Más problemas en el Ministerio de Marlaska: caída general del sistema informático de Prisiones

Una caída del sistema informático penitenciario a nivel general mantiene paralizadas diversas funcionalidades de Instituciones Penitenciarias desde hace más de 24 horas. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL a través de fuentes penitenciarias, Prisiones está teniendo serias dificultades en las últimas horas debido a que los servicios informáticos no funcionan. Se ha producido un colapso a nivel global.

Este fallo está afectando a numerosos aspectos de la realidad penitenciaria. Desde ayer, según ha podido saber este diario, en algunas prisiones se están realizando las consultas médicas sin que los médicos puedan acceder al historial clínico de los internos. También está dando fallos el sistema de gestión del economato.

La caída se ha producido, por tanto, a nivel nacional. Afecta también a la agenda de permisos y libertades. También a las salidas de los presos programadas a los hospitales. También las salidas a juicio.

Al no funcionar los ordenadores, no se sabe lo que va a pasar el lunes o el martes, porque no han programar las salidas de la semana que viene.

Además, están detectándose fallos en el SIA, la aplicación informática encargada de las identificaciones de los reclusos. En esta se almacenan los datos de cada uno de ellos mediante huella dactilar.

Entre otras cuestiones, sirve para agendas y programas las salidas y entradas de cada uno de ellos en la cárcel en cuestión. Además, especialmente afectados se están viendo los departamentos de comunicaciones. No se han anulado pese a ello las visitas.

Papel y bolígrafo

Por el momento se desconoce qué ha podido causar este fallo global a nivel informático.

Los problemas en alguno de los centros comenzaron el jueves por la tarde. El viernes por la mañana todo el sistema informático había caído. No se pudo trabajar en ninguna de las oficinas de los

centros, todas las áreas y servicios quedaron afectadas. Se produjeron multitud de incidencias que fueron resueltas de modo “analógico” gracias a la profesionalidad y experiencia de los funcionarios y, afortunadamente, por el momento no se ha producido ningún incidente grave.

No hubo problema con las órdenes de salida si estaban hechas del día anterior. Lo que no lograron ya fue introducir en el sistema cualquier orden nueva o una gestión de urgencia. Se pasaron la mañana del viernes paralizados sin poder ejecutar acción alguna.

Todo lo que dependía de internet no funciona. Los libros de servicio de los funcionarios tampoco funcionan al no poder acceder a la base de datos. En muchas impresoras, conectadas a la misma red, no están logrando imprimir.

Este periódico ha consultado en múltiples prisiones si están padeciendo los mismos problemas. La respuesta es afirmativa. En la mayoría de esas cárceles llevan desde este viernes trabajando todo a mano, anotando todas las incidencias a la antigua usanza, con papel y bolígrafo.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, no ha facilitado por el momento ninguna explicación de los hechos. No se ha lanzado siquiera un aviso en la red interna de prisiones, ni en su página web pública.

Por lo tanto, por el momento los funcionarios no saben si se debe a un fallo en los sistemas informáticos o a otro tipo de amenaza.

El sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) califica de "obsoletos" los sistemas internos informáticos de Instituciones Penitenciarias. A su juicio, este fallo a nivel general "demostraría la falta de medios materiales y personales que venimos denunciando desde hace 4 años".

Tampoco descartan que se pueda tratar "de un ataque informático deliberado que, tampoco sería nada extraño teniendo en cuenta los nuevos modelos de delincuencia organizada y los graves ataques que los profesionales penitenciarios sufrimos como la quema de coches, amenazas de narcotraficantes, amenazas yihadistas, agresiones, quema de vehículos, e incluso envío de cartas bomba. Nuevamente se demuestra el abandono de la administración a sus trabajadores".

