Así se clasifican los gatos, según la Ley del Bienestar Animal

España ha aprobado el anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, lo que supone una serie de cambios con respecto a las mascotas. Entre algunas de las incorporaciones a la nueva normativa existe la creación de "un listado positivo" de mascotas, que son aquellos que son aptos para su tenencia, venta y comercialización. Entre estos se encuentran los gatos. En cualquier caso, cabe destacar que con esta nueva ley todos los gatos son considerados animales de compañía, incluso aquellos que no estén identificados.

Según se ha podido conocer existirá una clasificación en grupos, de tal manera que su gestión y manejo será diferente. De esta manera, el Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales distingue entre los distintos grupos de gatos:

En primer lugar están los gatos con hogar, es decir, aquellos gatos que viven en una casa. En cualquier caso, los gatos que viven en casas y que son los típicos gatos domésticos es necesario que vivan bajo unas condiciones, tales como llevar un microchip, así como la necesidad de esterilizarlos.

En cualquier caso, dentro de estos "gatos con hogar" hay que hablar de los siguientes tipos de gatos: gatos identificados (los que están dentro de un sistema de identificación), gatos merodeadores (los que viven en un hogar pero también salen a los exteriores), gatos abandonados (los que consideraríamos como gatos callejeros, puesto que viven sin ningún tipo de supervisión) y gatos extraviados (los que se ha perdido por cualquier tipo de circunstancia).

En segundo lugar, tenemos que hablar de gatos comunitarios, que son todos aquellos que nacen a raíz de la existencia de gatos abandonados, extraviados o merodeadores sin esterilizar. Esto es lo que se busca regular, para evitar camadas de gatos indeseados que vivan en la calle sin ningún tipo de supervisión.

De la misma manera esta nueva normativa también distingue entre aquellos gatos susceptibles de ser adaptados y aquellos que no lo son. Es decir, hay que tener en cuenta que hay gatos que son "no adoptables", puesto que por su vida callejera no podrían adaptarse a nueva vida en un hogar. Sin embargo, muchos otros sí.

