El Gobierno cede y cambiará la Ley del 'sí es sí' tras la reducción de más de 200 condenas

La cuestionada ley del 'solo sí es sí' tendrá modificaciones. Después de que su entrada en vigor haya causado la rebaja de penas en unas 270 condenas, el Ministerio de Igualdad ha decidido cambiarla. Las alteraciones se producirán en las próximas semanas, según ha adelantado el diario La Vanguardia.

Este cambio tendrá lugar después de varios meses de tensiones entre los socios de Gobierno. El ala socialista ha presionado sobre Unidas Podemos para revisarla, después de que los tribunales hayan disminuido la pena a maltratadores. Un efecto negativo que no habían contemplado y que ha suscitado las críticas incluso dentro de sus propias filas: hasta Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, ha expresado que "aunque no había mala intención, no estaba bien redactada".

Ha sido clave la postura del PSOE. Según han afirmado fuentes del partido, desde que se firmó la ley, las discordancias han aumentado. Y desde el PSOE han forzado este cambio, lamentando que solo va a servir para "casos futuros". Fuentes del Gobierno han confirmado que la decisión de tocar el texto se ha tomado tras "constatarse algunos efectos indeseados de la norma".

El Estado debe garantizar que TODOS los servicios llegan a TODAS las mujeres víctimas de violencia machista 👇 pic.twitter.com/7ZEPlKdfgS — Irene Montero (@IreneMontero) January 27, 2023

"Conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema y abordar con responsabilidad esta situación requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico", han alegado en declraciones a elDiario.es. El Ejecutivo alega que "se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso, desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales, para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectado".

Según han insistido desde el PSOE, los dos partidos del gobierno de coalición van a dedicarse a modificarla en plena sintónía: "Somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento".

[El "calvario" de la menor abusada por un beneficiado por el 'sí es sí' y maltratada por su padre]

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, apodada Ley del 'solo sí es sí', se aprobó en agosto, después de un largo trámite. Quedaron fuera las discrepancias sobre prostitución o una reforma del Código Penal, y acabó con la distinticón entre agresión y abuso sexual. Este último delito desaparecía, añadiendo medidas de prevención, atención y reparación de las víctimas.

Por culpa de esta alteración -que aprobaron 14 partidos, desde los miembros del Gobienro hasta Ciudadanos o Esquerra- se han reducido ya más de 270 penas. Y las acusaciones al Ministerio de Igualdad y su titular, Irene Montero, no han cejado. Las noticias diarias con mermas en condenas han ido horadando las intenciones de la norma, creando un cisma en el propio Ejecutivo.

🔵Isa Serra, coportavoz de #Podemos, asegura que hay una “ofensiva contra los derechos feministas”detrás de las críticas a la ley del “solo sí es sí”.



⚫️Palabras en su acto en #Toledo dentro de la precampaña bajo el lema #LaFuerzaQueTransforma @RTVEclm @PodemosCLM pic.twitter.com/zyr22EkitX — RTVEcastillalamancha (@RTVEclm) January 28, 2023

Desde el Gobierno inciden en que creen que está firmada con buenas intenciones y que se trata de "una conquista del movimiento feminista", recordando que "nació para proteger más a las víctimas y tipificar como delito actitudes machistas". Sin embargo, en la práctica, como ya avisaron algunos expertos, ha sufrido consecuencias indeseadas.

Fuentes de Unidas Podemos han señalado a El Español que "nada ha cambiado" de lo que este viernes, 27 de enero, dijo Irene Montero. "Desde que vimos que hay jueces aplicando mal la ley no hemos dejado de trabajar para proteger a las víctimas y así seguiremos", añadieron. Este mensaje es el que han mantenido desde que saltó la polémica: en UP han criticado a los magistrados.

Isa Serra repitió este sábado que la Ley es un avance y que lo se está viendo son "presiones" por parte de "sectores conservadores que quieren volver al modelo anterior y echar para atrás el consentimiento". "Y nuestro socio de Gobierno también está sufriendo esas presiones", concluyó.

[Robles: "Algunas hablan de igualdad como si no hubiera pasado nada hasta que llegaron ellas"]

"Lo que desde luego no se va a hacer es volver al modelo anterior, que es lo que quiere el PP, quitar el consentimiento del centro, y a eso no se va a volver. La ley no vuelve atrás porque es una buena ley y la UE lo reconoce", han indicado fuentes de Unidas Podemos. Según apuntan, "hay unos jueces que están pasando por encima del derecho transitorio y por encima de los derechos de las mujeres. Son una minoría de jueces los que están aplicando mal la ley. La mayoría está aplicando correctamente el derecho transitorio".

Con esta ley, añaden, "lo que hicieron 200 juzgados fue hacer cuestiones de inconstitucionalidad para no aplicarla". "Muchos jueces dejaron desprotegidas a las mujeres. Aumentaron 158% los sobreseimientos y todos reconocen hoy que era una gran ley muy adelantada".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan