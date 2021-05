Los MIR protestan ante las Delegaciones del Gobierno para evitar que Sanidad asigne sus plazas online

A mediados del próximo mes de junio, los aspirantes a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) tendrán que elegir su plaza formativa por la vía telemática. Médicos, enfermeros, farmacéuticos y químicos se jugarán su formación profesional con un sistema digital (siempre se ha elegido de manera presencial) que, según ellos mismos, les quita libertades. Por ello, intentan forzar a Sanidad a poner un modelo mixto de elección. ¿La última bala? Colapsar las delegaciones del Gobierno en todas las provincias de España con reclamaciones.

Así lo han solicitado los Médicos Internos Residentes (MIR) en sus redes sociales haciéndose eco de un documento legal elaborado por los abogados de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por el que los estudiantes podrían aspirar a una elección mixta, como la del año 2020. Algunos desde sus casas y otros acudiendo de forma presencial a elegir su futuro laboral.

Hay que recordar que, en la elección de plazas que se celebra en el mes de junio, los diferentes aspirantes seleccionan el lugar en el que realizarán su formación como especialistas, hecho que tiene una duración desde los dos años (en el caso de las enfermeras) hasta incluso los cinco (en Medicina). Para estos aspirantes es algo muy importante.

Es por ello por lo que, cuando en la pasada edición el Ministerio de Sanidad impuso un sistema telemático, los aspirantes llegaron a recurrir hasta el Tribunal Supremo que les dio la razón y obligó a suspender el proceso e imponer un modelo mixto. El mismo que ahora solicitan.

El problema es que, en esta ocasión, cuando se publicó la convocatoria del examen y la elección de plazas ya se contemplaba un sistema digital, por lo que no hay un movimiento jurídico para paralizar el modelo y sólo queda este documento jurídico elaborado por CESM.

Delegaciones

Fuentes del sindicato han explicado a El ESPAÑOL que se trata de un escrito que apela al artículo 12.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. Según esta, el Ministerio tiene la obligación de que, si alguno de los interesados "no dispone de los medios electrónicos necesarios" se les otorgue una solución que, en este caso, pasaría por una elección de manera presencial.

Así pues, los aspirantes están difundiendo dicho documento para que los candidatos que puedan verse perjudicados por este sistema de elección, rellenen el texto y lo lleven a la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia que corresponda, de forma presencial.

Con todo ello, en el hipotético caso de que hubiese peticiones en masa, los MIR entienden que el Gobierno deberá estudiar qué opciones tienen: si facilitar el soporte informático adecuado para cada solicitante u ofrecer una opción presencial.

El principal problema de este método de elección, según los perjudicados, es que la vía telemática no garantiza las características que tenía la presencial al no ser en tiempo real (algo que puede perjudicar a determinadas especialidades) ni dejar correr turno. Según CESM es un sistema que se traduce en una adjudicación de plazas y no en una auténtica elección.

Para los aspirantes MIR este sistema les perjudica en un momento muy importante, puesto que con los cambios de la elección telemática, no se facilita al aspirante las herramientas necesarias para conciliar sus intereses profesionales con su vida personal.

Pese a todo esto, Sanidad sí ha reconocido a los sindicatos que, en futuros procesos de elección, están valorando añadir opciones al sistema para que se adapte a las peticiones de los MIR. Técnicas como mejorar el actual soporte informático y darle mayor agilidad para aproximarlo, lo más posible, a la elección presencial.