, se entiende que no es "apto" para interactuar con otros perros y con otras personas sin llevar bozal por suponer o representar "un posible peligro".

De la misma forma los dueños de los perros deberán contratar un seguro de responsabilidad de civil para sus canes. "En el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados".

Excepción de los perros de caza

Finalmente, la Ley de Protección Animal excluye a los perros de caza, así como a los perros guardianes, dejándolos desprotegidos, a pesar de que esta nueva normativa califica a los animales de compañía como seres sintientes.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan