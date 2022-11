Cualquier perro puede estar obligado a llevar bozal si no supera este test

Cualquier perro puede estar obligado a llevar bozal si no supera un test

Hasta ahora, en España, solo algunos perros debían llevar bozal (aquellos que eran mal denominados como "potencialmente peligrosos"). Sin embargo, la Ley del Bienestar Animal cambia el panorama y establece que todos los perros, independientemente de su raza, deberán pasar un test o examen de sociabilidad con que el comprobar que son animales sociales, no agresivos ni reactivos. En consecuencia, se pone de manifiesto que es la educación y no la genética lo que marca que un peludo se pueda comportar bien o mal.

Es en la página 11 del anteproyecto se especifica que se excluirá "la determinación de la peligrosidad basada tan solo en la pertenencia a una raza determinada". Más adelante, se indica que "queda derogada la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos". En consecuencia, ya no existen las razas de perros potencialmente peligrosas.

En consecuencia, si los siguientes perros pasan la prueba de sociabilidad no deberán llamar bozal: Pitbull; Staffordshire; Bull Terrier; American Staffordshire Terrier Rottweiler; Dogo Argentino; Fila Brasileño; Akita Inu, y Tosa Inu. Se entiende que son perros bien sociabilizados durante su etapa de cachorros y que, por lo tanto, se comportan perfectamente en sociedad.

Prueba o test de sociabilidad

Además de la prueba (curso de formación más concretamente) que tienen que hacer los propietarios para ser considerados como personas aptas para la tenencia de un perro, también los peludos tienen que pasar su propio examen de comportamiento.

En cualquier caso, cabe destacar que el texto no especifica en qué consistirán las pruebas de socialización, ni quién las llevará a cabo. Lo que sí se indica es lo siguiente: "Las personas titulares junto con sus perros deberán realizar un test para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social" (el artículo 30 del Anteproyecto).

Sin embargo, es probable que sea similar al test que actualmente realiza la Real Sociedad Canina (RSCE). Estamos hablando de un examen compuesto dos pruebas. Una en la que se evalúa el comportamiento del perro en un circuito cerrado y otra en un entorno urbano.

En caso de que tu can no supere la prueba, se entiende que no es "apto" para interactuar con otros perros y con otras personas sin llevar bozal por suponer o representar "un posible peligro".

