Belarra llama "conservador" al PSOE: "No se atreve a nombrar" a los grandes empresarios

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, visitó este sábado Valencia en plena ofensiva del partido contra Mercadona y las grandes empresas en general. El ataque a la cadena valenciana de supermercados estaba asegurado, pero fue compartido con uno a sus socios de Gobierno.

Belarra aseveró que "el PSOE es una fuerza conservadora". "Lo digo de forma descriptiva", argumentó. "¿Cómo se van a atrever subir impuestos si no se atreven a nombrarles, si no se atreven a decir Juan Roig?", agregó. Lo hizo en alusión a socialistas como el presidente valenciano, Ximo Puig, que reclamó "no personalizar" los ataques a la gran distribución.

Los ataques al empresario fueron secundados por otros de los participantes en el acto de precampaña. "Sinvergüenzas como Juan Roig que suben los precios en plena guerra", espetó María Teresa Pérez, directora general del Instituto de la Juventud adscrito al ministerio de Belarra.

Tanto Pérez como el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y candidato a la Presidencia, Héctor Illueca, se reafirmaron en calificativo de "capitalista despiadado" que atribuyen al empresario valenciano.

El acto se enmarcó en la "ruta" de Podemos denominada "la fuerza que transforma". En su intervención, Belarra hizo una nueva defensa cerrada de la denominada Ley de 'solo sí es sí', sobre la que criticó su "dimensión mediática".

Al respecto, atacó directamente a la prensa. "Hay que tener la cara de cemento para presentar a Feijóo como defensor de los derechos de las mujeres. Cuando el PP gobernó recortó la inversión en violencia de género y ha abierto la puerta en los Gobiernos a los negacionistas de Vox", reprochó a los medios.

"Cuando hay una reacción desaforada de la derecha al PSOE le entra el miedo: le pasó con el tope al gas, con la subida del SMI, con la Ley de Vivienda, con la Ley de Familias", enumeró Belarra. Sin embargo, descartó una ruptura del Gobierno. "La coalición tiene la misma mala salud de hierro de siempre", consideró.

