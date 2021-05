Sanidad se enfrenta a todos los profesionales sanitarios por la asignación de plazas MIR

El Ministerio de Sanidad ha conseguido poner a toda la profesión sanitaria en su contra. El sistema de elección de plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR, EIR, etc) ha sido rechazado por la gran mayoría de las formaciones políticas y el total de los profesionales sanitarios.

Desacuerdo que este martes, 25 de mayo, se plasmará en una manifestación convocada a las 13,00 horas por los propios estudiantes y que han apoyado colectivos como organizaciones sindicales, colegios profesionales o sociedades científicas.

Lo que no ha conseguido unir una pandemia, lo ha hecho este sistema de adjudicación de plazas para unos 8.000 sanitarios. El dilema es el siguiente: por primera vez en la historia este proceso se hará de forma telemática y en un único día. Es decir, los futuros médicos no podrán ver qué especialidades quedan desiertas, sino que tendrán que elegir a ciegas.

Los cambios son bastantes, pero se resumen en que, antes, los futuros residentes elegían plaza según su nota y de forma presencial. Uno a uno se les iba llamando y los aspirantes podían ver qué especialidades quedaban libres y en qué localidades.

Ahora, el sistema es único y mediante un listado (como cuando se elige plaza para la universidad) por lo que si uno está el 5.000 por su nota media, deberá elegir 5.000 opciones o incluso más. Según recomienda en sus indicaciones el Ministerio de Sanidad.

A ojos del departamento de Carolina Darias este procedimiento es "seguro, transparente, tratable, más ágil y más eficiente". A su parecer, el hecho de hacer una adjudicación en un sólo día acelera la incorporación de nuevos residentes con vistas al verano.

En anteriores ediciones, las elecciones solían durar, aproximadamente, una o dos semanas. Ahora, ese proceso se culminará en un día y los residentes serán empleados del sistema antes del mes de julio.

Médicos y enfermeros

Los opositores no lo ven así. Consideran que se le está quitando su derecho a elegir en un momento tan crucial como es la decisión de su especialidad. Aquella que les marcará laboralmente por el resto de sus vidas y en la que invertirán una media de cuatro años formativos.

Muchas especialidades consideran que esta elección con un único listado y en un sólo día las hace "invisibles" ante los ojos de los aspirantes. Y es que, si deben realizar un listado que englobe cada una de sus preferencias por número, muchos dejarán de lado las más ‘específicas’ como la Atención Primaria en zonas rurales. Así lo denuncian sociedades científicas de la rama o la Organización Médica Colegial (OMC) que aglutina a todos los médicos colegiados de España.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, por ejemplo, considera que el procedimiento no cumple con las garantías de calidad, ni de transparencia, como tampoco asegura un proceso justo para los opositores "ya que les obliga a realizar una lista de opciones que tienen que organizar basándose en sus preferencias, pero que no puede ser modificada".

Además, el disgusto no es sólo entre los médicos aunque se hable (por generalizar) de MIR. El resto de profesionales como enfermeros o farmacéuticos también rechazan el proceso, pese a tener muchas menos plazas en juego. El Consejo General de Enfermería (CGE), que representa a las enfermeras de toda España, ya ha manifestado su rechazo hacia este nuevo modelo.

Consideran que se trata de una imposición porque cercena la fórmula de elección anterior que permitía a los candidatos cambiar sus opciones en función de plazas disponibles, disminuyendo el porcentaje de rechazos y plazas desiertas.

'No' de Podemos

Pero esta negativa no se ha quedado sólo entre los profesionales sanitarios. El dilema ha sido tal que ha saltado hasta el panorama político nacional. Caras conocidas como el socialista y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguraban que el modelo MIR "necesitaba perfeccionarse".

Durante el acto de graduación de la XLIII promoción del Grado de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura, el presidente se salía del discurso marcado por el Ministerio de Carolina Darias para afirmar que el modelo tiene deficiencias.

Pero aunque las voces críticas dentro del partido sean de presidentes o personalidades puntuales, la mayoría del PSOE simboliza una fortaleza alrededor de Carolina Darias. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL defienden la iniciativa del Ministerio y restan importancia a aspectos como el listado único que comparan con la elección de plaza en la Universidad al acabar el bachillerato.

Afirman que, al igual que un estudiante universitario no pone en su listado de centros uno al que no le da la nota, los futuros residentes no deben poner plazas que, por la dinámica de años anteriores, no entrarán en sus "cálculos".

Su postura es la misma que han tenido durante varias reuniones con los representantes de los futuros MIR en la última semana. Ninguna de ellas ha culminado con éxito. Lo máximo que han podido sacar los profesionales al Ministerio ha sido el compromiso a "revisar el sistema" el próximo año.

Pero los MIR sí han encontrado respaldo en otros partidos de la izquierda. Tanto el socio de Gobierno, Unidas Podemos, como la líder de la oposición de la Comunidad de Madrid, Mónica García, les han apoyado. La portavoz de Más Madrid daba el salto a la política nacional después de su éxito en la región en su faceta de médica.

En un mensaje en las redes sociales, García criticaba la opción facilitada por el Ministerio de Sanidad y aseguraba que no había justificación para que la metodología de elección del MIR cambiara tras un año "durísimo" y se pusiera "en solfa" las expectativas de miles de futuros sanitarios.

Desde Unidas Podemos aseguran que el sistema que se ha elegido por sus socios del Gobierno "daña" a los médicos. "Siendo conscientes de la necesidad de incorporación inmediata de profesionales al sistema público sanitario, entendemos que esta orden no responde a objetivos docentes de especialización, sino a criterios laborales de incorporación de personal", rechazan en una acusación clara hacia el departamento de Carolina Darias.

Incluso, dan consejos al PSOE sobre cómo se debería de solucionar este problema. "Habría que eliminar la asignación automática, optando por un sistema de elección escalonada que cuente con información simultáneamente sobre las plazas restantes, tal y como se realizaba hasta ahora".

Del mismo modo, los futuros residentes han encontrado apoyo en el grupo parlamentario popular o Ciudadanos que han criticado el sistema y que, incluso, han llegado a reprochar el modelo a la secretaria general de Sanidad del Ministerio, Silvia Calzón, durante su última intervención en el Senado.

Tribunal Supremo

Con todo ello, aunque esta sea la nueva modificación respecto al sistema de asignación de plazas, en la anterior convocatoria (y a causa de la pandemia de la Covid-19) ya se intentó hacer online. Una propuesta del exministro, Salvador Illa, que se saldó con la paralización el proceso digital y la vuelta al presencial, tras el recurso presentado por 35 aspirantes de FSE para anular el proceso.

En ese momento el sistema de asignación era diferente al que ha presentado Carolina Darias. Lo que intentó el Ministerio en 2020 fue mucho menos revolucionario y, en turnos de mañana y de tarde, los MIR podían ir eligiendo su plaza. Un sistema en tiempo real que tampoco agradaba a los profesionales, pero que sí permitía hacer una revisión cada 5 horas de las plazas que se habían ido adjudicando.

En su sentencia, fechada a 6 de mayo, los magistrados del Tribunal Supremo concluyen que "al eliminar el sistema de comparecencia personal que sí hacía factible el ejercicio de la facultad de 'retrasar turno' garantizado en la convocatoria, se vulneró injustificadamente la vinculación a las bases de la convocatoria, que opera tanto para la Administración como para los participantes".

Igualmente, consideran que el artículo 2 de la Orden SND 411/202 "no tiene el rango necesario" para imponer "la solicitud de plaza de forma electrónica, imponiendo a los participantes en el proceso la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración para estos actos". Por ello, ha anulado dicho apartado de la convocatoria y ha impuesto una serie de costas a la Administración General del Estado.

En cualquier caso, los magistrados Pablo Lucas Murillo de La Cueva y María del Pilar Teso Gamella han emitido un voto particular en el que se desmarcan de la sentencia, alegando que "estaba justificada y era proporcionada la limitación de la opción al cauce telemático" debido a las restricciones por la pandemia.

Fechas en el nuevo modelo

Con todo ello, y si la manifestación convocada este martes por los estudiantes no surte efecto, el Boletín Oficial del Estado marca tres fechas claves. Química, Física, Biología, Psicología y Farmacia podrán solicitar su plaza de forma telemática desde las 9.30 horas del 20 de mayo de 2021 hasta las 17.00 horas del 10 de junio de 2021.

Por otro lado, Enfermería lo hará desde las 9.30 horas del 24 de mayo de 2021 hasta las 17.00 horas del 14 de junio de 2021. Para terminar, los médicos podrán rellenar su listado de opciones desde las 9.30 horas del 26 de mayo de 2021 hasta las 17.00 horas del 16 de junio de 2021.

Por último, las personas a las que se adjudique vacante tomarán posesión de la misma en el centro correspondiente entre el martes, 29 de junio, y el miércoles, 30 del mismo mes, y se considerará esta última como fecha de inicio del periodo formativo.